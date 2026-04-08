Oracle nomme Hilary Maxson au poste de directrice financière avec une rémunération globale de 29,7 millions $, après avoir licencié 30 000 employés par simple e-mail, afin d'investir massivement dans l'IA 

Oracle a nommé Hilary Maxson au poste de directrice financière, lui offrant une rémunération globale de 29,7 millions de dollars, comprenant un salaire de base annuel de 950 000 dollars et d'importantes primes sous forme d'actions. Elle prendra la tête des opérations financières mondiales de l'entreprise à compter du 6 avril 2026, à un moment où Oracle se concentre sur la croissance dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud. Cette nomination, qui survient dans un contexte marqué par d'importants licenciements chez Oracle, vient intensifier le débat sur le contraste particulier entre la rémunération des dirigeants et les réductions d'effectifs.
Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025.
Pour rappel, Oracle a lancé une vague de licenciements à léchelle mondiale fin mars 2026, touchant des employés aux États-Unis, en Inde et dans dautres régions. Plusieurs salariés ont rapporté avoir reçu, dès 6 heures du matin, un e-mail de la direction les informant de la suppression immédiate de leur poste. Ces courriels, envoyés par « Oracle Leadership », informaient les employés que leur poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation plus large et que le jour de la réception de l'e-mail était leur dernier jour de travail.
Oracle a nommé Hilary Maxson au poste de directrice financière, lui offrant une rémunération très avantageuse alors que l'entreprise vient de licencier environ 30 000 employés à l'échelle mondiale. Le moment choisi pour cette nomination et l'ampleur de la rémunération devraient attirer l'attention, alors que l'entreprise cherche à trouver un équilibre entre la réduction des coûts et le recrutement de cadres dirigeants.
Selon le document officiel déposé par Oracle, Hilary Maxson percevra un salaire de base annuel de 950 000 dollars. Elle pourra en outre prétendre à une prime liée à la performance, dont l'objectif est fixé à 2,5 millions de dollars. La prime dépendra de la réalisation d'objectifs de performance spécifiques et sera calculée au prorata pour l'exercice financier en cours, qui se termine le 31 mai 2026. Cela porte sa rémunération annuelle totale en espèces à un montant potentiel de 3,45 millions de dollars, hors primes sous forme d'actions.
Attribution d'actions à des fins d'incitation à long terme
Une grande partie de la rémunération de Hilary Maxson prend la forme de rémunérations en actions. Oracle lui a attribué des actions d'une valeur de 26 millions de dollars. Sur ce montant, 20,8 millions de dollars seront versés sous forme d'actions liées à la durée d'ancienneté, dont l'acquisition définitive s'étalera sur quatre ans.
Les 5,2 millions de dollars restants prendront la forme d'une rémunération en actions liée à la performance, indexée sur les objectifs de l'entreprise et ses objectifs à long terme. Cette rémunération en actions pourra inclure des options sur actions et des unités d'actions restreintes, selon les décisions de l'entreprise.
Outre son salaire et ses actions, Hilary Maxson bénéficiera également d'une aide à la relocalisation. Oracle s'est engagé à rembourser jusqu'à 250 000 dollars de frais de déménagement sur une période de 12 mois.
Son contrat de travail est de type « à durée indéterminée », ce qui est courant dans les entreprises américaines ; cela signifie que l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la relation de travail à tout moment.
Hilary Maxson prendra ses fonctions de directrice financière le 6 avril 2026 et rendra compte à la PDG Safra Catz. Elle dirigera les opérations financières mondiales d'Oracle à un moment où l'entreprise connaît une forte demande en matière d'infrastructures cloud et de services liés à l'intelligence artificielle.
Elle succède à l'actuelle direction financière dans le cadre d'une transition planifiée.
Les licenciements jettent une ombre sur cette nomination
Cette nomination intervient dans un contexte marqué par d'importants licenciements chez Oracle. L'entreprise aurait licencié environ 30 000 employés ces derniers mois, dont quelque 12 000 rien qu'en Inde.
Ces licenciements s'inscrivaient dans le cadre de mesures de réduction des coûts plus larges, alors qu'Oracle réorganisait ses activités et se concentrait davantage sur une croissance axée sur le cloud et l'intelligence artificielle.
Si ce type de restructuration est courant dans le secteur des technologies, le contraste entre ces suppressions d'emplois à grande échelle et les rémunérations élevées des dirigeants devrait continuer à faire l'objet d'une attention particulière.
Dans l'ensemble du secteur technologique mondial, les entreprises ont continué à réduire leurs effectifs tout en investissant massivement dans le leadership et dans des domaines à forte croissance tels que l'intelligence artificielle et le cloud computing.
La décision d'Oracle s'inscrit dans cette tendance générale, où les entreprises réduisent leurs coûts dans certains domaines tout en investissant massivement dans d'autres afin de stimuler leur croissance future.
La nomination d'Hilary Maxson au poste de directrice financière d'Oracle survient alors que l'entreprise a procédé à des mesures de réduction d'effectifs drastiques. La méthode utilisée pour annoncer ces licenciements a notamment provoqué une vague de choc et de consternation parmi les employés concernés.
Selon un rapport, la plus grande vague de licenciements jamais organisée par l'entreprise ne s'est pas accompagnée d'un appel téléphonique, d'une réunion ou d'une conversation avec un responsable. Elle a pris la forme d'un e-mail informant les employés que leurs postes avaient été supprimés dans le cadre d'un « changement organisationnel plus large », faisant suite à ce qu'Oracle a qualifié de « réflexion approfondie » sur ses besoins commerciaux. La ligne suivante de l'e-mail était sans détour : « Aujourd'hui est votre dernier jour de travail. » Pas de période de transition, pas de délai de grâce.
Ces méthodes de licenciement agressives opérées par Oracle reflètent la stratégie de l'entreprise, qui mise gros sur l'IA pour assurer sa croissance future. Le partenariat entre Oracle et OpenAI, annoncé en septembre 2025 pour 300 milliards de dollars, illustre l'ambition d'Oracle de devenir un hyperscaler majeur grâce à l'IA. Cependant, la réalité boursière a rattrapé le géant des bases de données : selon le Financial Times, Oracle serait déjà « sous l'eau » sur ce contrat colossal, sa capitalisation ayant chuté davantage que la valeur dudit contrat. Ce qui devait être un tournant dans la stratégie IA d'Oracle se transforme ainsi en pari risqué.
Par ailleurs, ces licenciements chez Oracle interviennent alors que l'impact de l'IA sur l'emploi dans le secteur technologique se fait ressentir à une échelle sans précédent. Selon un rapport du cabinet Challenger, Gray & Christmas, les licenciements dans le secteur technologique ont atteint leur plus haut niveau depuis 2023 en mars 2026, et l'IA est citée comme la cause principale. Cependant, certains acteurs, comme Sam Altman, dénoncent un phénomène d'« AI washing », où l'IA servirait d'excuse parfaite pour justifier des licenciements qui n'ont rien à voir avec cette technologie, mais qui seraient liés à une crise du capitalisme.
Source : Oracle
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