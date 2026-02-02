Oracle est confronté à un défi financier majeur qui découle de l'ampleur de ses engagements en matière d'infrastructure cloud. La banque dinvestissement TD Cowen estime ces engagements à 156 milliards de dollars de dépenses d'investissement. Oracle s'est engagé dans un partenariat colossal de 300 milliards de dollars avec OpenAI pour fournir linfrastructure cloud et la puissance de calcul nécessaire à la prochaine génération de modèles dIA.
Ce partenariat a été annoncé en septembre 2025. Mais à peine quelques mois après lannonce, les marchés financiers ont donné un signal fort. Selon un rapport publié par le Financial Times en novembre, laccord semblait déjà être sous leau, la capitalisation d'Oracle ayant chuté plus que la valeur du contrat lui-même. Le contraste est saisissant. Ce qui devait être un tournant dans la stratégie dOracle en matière d'IA se transforme en pari risqué.
Une note de recherche de TD Cowen indique que les investisseurs en actions et en dette s'interrogent de plus en plus sur la manière dont Oracle financera son projet de construction de centres de données afin de soutenir son contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI. Ils doutent de la capacité d'Oracle à tenir ses engagements. L'accord conclu avec OpenAI à lui seul nécessitera 156 milliards de dollars de dépenses d'investissement.
« Cette année, tant les investisseurs en actions que ceux en obligations ont émis des doutes quant à la capacité d'Oracle à financer cette expansion, comme en témoignent l'élargissement des écarts de crédit de défaut (CDS) d'Oracle et la pression exercée sur les actions/obligations d'Oracle », indique TD Cowen.
Financement des datacenters : Oracle face à des coûts d'emprunts élevés
Le retrait des banques a entraîné une forte augmentation des coûts d'emprunt d'Oracle. Selon la note de la banque d'investissement, les prêteurs ont pratiquement doublé les primes d'intérêt qu'ils facturent à Oracle pour le financement de projets de centres de données depuis septembre 2025, poussant les coûts d'emprunt à des niveaux généralement réservés aux entreprises non cotées en bourse. La hausse des coûts a bloqué les transactions.
« Plusieurs contrats de location de centres de données Oracle qui étaient en cours de négociation avec des opérateurs privés ont eu du mal à obtenir un financement, ce qui a empêché Oracle d'obtenir la capacité de centre de données via un contrat de location », indique le rapport de TD Cowen.
Sans financement, les opérateurs privés de centres de données ne peuvent pas construire les installations dont Oracle a besoin, ce qui crée un goulot d'étranglement dans le déploiement de l'infrastructure de l'entreprise. Oracle a déjà largement fait appel aux marchés de la dette, levant environ 58 milliards de dollars en seulement deux mois : 38 milliards pour des installations au Texas et dans le Wisconsin, et 20 milliards pour le Nouveau-Mexique.
Mais cela ne représente qu'une fraction de ce dont l'entreprise a finalement besoin, et les banques américaines sont de plus en plus réticentes à lui accorder davantage. Les banques asiatiques ont pris le relais des prêteurs américains, qui se retirent, et restent disposées à prêter à des taux très élevés, car elles cherchent à s'exposer à la croissance des infrastructures d'IA. Cela offre à Oracle une voie alternative pour son expansion internationale.
Toutefois, cela ne résout pas les problèmes de capacité d'Oracle aux États-Unis. Les contraintes financières américaines soulèvent des questions fondamentales quant à la capacité d'Oracle à augmenter ses revenus s'il ne parvient pas à garantir la capacité de centre de données attendue par ses clients.
Oracle explore des solutions telles que la suppression massive d'emplois
Pour répondre à ces défis de financement, TD Cowen identifie plusieurs options que la direction dOracle pourrait envisager. Oracle pourrait procéder à la plus importante réduction d'effectifs de son histoire, TD Cowen évoquant une fourchette de 20 000 à 30 000 emplois. Cela pourrait libérer approximativement 8 à 10 milliards de dollars de flux de trésorerie. Ce montant est toutefois presque insignifiant par rapport aux besoins d'Oracle en financement.
TD Cowen estime que le déploiement pour OpenAI seul nécessiterait environ trois millions de GPU et d'autres équipements informatiques, ce qui représente 156 milliards de dollars de dépenses d'investissement. Oracle construit également pour Meta et Nvidia, pour un engagement total de 523 milliards de dollars.
Comme approche de solution, Oracle pourrait également envisager la vente dactifs non stratégiques. Une vente potentielle de Cerner, la division logiciels de santé acquise par Oracle pour 28,3 milliards de dollars en 2022, serait également à l'étude. Il s'agirait d'un pivot stratégique important, signalant que l'infrastructure pour les modèles d'IA est désormais la priorité absolue, tout le reste étant à prendre. Oracle reste néanmoins loin de ses objectifs.
Selon la banque d'investissement, l'entreprise exigerait désormais que les nouveaux clients versent jusqu'à 40 % de la valeur du contrat à l'avance, leur demandant en substance de cofinancer l'infrastructure. Elle explore également des accords de type « apportez votre propre puce » (« bring your own chip » - BYOC). Dans le cadre de ces accords, les clients fourniraient leur propre matériel, ce qui permettrait à Oracle de réduire ses besoins en capitaux.
Risques relatifs aux approches de solutions qui s'offrent à Oracle
Oracle est engagé dans une quête agressive de capitaux. L'entreprise a supprimé environ 10 000 emplois fin 2025 dans le cadre d'un plan de restructuration de 1,6 milliard de dollars. Elle a aussi réduit à plusieurs reprises les effectifs de Cerner depuis l'acquisition de cette entreprise spécialisée dans les technologies de santé, notamment par des licenciements en 2023 à la suite de problèmes liés à un contrat avec le ministère des Anciens combattants.
TD Cowen a précisé que ses sources dans le secteur ont révélé qu'Oracle évalue plusieurs pistes pour résoudre les questions de financement. Selon la banque, une combinaison de BYOC et de réductions d'effectifs représente la voie la plus probable, car BYOC permettrait de relever directement le défi des dépenses d'investissement, tandis que les suppressions d'emplois amélioreraient la trésorerie. Cependant, ces deux options comportent des risques.
Un accord de type BYOC pourrait nécessiter la renégociation des contrats existants qui supposent qu'Oracle fournisse le matériel, tandis que des licenciements massifs pourraient affecter la capacité de l'entreprise à mettre en uvre ses plans d'infrastructure. Les pressions financières sont déjà en train de remodeler les relations d'Oracle avec ses clients. OpenAI aurait transféré ses besoins à court terme en matière de capacité vers Microsoft et Amazon.
Cela ne témoigne pas vraiment d'une confiance totale dans la capacité d'Oracle à respecter ses délais. Selon la note de TD Cowen, Oracle évalue également le financement par les fournisseurs comme une option. Mais ces fournisseurs pourraient également se montrer réticents à s'engager sur cette voie.
Les économistes mettent en contre la bulle dans le secteur de l'IA
Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, l'industrie technologique prêche que l'IA générative va transformer l'économie. Les dirigeants ont dépensé des milliards pour équiper leur personnel et prédit des économies massives. Mais la révolution promise de l'IA est au point mort. Le MIT rapporte que « seuls 5 % des projets pilotes intégrant l'IA génèrent de la valeur, tandis que la grande majorité reste bloquée sans impact mesurable sur le compte de résultat ».
Selon Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, la bulle de l'IA est pire que la bulle Internet. Il a souligné que les dix principales actions liées à l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les entreprises dans les années 1990, et que l'histoire est sur le point de se répéter. Même Sam Altman, PDG d'OpenAI, reconnaît les similitudes. Voici un rappel sur les effets qui ont conduit à l'éclatement de la bulle Internet.
De son côté, Julien Garran, analyste chez MacroStrategy Partnership, explique que...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.