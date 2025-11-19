0 0

Ces accords sont dangereux pour tout le monde en dépendant de la réussite d'un seul acteur. Alphabet est totalement autonome car disposant de son propre cloud, de sa propre IA, de ses propres logiciels et services incorporant l'IA, etc... Alors qu'Oracle et MS sont tributaires d'un seul acteur d'un domaine où il n'en restera probablement guère plus qu'un après la fin de la vague. NVIDIA n'est pas non plus à l'abri bien qu'il ait plusieurs clients en les personnes morales de MS, Meta, Oracle, Alphabet, Amazon. Mais il ne devrait malgré tout pas rester grand-chose après le retournement de marché. Ses résultats du 3e trimestre sont très attendus pour savoir si la bulle explose ou pas. Les marchés veulent 50% de croissance des revenus et des bénéfices sur un an pour continuer à parier sur le secteur de l'IA. C'est tout simplement énorme en sachant que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Et je ne parle même pas des prévisions à fournir pour les trimestres à venir. La marche est haute de la part des investisseurs qui depuis quelques semaines veulent des justifications des valorisations stratosphériques qui, tous les acteurs de l'IA réunis, dépassent le PIB des USA. Les seuls MS, Meta, Amazon, Alphabet totalisent 440 milliards d'investissements dans leur infrastructure Cloud IA pour l'année 2026. Autant dire que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, les investisseurs vont sanctionner sévèrement. Open AI et Sam Altman en poussant à la roue jouent un jeu dangereux et pour lui-même, et pour tous ceux qui sont dépendants, NVIDIA va passer du summum au plus bas que terre l'année prochaine et la descente pourrait commencer dès ce soir.