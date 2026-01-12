Michael Burry, personnage du film « The Big Short », parie contre Oracle et a révélé ses positions baissières suite à son récent accord d'expansion dans la bulle de l'IA avec OpenAI

Michael Burry parie contre Oracle. L'investisseur, également connu pour son rôle dans le film « The Big Short », a révélé ses positions baissières à l'encontre de la société fondée par Larry Ellison après sa récente expansion dans le domaine des infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Burry a révélé qu'il détenait des options de vente sur les actions Oracle et qu'il avait directement vendu à découvert ces actions au cours des six derniers mois.
Michael James Burry est un investisseur et gestionnaire de fonds spéculatifs américain. Il a fondé le fonds spéculatif Scion Capital, qui a ensuite pris le nom de Scion Asset Management. En 2025, Burry a annoncé la fermeture de Scion Asset Management. Michael Burry nest pas un investisseur comme les autres : il a bâti sa légende en misant contre les produits financiers adossés aux prêts immobiliers américains au milieu des années 2000, alors que Wall Street les jugeait infaillibles. Son pari, considéré comme insensé à lépoque, lui a rapporté des centaines de millions et une place dans lhistoire financière moderne.
Près de vingt ans plus tard, le fondateur de Scion Asset Management semble rejouer le même scénario. En novembre 2025, il a misé 1,1 milliard de dollars sur la chute des actions du fabricant de puces Nvidia et de la société de logiciels Palantir, convaincu que la bulle de lIA est sur le point déclater. Michael Burry a acheté des options de vente (PUT) sur Palantir et Nvidia, pour une valeur totale supérieure à 1,1 milliard de dollars, répartis entre environ 900 millions sur Palantir et 200 millions sur Nvidia aux prix actuels. Burry estime que la frénésie autour de lIA ressemble aux excès observés avant léclatement des bulles internet ou immobilières.
Son estimation intervenait alors qu'OpenAI a signé un accord de 300 milliards de dollars avec le géant technologique Oracle pour construire des centres de données d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle aux États-Unis. Cet effort pluriannuel, qui s'inscrit dans le cadre du projet Stargate, financera plus de la moitié de la construction de l'infrastructure d'IA prévue par OpenAI et constitue l'un des plus importants investissements technologiques à ce jour. Ils ont également déclaré qu'ils prévoyaient d'étendre cet effort à 500 milliards de dollars dans les années à venir.
Le contrat signé avec OpenAI place Oracle dans une position nouvelle : celle dun fournisseur dinfrastructure hyperscale, un rôle traditionnellement réservé à AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Cependant, la réaction des marchés a été immédiate et brutale. La capitalisation boursière dOracle aurait perdu plus de 315 milliards de dollars depuis lannonce du contrat, dépassant ainsi la valeur totale de laccord. Ce glissement traduit un manque de confiance des investisseurs dans la capacité dOracle à convertir ce partenariat en création de valeur : dépendre fortement dun petit nombre de contrats géants expose Oracle à un choc majeur si OpenAI ne parvient pas à générer les revenus nécessaires. Dans un secteur aussi mouvant que celui de lIA, où les modèles évoluent plus vite que les prévisions financières, ce risque est loin dêtre théorique.
Dans ce contexte, Michael Burry parie contre Oracle. L'investisseur, également connu pour son rôle dans le film « The Big Short », a révélé ses positions baissières à l'encontre de la société fondée par Larry Ellison après sa récente expansion dans le domaine des infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Burry a révélé qu'il détenait des options de vente sur les actions Oracle et qu'il avait directement vendu à découvert ces actions au cours des six derniers mois.
Cette annonce fait suite à la divulgation, en novembre dernier, de ses paris baissiers contre le fabricant de puces IA Nvidia et Palantir Technologies. « Je n'aime pas son positionnement ni les investissements qu'elle réalise. Elle n'avait pas besoin de faire ce qu'elle fait, et je ne sais pas pourquoi elle le fait. Peut-être par ego », a écrit Burry lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait parié contre Nvidia et non contre Oracle.
Oracle s'est lancé dans une expansion agressive dans les services de cloud computing, ce qui nécessite un développement coûteux de la capacité des centres de données, financé par l'endettement. La société a environ 95 milliards de dollars de dettes en cours, ce qui en fait le plus grand émetteur corporatif hors secteur financier de l'indice Bloomberg high-grade. En septembre 2025, Oracle a signé un contrat de cloud computing de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI, dirigée par Sam Altman, en vertu duquel le fabricant de ChatGPT achètera de la puissance de calcul à Oracle à partir de 2027.
Si cet accord représente une victoire pour Oracle sur le marché du cloud, il comporte toutefois des risques d'exécution et des besoins en capitaux. Depuis, les actions Oracle ont été volatiles. Le titre a bondi de 36 % en une seule séance en septembre après des prévisions optimistes pour son activité cloud. Cependant, ces gains se sont estompés lorsque les investisseurs se sont concentrés sur l'augmentation des dépenses d'investissement et de la dette liées à l'expansion des centres de données. Oracle a terminé l'année 2025 à environ 40 % en dessous de son pic de septembre.
Burry s'est rendu célèbre en pariant contre le marché immobilier américain pendant la crise financière de 2008. Il a déclaré avoir évité de parier contre les grandes entreprises technologiques dont les activités vont au-delà de l'IA, telles que Meta Platforms, Alphabet et Microsoft. « Si je vends Meta à découvert, je vends également à découvert sa domination dans les médias sociaux et la publicité. Si je vends Alphabet à découvert, je vends à découvert Google Search sous toutes ses formes, Android, Waymo, etc. Si je vends Microsoft à découvert, je vends à découvert un géant mondial du SaaS de productivité bureautique. Les grandes entreprises ne sont pas purement des positions courtes sur l'IA », a écrit Burry.
Il a déclaré que ces entreprises réduiraient probablement leurs dépenses au fil du temps, subiraient des pertes dues à une capacité excessive et réduiraient la valeur de certains actifs dans leurs livres. Cependant, elles resteront dominantes dans leurs activités principales. « Ces trois entreprises ne disparaîtront pas », a-t-il ajouté. Il a toutefois déclaré qu'il parierait contre OpenAI si celle-ci était évaluée à 500 milliards de dollars.
Cela montre ses doutes quant à la rapidité avec laquelle l'IA se développe et à la pertinence de son modèle économique. En outre, Burry a également décrit Nvidia comme le meilleur moyen de parier contre le boom de l'IA. « Nvidia est également la plus appréciée et la moins remise en question. Il est donc peu coûteux de vendre à découvert ses actions, et ses options de vente sont moins chères que celles d'autres grandes entreprises vendues à découvert qui sont davantage remises en question », a-t-il ajouté.
Si lhistoire lui a souvent donné raison, Burry nest pas infaillible. Il avait déjà parié sur une récession en 2023, avant que les marchés ne se redressent. Certains analystes estiment donc que sa lecture actuelle du marché est trop pessimiste. Dautres, au contraire, voient dans sa prise de position un avertissement salutaire : quand les géants de la tech pèsent autant que des économies entières, un retournement brutal pourrait provoquer un séisme global.
Un analyste de MacroStrategy Partnership affirme notamment que la bulle de lIA serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère.
Source : Michael Burry
Et vous ?
Pensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Peter Thiel se débarrasse de toutes ses actions NVIDIA après avoir précédemment mis en garde contre le cycle de hype de l'IA, ravivant les craintes de bulle spéculative de l'IA
Le secteur de l'IA s'apprête à passer un test crucial en 2026 : la vitesse à laquelle OpenAI brûle sa trésorerie pourrait être l'une des grandes questions pour savoir si la bulle éclatera
Stargate : OpenAI va verser 30 milliards de dollars par an à Oracle pour un centre de données d'IA qui lui fournira l'équivalent de l'énergie alimentant environ quatre millions de foyers
Vous avez lu gratuitement 811 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.