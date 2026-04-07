Un ancien employé d'Oracle devenu chauffeur Uber affirme ne pas « céder à la panique » grâce à ses économies, après la vague de licenciements la plus importante jamais menée par Oracle

Oracle a commencé à licencier des employés dans ses bureaux à travers le monde. Cependant, l'histoire d'un ingénieur d'Oracle licencié fait le tour d'Internet et a impressionné les internautes. Dans son récit, l'utilisateur Satya Nayak de la plateforme X mentionne que son ami proche a été licencié d'Oracle Bangalore. Il ajoute ensuite qu'après son licenciement, son ami est retourné dans sa ville natale de Bhubaneswar et a commencé à conduire pour Uber afin de subvenir à ses besoins. Loin de céder à la panique, Nayak a souligné que le plan d'épargne judicieux de son ami lui avait permis de traverser cette transition avec confiance et sérénité.
Oracle Corporation est une multinationale américaine du secteur des technologies, cofondée par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, en 1977. Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. La société commercialise des logiciels de bases de données (notamment Oracle Database), des applications d'entreprise, ainsi que des infrastructures et du matériel cloud. Les logiciels d'application phares d'Oracle constituent une suite de produits logiciels d'entreprise, comprenant des logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP), de gestion du capital humain (HCM), d'expérience client (CX) et de gestion de la chaîne logistique (SCM).
Oracle a commencé à licencier des employés dans ses bureaux à travers le monde ; des travailleurs aux États-Unis, en Inde et dans dautres régions ont signalé avoir reçu des courriels de licenciement dès 6 h du matin. Ces e-mails, envoyés par « Oracle Leadership », informaient les employés que leur poste avait été supprimé dans le cadre dune réorganisation plus large, et que le jour où ils recevaient le-mail était leur dernier jour de travail. Selon le rapport, il ny a eu aucun avertissement préalable, aucun appel des RH, aucune consultation des responsables. Juste un e-mail. Dans ce message, l'entreprise informait les employés que leurs postes avaient été supprimés dans le cadre d'un « changement organisationnel plus large ». On estime qu'Oracle a licencié environ 30 000 employés à l'échelle mondiale.
#AI isnt just disrupting #tech #jobs; its redefining them. @Oracles massive #layoffs signal a shift from human capital to machine intelligence. Adaptability, AI #skills, and reinvention are now non-negotiable. @Reuters @MarketWatch @moneycontrolcom https://t.co/7lxruTKVIY— Alok Nayak (@alok_nayak) April 4, 2026
Récemment, l'histoire d'un ingénieur d'Oracle licencié fait le tour d'Internet et a impressionné les internautes. Un utilisateur de X nommé Satya Nayak a partagé l'histoire de son ami, un ancien ingénieur d'Oracle. Dans son récit, Nayak mentionne que son ami proche a été licencié d'Oracle Bangalore. Il ajoute ensuite qu'après son licenciement, son ami est retourné dans sa ville natale de Bhubaneswar et a commencé à conduire pour Uber afin de subvenir à ses besoins. Loin de céder à la panique, Nayak a souligné que le plan d'épargne judicieux de son ami lui avait permis de traverser cette transition avec confiance et sérénité.
Le message de Nayak sur X (anciennement Twitter) a mis en avant l'approche pragmatique de son ami : « Pas de panique. Pas de stress. » Il a expliqué que la planification financière rigoureuse de son ami pendant sa carrière en entreprise lui avait donné une marge de manuvre suffisante pour gérer facilement les revers inattendus. Il a ajouté quau lieu de considérer son licenciement comme un revers, son ami lavait vu comme une occasion de repartir à zéro et dexplorer de nouvelles voies.
Voici le message complet de Satya Nayak sur X :
Un de mes amis proches a été licencié dOracle Bangalore. Pas de panique, pas de stress, et pas de larmes sur les réseaux sociaux. Il est immédiatement retourné dans sa ville natale, Bhubaneswar.
Il avait des dépôts à terme postaux sur deux comptes joints de 1,5 lakh de roupies chacun. L'un au nom de ses parents, l'autre au nom de lui-même et de sa femme. Il en avait également un sur le compte de ses enfants. Au total, cela lui rapporte près de 28 000 roupies d'intérêts chaque mois.
Il disposait également de dépôts à terme dans certaines banques indiennes d'une valeur d'environ 300 000 roupies, ce qui lui rapporte 15 000 roupies supplémentaires par mois. Il vit désormais chez ses parents. Il sait conduire, il a donc immédiatement commencé à travailler comme chauffeur Uber à son rythme, ce qui lui rapporte bien. Il na pas de mensualités à payer ni de prêt immobilier pour un appartement en ville.
En parallèle, il envisage sereinement de lancer une petite entreprise avec laide de ses parents. Il na jamais suivi les influenceurs, na jamais fait de plans dépargne à versements réguliers (SIP) et a évité tout le battage médiatique financier moderne. Une approche purement à l'ancienne, un processus régulier et de la discipline. Il m'a appelé avec joie aujourd'hui pour qu'on se voie après notre conversation afin d'évaluer le potentiel de Bhubaneswar pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, les amis, planifiez à l'avance pour ne jamais être pris au dépourvu quand cela sera nécessaire. La plus grande leçon pour moi : quelle que soit la situation, préparez-vous toujours avec le sourire.
Selon un récent rapport, la plus grande vague de licenciements jamais organisée par Oracle ne s'est pas accompagnée d'un appel téléphonique, d'une réunion ou d'une conversation avec un responsable. Elle a pris la forme d'un e-mail. Envoyé par « Oracle Leadership », l'e-mail informait les employés que leurs postes avaient été supprimés dans le cadre d'un « changement organisationnel plus large » faisant suite à ce qu'Oracle a qualifié de « réflexion approfondie » sur ses besoins commerciaux. La ligne suivante était sans détour : « Aujourd'hui est votre dernier jour de travail. » Pas de période de transition, pas de délai de grâce.
Ces licenciements s'inscrivent dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande restructuration jamais entreprise par Oracle. TD Cowen estime que ces suppressions pourraient toucher entre 20 000 et 30 000 employés soit environ 18 % des 162 000 effectifs mondiaux dOracle , libérant ainsi 8 à 10 milliards de dollars de trésorerie. Ces fonds sont nécessaires pour financer une expansion agressive et fortement endettée dans les centres de données dIA, qui a mis lentreprise dans une situation financière très difficile.
Ces licenciements confirment que l'IA exerce une influence croissante sur le marché de l'emploi. Elle est devenue la principale cause de licenciements en mars 2026. De plus en plus d'entreprises choisissent de réallouer leurs budgets vers les investissements en IA au détriment des postes humains. Les employeurs américains ont annoncé 60 620 suppressions d'emplois en mars, soit une hausse de 25 % par rapport aux 48 307 suppressions annoncées en février. Mais certains dénoncent ce qu'ils appellent « AI washing » : l'IA est devenue l'excuse parfaite pour justifier des licenciements qui n'ont rien à voir avec cette technologie, mais qui sont liés à une crise du capitalisme.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Oracle va procéder à des licenciements qui pourraient toucher jusqu'à 30 000 personnes, Larry Ellison étant confronté à une crise de trésorerie pour respecter son engagement de 300 milliards $ envers OpenAI
L'avertissement de Goldman Sachs aux employés de la tech licenciés : trouver un nouvel emploi prendra du temps et entraînera une baisse de revenus, et les dommages causés par l'IA pourraient durer des années
Oracle va lever 50 milliards $ pour financer l'expansion de son cloud IA, alors que la société peine à répondre à la "demande contractuelle" d'une liste de poids lourds de l'IA, dont Nvidia, xAI et OpenAI
Vous avez lu gratuitement 999 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.