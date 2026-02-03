Oracle a annoncé son intention de lever jusqu'à 50 milliards de dollars en 2026 pour accélérer l'expansion de son infrastructure cloud et répondre à la demande croissante générée par l'intelligence artificielle (IA). La société a déclaré que ce financement était nécessaire pour honorer ses engagements à long terme envers ses principaux clients OCI, dont OpenAI, xAI, Nvidia et Meta. Si cette annonce a fait grimper le cours de l'action Oracle, elle a également suscité la méfiance des investisseurs et des détenteurs d'obligations, qui s'inquiètent de l'augmentation du niveau d'endettement de l'entreprise ainsi que des contestations judiciaires liées aux emprunts récents.
Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Co-fondée en 1977 à Santa Clara, en Californie, par son actuel président-directeur général et directeur technique Larry Ellison, Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupe la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025.
Oracle a récemment dévoilé un plan visant à lever jusqu'à 50 milliards de dollars en 2026, alors que le géant des logiciels se lance dans une course effrénée pour construire l'infrastructure physique nécessaire pour alimenter l'essor mondial de l'IA. La société, présidée par le milliardaire Larry Ellison, prévoit de lever entre 45 et 50 milliards de dollars tout au long de l'année en recourant à un mélange équilibré de dette et de capitaux propres.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large d'Oracle visant à se positionner comme un acteur clé de linfrastructure dIA. En 2025, l'entreprise a signé un accord de 300 milliards de dollars avec OpenAI pour la construction de centres de données d'IA aux États-Unis. Conclu dans le cadre du projet Stargate, cet accord doit financer plus de la moitié des capacités de calcul quOpenAI prévoit de déployer sur le territoire américain.
La décision d'Oracle intervient alors que l'entreprise peine à répondre à la « demande contractuelle » d'une liste de poids lourds de l'IA, parmi lesquels Nvidia, Meta, xAI et OpenAI. Dans un communiqué, Oracle a déclaré que cet apport de liquidités était nécessaire pour remplir ses obligations existantes envers ses plus gros clients Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Comment Oracle prévoit d'utiliser les fonds
Oracle prévoit de structurer les fonds en deux parties. La première concerne les actions et les produits dérivés, pour lesquels environ 25 milliards de dollars seront levés par le biais d'émissions d'actions ordinaires et d'actions liées. Cela inclut un programme d'actions nouvellement autorisé de 20 milliards de dollars sur le marché. Le reste sera garanti par une émission unique et ponctuelle d'obligations senior non garanties de qualité investissement.
Malgré la hausse de 5 % du cours de l'action Oracle avant l'ouverture du marché, les investisseurs restent méfiants quant au renforcement des liens entre l'entreprise et OpenAI. La startup s'est engagée à dépenser environ 300 milliards de dollars pour les services cloud d'Oracle sur cinq ans, mais elle reste non rentable.
Par ailleurs, cette expansion a placé Oracle dans une situation juridique délicate, car le mois de janvier dernier, un groupe d'obligataires a intenté un recours collectif à New York, alléguant qu'Oracle avait dissimulé l'ampleur réelle de ses besoins d'emprunt. Les plaignants affirment avoir été « pris au dépourvu » lorsque Oracle est revenu sur les marchés financiers pour obtenir 38 milliards de dollars de prêts, quelques semaines seulement après une première vente d'obligations de 18 milliards de dollars à la fin de 2025.
La récente initiative d'Oracle intervient également dans un contexte de scepticisme croissant sur les marchés. Michael Burry, investisseur rendu célèbre par le film The Big Short, a publiquement parié contre Oracle à la suite de son expansion agressive dans les infrastructures d'IA. Au cours des six derniers mois, Burry a révélé détenir des options de vente sur le titre et avoir vendu des actions Oracle à découvert, pointant les risques d'une stratégie fortement capitalistique financée par l'endettement. Selon l'indice Bloomberg High Grade, Oracle détient environ 95 milliards de dollars de dettes en cours, ce qui en fait le plus important émetteur obligataire hors secteur financier.
Au-delà des enjeux financiers, la direction d'Oracle porte un regard critique sur la concurrence dans le domaine de l'IA. Selon Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, le défaut fatal de la course à l'IA réside dans le fait que tous les modèles sont identiques.
Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2026 d'Oracle, il a affirmé que les principaux modèles d'IA, de ChatGPT à Gemini en passant par Llama, sont tous entraînés sur les mêmes données publiques issues d'Internet, ce qui limite leur différenciation et accélère leur banalisation. Selon Larry Ellison, la prochaine phase de création de valeur ne résidera pas dans lamélioration marginale des modèles fondamentaux, mais dans la capacité à faire fonctionner lIA sur des données propriétaires dentreprise de manière sécurisée. Il considère cette deuxième vague d'IA comme « encore plus importante et plus précieuse » que lactuel boom des GPU et des centres de données.
