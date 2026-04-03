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L'Iran affirme avoir touché les installations d'Oracle aux Émirats arabes unis après avoir menacé d'attaquer les entreprises tech américaines
Une situation qui change les règles du conflit moderne

Le , par Stéphane le calme
11 commentaires

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23  0 
Depuis le déclenchement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran le 28 février 2026, un front inédit s'est ouvert dans le cyberespace physique du Moyen-Orient : les data centers commerciaux des géants technologiques américains sont devenus des cibles militaires. Oracle à Dubaï, Amazon Web Services à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ; le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a transformé l'infrastructure cloud en champ de bataille. Une escalade sans précédent qui redessine les contours de la guerre moderne.

Avant l'aube du 1er mars 2026, des drones iraniens de type Shahed ont frappé deux data centers d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis. Un troisième centre de données à Bahreïn a également été touché, bien que l'intentionnalité de cette frappe reste moins certaine. C'est la première fois qu'un État a délibérément ciblé des data centers commerciaux en temps de guerre.

L'événement n'est pas passé inaperçu dans le monde de l'informatique. Les frappes ont gravement endommagé deux des trois zones de disponibilité cloud dans la région UAE (ME-CENTRAL-1) et une zone dans la région Bahreïn (ME-SOUTH-1). Les modèles de redondance standard ont échoué, car plusieurs zones sont tombées simultanément. AWS a confirmé des dommages structurels, des coupures d'alimentation, des incendies et des dégâts des eaux liés aux systèmes d'extinction.

Parmi les services touchés : la banque Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, les plateformes de paiement Hubpay et Alaan, la société de données cloud Snowflake, et la grande plateforme de transport Careem.

Pour les professionnels du secteur, la réponse d'AWS a été symptomatique de l'ampleur des dégâts : AWS a adressé un e-mail à ses clients indiquant qu'il « supprimait tous les frais d'utilisation dans la région ME-CENTRAL-1 pour mars 2026 ». Un geste rarissime de la part d'AWS, qui illustre mieux que n'importe quel communiqué l'étendue réelle des perturbations.

Selon un rapport de Reuters, l'entreprise a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir le service et aidait entre-temps ses clients à migrer vers d'autres régions AWS. « À mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres emplacements », a déclaré Amazon dans un communiqué cité par l'agence de presse.


Oracle dans le collimateur : Dubaï dément, Téhéran revendique

Le 2 avril 2026, l'IRGC a franchi un nouveau palier. Deux jours après avoir menacé d'attaquer directement les entreprises technologiques américaines dans le Golfe dès le 1er avril qu'il considère comme complices des opérations américaines et israéliennes, le Corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé avoir ciblé un data center d'Oracle à Dubaï, aux Émirats arabes unis, selon les médias d'État iraniens.

Selon l'agence officielle IRNA, les Gardiens de la révolution ont indiqué que le site Oracle aux EAU avait été ciblé en représailles à une frappe américano-israélienne du 1er avril qui aurait blessé l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères Kamal Kharrazi et tué son épouse à leur domicile à Téhéran.

Dubaï a démenti catégoriquement. Dans un communiqué publié sur X, le Bureau des médias de Dubaï a qualifié les informations en circulation de « fabriquées et incorrectes ». Ce démenti est intervenu rapidement après que les médias iraniens ont commencé à diffuser cette affirmation. Aucune vérification indépendante de la frappe alléguée n'a émergé, et Oracle n'a pas encore publié de déclaration concernant le ciblage présumé de son infrastructure régionale.

Cette guerre de l'information autour des frappes n'est pas nouvelle dans ce conflit. Une enquête de Bellingcat publiée le même jour affirmait que les Émirats arabes unis avaient, au cours du mois écoulé, « minimisé les dégâts, mal présenté les interceptions et, dans certains cas, ne pas reconnu les frappes de drones iraniens réussies sur le territoire national ».


Amazon à Bahreïn : des frappes à répétition sur l'infrastructure cloud

Parallèlement à Oracle, les installations cloud d'AWS à Bahreïn ont subi des...
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 03/04/2026 à 16:30
Citation Envoyé par noremorse Voir le message
L'Iran ne fait que répondre aux agressions
Clairement.
- Israël ou les USA détruisent un bâtiment en Iran.
- L'Iran détruit l'équivalent dans un des pays alliés des USA.

Ce sont les autres pays du Moyen Orient qui ont le plus à perde.
L'Iran doit détruire un pont maintenant C'est le protocole.

C'est un tweet de 4 km, mais il y a une carte à la fin ! (Abou Dabi est la capitale des Émirats arabes unis)

https://x.com/KhalidAlMans_/status/2039779487181856939
🚨🚨 IRAN JUST RELEASED A TARGET LIST OF 8 BRIDGES ACROSS 4 COUNTRIES. THIS CHANGES EVERYTHING.

🇰🇼 Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah Bridge  TARGETED.
36 km over water. Kuwait's northern lifeline. No alternative route.

🇸🇦 King Fahd Causeway  TARGETED.
ONLY road between Saudi Arabia and Bahrain. US Fifth Fleet logistics depend on it.

🇦🇪 Sheikh Zayed Bridge  TARGETED.
1 of 3 links to Abu Dhabi island.

🇦🇪 Al Maqta Bridge  TARGETED.
2 of 3 links to Abu Dhabi island.

🇦🇪 Sheikh Khalifa Bridge  TARGETED.
3 of 3 links to Abu Dhabi island. ALL exits named.

🇯🇴 King Hussein Bridge  TARGETED.
Jordan's primary West Bank crossing.

🇯🇴 Damia Bridge  TARGETED.
Jordan's secondary crossing.

🇯🇴 Abdoun Bridge  TARGETED.
Amman's central traffic artery.

8 bridges. 4 countries. ZERO redundancy. ZERO bridge defense doctrine.

⚠️ None of these bridges have alternatives. Zero redundancy. One strike = total isolation.

⚠️ These bridges took YEARS to build and cost BILLIONS. They cannot be rebuilt during a conflict.

The real crisis hasn't even started yet.



"Si j'connaissais le con qu'a fait sauter le pont" Pithiviers
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 03/04/2026 à 10:40
Je cite un article du 12 mars, parce qu'il est en lien avec l'article d'aujourd'hui :
Citation Envoyé par Anthony Voir le message
« À mesure que la guerre régionale s'étend à la guerre des infrastructures, le champ des cibles légitimes de l'Iran s'élargit », a déclaré Tasnim, selon Al Jazeera.

Par ailleurs, l'Iran a également averti qu'il pourrait prendre pour cible les centres économiques et les banques liés à des entités américaines et israéliennes dans toute la région. Un porte-parole du siège de Khatam al-Anbiya, que les Nations unies ont décrit comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que cet avertissement faisait suite à ce que l'Iran a qualifié d'attaque contre l'une de ses banques.

« L'ennemi nous a laissé les mains libres pour cibler les centres économiques et les banques appartenant aux États-Unis et au régime sioniste dans la région », a déclaré le porte-parole.

Le responsable a également averti les civils de rester à l'écart de ces lieux. « Les habitants de la région ne doivent pas se trouver dans un rayon d'un kilomètre autour des banques », a déclaré le porte-parole.
Israël et les USA menacent l'Iran depuis longtemps, elle peut enfin un peu répondre.
Il faut que l'armée US quitte ce conflit rapidement.
Il ne fallait pas attaquer l'Iran... Les conséquences sont désastreuses pour Israël et les USA.
Tant que les Nations Européennes refusent de venir aider les USA, tout va bien.
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noremorse
Avatar de noremorse
Membre actif https://www.developpez.com
Le 03/04/2026 à 15:02
L'Iran ne fait que répondre aux agressions de la coalition Epstein et fait savoir que les entreprises liées aux entités américano-sionistes ne seront pas en sécurité
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