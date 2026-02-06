Les banques font appel à des compagnies d'assurance et des fonds de crédit privés afin de trouver des acheteurs pour des prêts de 56 milliards de $ liés aux vastes projets de centres de données IA d'Oracle

Le Financial Times rapporte que les banques recherchent de nouveaux investisseurs pour acheter des milliards de dollars de prêts liés aux projets de construction de centres de données d'Oracle. Au moins 56 milliards de dollars de prêts pour la construction de centres de données ont reçu des notations de qualité « investment grade », a rapporté le FT, citant des personnes proches des transactions. Ces prêts sont garantis par les futurs baux d'Oracle dans le cadre de son accord de 300 milliards de dollars avec OpenAI.
En septembre 2025, OpenAI a signé un accord de 300 milliards de dollars avec le géant technologique Oracle pour construire des centres de données d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle aux États-Unis. Cet effort pluriannuel, qui s'inscrit dans le cadre du projet Stargate, financera plus de la moitié de la construction de l'infrastructure d'IA prévue par OpenAI et constitue l'un des plus importants investissements technologiques à ce jour.
Cependant, le Financial Times rapporte que les banques recherchent de nouveaux investisseurs pour acheter des milliards de dollars de prêts liés aux projets de construction de centres de données d'Oracle. Au moins 56 milliards de dollars de prêts pour la construction de centres de données ont reçu des notations de qualité « investment grade », a rapporté le FT, citant des personnes proches des transactions. Ces prêts sont garantis par les futurs baux d'Oracle dans le cadre de son accord de 300 milliards de dollars avec OpenAI.
Les notations de qualité « investment grade » sont rares pour les prêts destinés à la construction d'infrastructures et ont permis aux banques d'attirer un éventail d'investisseurs plus large que celui que l'on observe généralement dans le domaine du financement de projets. Selon le FT, les compagnies d'assurance et les fonds de crédit privés font partie des acheteurs potentiels approchés.
Traditionnellement, les banques financent elles-mêmes les prêts destinés au financement de projets d'infrastructures tels que les routes à péage et les aéroports. Cependant, l'ampleur considérable des récents projets de centres de données a dépassé cette source de financement traditionnelle, poussant les entreprises technologiques à rechercher d'autres sources de capitaux.
Cette recherche d'acheteurs de dette intervient dans une période d'augmentation des émissions de dette par les grandes entreprises technologiques. D'ici 2030, la moitié des 10 plus grands emprunteurs sur le marché obligataire américain de qualité « investment grade » devraient être des hyperscalers, c'est-à-dire des entreprises qui développent rapidement leurs capacités de cloud computing. Oracle a annoncé son intention de lever environ 50 milliards de dollars en 2026 pour financer l'expansion de ses centres de données.
Le groupe Oracle Corporation (Oracle) a fait sensation lorsquil a annoncé un partenariat de lordre de 300 milliards de dollars avec OpenAI. Toutefois, à peine quelques semaines après lannonce, les marchés financiers ont donné un signal fort : laccord semble déjà « être sous leau ». La réaction des marchés a été immédiate et brutale. La capitalisation boursière dOracle aurait perdu plus de 315 milliards de dollars depuis lannonce du contrat (selon le Financial Times), dépassant ainsi la valeur totale de laccord. Ce glissement traduit un manque de confiance des investisseurs dans la capacité dOracle à convertir ce partenariat en création de valeur.
Depuis plusieurs mois, un même mot revient avec insistance dans les cercles financiers, technologiques et politiques : bulle. La bulle de lIA, nourrie par des investissements colossaux, des promesses parfois floues et une course mondiale à la puissance de calcul, semble se rapprocher dun point de rupture. Entre signaux boursiers inquiétants, doutes croissants sur la rentabilité réelle des projets et comparaisons de plus en plus assumées avec lexplosion de la bulle Internet, le secteur de lIA entre dans une phase critique où leuphorie laisse place à lexamen. La chute récente de 400 milliards de dollars de la valeur de Microsoft semble être un avant-goût du krach à venir. Ce rapport pourrait être similaire.
Source : Financial Times
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Oracle pourrait supprimer jusqu'à 30 000 emplois et vendre sa division de technologie de santé pour financer le développement de l'IA et l'expansion de ses centres de données, selon la banque TD Cowen
OpenAI ne sera pas rentable d'ici 2030 et doit encore trouver 207 milliards de dollars supplémentaires pour financer ses projets de croissance, selon les estimations de HSBC
La nouvelle phase du boom de l'IA est financée non seulement par des capitaux à risque, mais aussi par la dette, ce qui pourrait provoquer un désastre si la demande pour les services d'IA ne suit pas
Vous avez lu gratuitement 872 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.