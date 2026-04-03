La plus grande vague de licenciements jamais organisée par Oracle ne s'est pas accompagnée d'un appel téléphonique, d'une réunion ou d'un entretien avec un responsable, mais seulement d'un e-mail

Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste.Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d'Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre d'une réorganisation plus large. Par conséquent, aujourd'hui est votre dernier jour de travail.Nous vous sommes reconnaissants pour votre dévouement, votre travail acharné et l'impact que vous avez eu pendant votre passage parmi nous.Après avoir signé vos documents de licenciement, vous aurez droit à une indemnité de départ soumise aux conditions générales du plan de licenciement. Vous recevrez un e-mail de DocuSign à votre adresse e-mail Oracle contenant les détails de votre indemnité de départ et de votre date de cessation d'emploi.Pour recevoir des informations importantes concernant la suite de la procédure, notamment une FAQ et les documents relatifs à votre départ, qui vous aideront à traverser cette transition, vous devez fournir une adresse e-mail personnelle.Veuillez cliquer ici pour saisir immédiatement une adresse e-mail personnelle. En cas d'erreur lors de la saisie, veuillez renvoyer un nouveau formulaire. Remarque : l'adresse e-mail personnelle ne sera utilisée que pour la correspondance relative aux informations concernant votre départ et aux accords de départ.L'accès à votre ordinateur, à votre messagerie électronique, à votre messagerie vocale et à vos fichiers sera bientôt désactivé, et vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur. Pour rappel, il vous est interdit de télécharger, de copier ou de conserver (y compris en vous les envoyant par e-mail) toute information confidentielle d'Oracle.Merci pour votre contribution à notre organisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter l'équipe des ressources humaines via la page « Ask HR » ou au (888) 404-2494.La direction d'Oracle