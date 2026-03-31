Oracle a commencé à licencier des employés dans ses bureaux à travers le monde, des travailleurs ont reçu dès 6 h du matin des courriels de licenciement émanant de la « direction d'Oracle »

Oracle a commencé à licencier des employés dans ses bureaux à travers le monde ; des travailleurs aux États-Unis, en Inde et dans dautres régions ont signalé avoir reçu des courriels de licenciement dès 6 h du matin. Ces e-mails, envoyés par « Oracle Leadership », informaient les employés que leur poste avait été supprimé dans le cadre dune réorganisation plus large, et que le jour où ils recevaient le-mail était leur dernier jour de travail. Selon le rapport, il ny a eu aucun avertissement préalable, aucun appel des RH, aucune consultation des responsables. Juste un e-mail.
Début mars 2026, un rapport a révélé qu'Oracle prévoit de supprimer des milliers d'emplois dans toutes ses divisions afin de faire face à une crise de trésorerie croissante liée à l'expansion ambitieuse et de plus en plus coûteuse de son centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA). Ces licenciements marqueraient la plus grande restructuration jamais entreprise par l'entreprise. Ces réductions toucheront plusieurs divisions, certaines visant des postes qui, selon Oracle, deviendront superflus grâce à l'IA. La pression financière remonte à la volonté du président Larry Ellison de transformer Oracle, une société de logiciels de bases de données traditionnelles, en un concurrent crédible d'Amazon et de Microsoft dans le domaine du cloud IA.
Un nouveau rapport vient de révéler qu'Oracle a commencé à licencier des employés dans ses bureaux à travers le monde ; des travailleurs aux États-Unis, en Inde et dans dautres régions ont signalé avoir reçu des courriels de licenciement dès 6 h du matin. Ces e-mails, envoyés par « Oracle Leadership », informaient les employés que leur poste avait été supprimé dans le cadre dune réorganisation plus large, et que le jour où ils recevaient le-mail était leur dernier jour de travail. Selon le rapport, il ny a eu aucun avertissement préalable, aucun appel des RH, aucune consultation des responsables. Juste un e-mail.
Des messages ont afflué sur le subreddit r/employeesOfOracle de Reddit et sur Blind quelques heures seulement après lannonce des licenciements. Les employés concernés ont indiqué que des équipes telles que RHS (Revenue and Health Sciences) et SVOS (SaaS and Virtual Operations Services) avaient subi une réduction d'effectifs d'au moins 30 %, avec 16 ingénieurs ou plus issus de différentes unités opérationnelles licenciés d'un seul coup. Au moins un responsable a également été touché par ces suppressions. Le centre de développement indien (IDC) de NetSuite a lui aussi été touché, avec des suppressions de postes de chefs de projet, d'ingénieurs et de responsables à plusieurs niveaux.
L'e-mail de licenciement indiquait aux employés qu'ils auraient droit à une indemnité de départ, mais uniquement après avoir signé les documents de licenciement envoyés via DocuSign. Il a également été demandé aux employés de mettre à jour leurs adresses e-mail personnelles afin de recevoir des informations complémentaires, notamment une FAQ et les détails du licenciement. En Inde, la structure de l'indemnité de départ devrait suivre la formule standard N+2, où N correspond au nombre d'années travaillées, versées en mois. Toutefois, les RSU non acquises sont perdues.
Selon des publications sur le subreddit, les employés concernés conserveront l'accès à leurs actions acquises via Fidelity, mais l'accès aux systèmes de production leur a été retiré presque immédiatement. Certains employés ont indiqué que le 3 avril était leur dernier jour de travail officiel, suivi d'une période de mise à pied d'un mois avec un accès limité. Des messages sur Blind affirment également qu'Oracle a récemment installé un utilitaire de suivi sur tous les ordinateurs portables Mac fournis aux employés, qui enregistrerait toutes les activités sur l'appareil. Le message avertissait les employés concernés de ne copier aucun code ni aucune donnée avant de rendre leurs machines.
L'e-mail, envoyé par « Oracle Leadership » et dont des captures d'écran ont été prises par les employés concernés, disait : « Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste. Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels dOracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre dune réorganisation plus large. Par conséquent, aujourdhui est votre dernier jour de travail. Nous vous sommes reconnaissants pour votre dévouement, votre travail acharné et limpact que vous avez eu pendant votre passage parmi nous. Après avoir signé vos documents de licenciement, vous serez éligible à une indemnité de départ soumise aux conditions générales du plan de licenciement. Vous recevrez un e-mail de DocuSign à votre adresse e-mail Oracle contenant les détails de votre indemnité et de votre date de départ. »
Ces licenciements s'inscrivent dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande restructuration jamais entreprise par Oracle. TD Cowen estime que ces suppressions pourraient toucher entre 20 000 et 30 000 employés soit environ 18 % des 162 000 effectifs mondiaux dOracle , libérant ainsi 8 à 10 milliards de dollars de trésorerie. Ces fonds sont nécessaires pour financer une expansion agressive et fortement endettée dans les centres de données dIA, qui a mis lentreprise dans une situation financière très difficile.
Oracle a accumulé 58 milliards de dollars de nouvelles dettes en seulement deux mois, son action a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son pic de septembre 2025, et plusieurs banques américaines se sont discrètement retirées du financement de ses projets de centres de données. L'entreprise, qui a enregistré une hausse de 95 % de son bénéfice net à 6,13 milliards de dollars au dernier trimestre, mise gros sur l'infrastructure d'IA mais la facture arrive rapidement à échéance.
Ce rapport intervient alors que la Silicon Valley vente lIA générative comme une « technologie universelle » capable dapporter des solutions dans presque tous les domaines. Oracle et ses pairs injectent des sommes colossales dans la construction d'infrastructures d'IA. Mais dans la réalité, les études ont révélé que les capacités de l'IA sont surestimées et qu'environ 95 % des projets d'IA en entreprise échouent. Quarante ans avant lessor actuel de lIA, Larry Ellison semblait anticiper ce problème, prônant une IA limitée à des usages précis.
Source : Messages des employés licenciés sur le subreddit r/employeesOfOracle
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