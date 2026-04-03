La plus grande vague de licenciements jamais organisée par Oracle ne s'est pas accompagnée d'un appel téléphonique, d'une réunion ou d'un entretien avec un responsable, mais seulement d'un e-mail

La plus grande vague de licenciements jamais organisée par Oracle ne s'est pas accompagnée d'un appel téléphonique, d'une réunion ou d'une conversation avec un responsable. Elle a pris la forme d'un e-mail. Envoyé par « Oracle Leadership » à 6 h du matin aux États-Unis, l'e-mail informait les employés que leurs postes avaient été supprimés dans le cadre d'un « changement organisationnel plus large » faisant suite à ce qu'Oracle a qualifié de « réflexion approfondie » sur ses besoins commerciaux. Un autre rapport a confirmé que les licenciements se chiffraient en milliers.
Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. La société commercialise des logiciels de bases de données (notamment Oracle Database), des applications d'entreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique. Les logiciels d'application phares d'Oracle constituent une suite de produits logiciels d'entreprise, comprenant des solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP), de gestion du capital humain (HCM), d'expérience client (CX) et de gestion de la chaîne logistique (SCM).
Début mars 2026, un rapport a révélé qu'Oracle prévoit de supprimer des milliers d'emplois dans toutes ses divisions afin de faire face à une crise de trésorerie croissante liée à l'expansion ambitieuse et de plus en plus coûteuse de son centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA). Récemment, Oracle a commencé à licencier des employés dans ses bureaux à travers le monde : des travailleurs aux États-Unis, en Inde et dans dautres régions ont signalé avoir reçu des courriels de licenciement. Ces e-mails informaient les employés que leur poste avait été supprimé dans le cadre dune réorganisation plus large, et que le jour où ils recevaient le-mail était leur dernier jour de travail.
Selon un nouveau rapport, la plus grande vague de licenciements jamais organisée par Oracle ne s'est pas accompagnée d'un appel téléphonique, d'une réunion ou d'une conversation avec un responsable. Elle a pris la forme d'un e-mail. Envoyé par « Oracle Leadership » à 6 h du matin aux États-Unis, le message s'ouvrait sur des mots qui ont réveillé des milliers d'employés le 31 mars : « Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer. » L'e-mail informait les employés que leurs postes avaient été supprimés dans le cadre d'un « changement organisationnel plus large » faisant suite à ce qu'Oracle a qualifié de « réflexion approfondie » sur ses besoins commerciaux. La ligne suivante était sans détour : « Aujourd'hui est votre dernier jour de travail. » Pas de période de transition, pas de délai de grâce.
Après une ligne exprimant la gratitude de lentreprise pour leur « dévouement, leur travail acharné et leur impact », le-mail passait directement aux aspects logistiques. Les employés ont été informés quils auraient droit à une indemnité de départ, mais seulement après avoir signé les documents de licenciement envoyés via DocuSign sur leur adresse e-mail Oracle. Mais le temps pressait déjà. Le-mail avertissait que laccès aux ordinateurs, à la messagerie électronique, à la messagerie vocale et aux fichiers serait « bientôt désactivé », laissant aux employés un délai très court pour agir.
Il leur a été demandé de fournir immédiatement une adresse e-mail personnelle via un formulaire intégré afin quOracle puisse leur envoyer la FAQ et les documents de licenciement. Le-mail comportait également un rappel ferme : il est « interdit aux employés de télécharger, copier ou conserver » toute information confidentielle dOracle, y compris de senvoyer des fichiers par e-mail.
Le-mail se terminait par un remerciement et renvoyait les questions vers la page Ask HR dOracle ou un numéro gratuit. Aucun contact RH spécifique, aucun nom de responsable, aucune explication sur les raisons du choix de certains postes. La signature indiquait simplement : « Direction dOracle » (Oracle Leadership).
On estime qu'environ 10 000 personnes ont perdu leur emploi à ce jour, selon des employés qui ont suivi la baisse du nombre de membres actifs sur le Slack interne d'Oracle. TD Cowen estime que le total pourrait atteindre 20 000 à 30 000 personnes, soit environ 18 % des 162 000 employés dOracle. Des publications sur les forums r/employeesOfOracle de Reddit et Blind ont brossé un tableau similaire, les équipes dOracle Health, Cloud, Sales, Customer Success, NetSuite IDC, RHS et SVOS étant toutes touchées.
Un autre rapport a confirmé que les licenciements se chiffraient en milliers, citant deux personnes proches du dossier. Michael Shepherd, un cadre supérieur dOracle qui na pas été touché, a écrit sur LinkedIn que les licenciements concernaient « des ingénieurs seniors, des architectes, des responsables des opérations, des chefs de projet et des spécialistes techniques » et nétaient pas liés aux performances.
Pourtant, Oracle a fait sensation lorsquil a annoncé, en septembre 2025, un partenariat de lordre de 300 milliards de dollars avec OpenAI. Cette alliance visait à doter ce dernier acteur de lintelligence artificielle dune infrastructure de cloud et de calcul massif, positionnant Oracle comme fournisseur clé de lère IA. Toutefois, à peine quelques semaines après lannonce, les marchés financiers ont donné un signal fort : laccord semble déjà « être sous leau ».
À la suite de l'annonce, la capitalisation boursière dOracle aurait perdu plus de 315 milliards de dollars, dépassant ainsi la valeur totale de laccord. Ce glissement traduit un manque de confiance des investisseurs dans la capacité dOracle à convertir ce partenariat en création de valeur. L'action Oracle a chuté de 25 % cette année et a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son pic de septembre 2025. L'entreprise a contracté 58 milliards de dollars de nouvelles dettes en deux mois pour financer la construction de son centre de données dédié à l'IA, et les dirigeants ont déclaré que cet investissement serait rentabilisé à terme.
En outre, Oracle doit faire face aux conséquences de la guerre en Iran. Depuis le déclenchement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran le 28 février 2026, un front inédit s'est ouvert dans le cyberespace physique du Moyen-Orient : les data centers commerciaux des géants technologiques américains sont devenus des cibles militaires. Oracle à Dubaï, Amazon Web Services à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ; le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a transformé l'infrastructure cloud en champ de bataille. Une escalade sans précédent qui redessine les contours de la guerre moderne.
Voici l'intégralité de l'e-mail de licenciement envoyé par la direction d'Oracle :
Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste.
Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d'Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre d'une réorganisation plus large. Par conséquent, aujourd'hui est votre dernier jour de travail.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre dévouement, votre travail acharné et l'impact que vous avez eu pendant votre passage parmi nous.
Après avoir signé vos documents de licenciement, vous aurez droit à une indemnité de départ soumise aux conditions générales du plan de licenciement. Vous recevrez un e-mail de DocuSign à votre adresse e-mail Oracle contenant les détails de votre indemnité de départ et de votre date de cessation d'emploi.
Action immédiate requise
Pour recevoir des informations importantes concernant la suite de la procédure, notamment une FAQ et les documents relatifs à votre départ, qui vous aideront à traverser cette transition, vous devez fournir une adresse e-mail personnelle.
Veuillez cliquer ici pour saisir immédiatement une adresse e-mail personnelle. En cas d'erreur lors de la saisie, veuillez renvoyer un nouveau formulaire. Remarque : l'adresse e-mail personnelle ne sera utilisée que pour la correspondance relative aux informations concernant votre départ et aux accords de départ.
L'accès à votre ordinateur, à votre messagerie électronique, à votre messagerie vocale et à vos fichiers sera bientôt désactivé, et vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur. Pour rappel, il vous est interdit de télécharger, de copier ou de conserver (y compris en vous les envoyant par e-mail) toute information confidentielle d'Oracle.
Merci pour votre contribution à notre organisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter l'équipe des ressources humaines via la page « Ask HR » ou au (888) 404-2494.
La direction d'Oracle
Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d'Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre d'une réorganisation plus large. Par conséquent, aujourd'hui est votre dernier jour de travail.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre dévouement, votre travail acharné et l'impact que vous avez eu pendant votre passage parmi nous.
Après avoir signé vos documents de licenciement, vous aurez droit à une indemnité de départ soumise aux conditions générales du plan de licenciement. Vous recevrez un e-mail de DocuSign à votre adresse e-mail Oracle contenant les détails de votre indemnité de départ et de votre date de cessation d'emploi.
Action immédiate requise
Pour recevoir des informations importantes concernant la suite de la procédure, notamment une FAQ et les documents relatifs à votre départ, qui vous aideront à traverser cette transition, vous devez fournir une adresse e-mail personnelle.
Veuillez cliquer ici pour saisir immédiatement une adresse e-mail personnelle. En cas d'erreur lors de la saisie, veuillez renvoyer un nouveau formulaire. Remarque : l'adresse e-mail personnelle ne sera utilisée que pour la correspondance relative aux informations concernant votre départ et aux accords de départ.
L'accès à votre ordinateur, à votre messagerie électronique, à votre messagerie vocale et à vos fichiers sera bientôt désactivé, et vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur. Pour rappel, il vous est interdit de télécharger, de copier ou de conserver (y compris en vous les envoyant par e-mail) toute information confidentielle d'Oracle.
Merci pour votre contribution à notre organisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter l'équipe des ressources humaines via la page « Ask HR » ou au (888) 404-2494.
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