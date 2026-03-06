Oracle va procéder à des licenciements qui pourraient toucher jusqu'à 30 000 personnes, Larry Ellison étant confronté à une crise de trésorerie pour respecter son engagement de 300 milliards $ envers OpenAI

Oracle prévoit de supprimer des milliers d'emplois dans toutes ses divisions afin de faire face à une crise de trésorerie croissante liée à l'expansion ambitieuse et de plus en plus coûteuse de son centre de données dédié à l'intelligence artificielle. Ces licenciements, qui pourraient débuter dès ce mois-ci, marqueraient la plus grande restructuration jamais entreprise par l'entreprise. Ces réductions toucheront plusieurs divisions, certaines visant des postes qui, selon Oracle, deviendront superflus grâce à l'IA. La pression financière remonte à la volonté du président Larry Ellison de transformer Oracle, une société de logiciels de bases de données traditionnelles, en un concurrent crédible d'Amazon et de Microsoft dans le domaine du cloud IA.
Oracle (Oracle Corporation) est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry Ellison. Ses produits phares sont le système de gestion de base de données Oracle Database, le serveur d'applications Oracle Weblogic Server, le progiciel de gestion intégré Oracle E-Business Suite et l'offre de cloud computing Oracle Cloud Infrastructure (OCI). En 2019, Oracle était la deuxième plus grande entreprise de logiciels en matière de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière.
Larry Ellison est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur de l'entreprise Oracle connue pour offrir des logiciels liés aux systèmes de gestion de base de données. Le 10 septembre 2025, il devient brièvement la personne la plus riche du monde, notamment grâce à une croissance soudaine de l'action d'Oracle, sa fortune étant estimée à 393 milliards de dollars d'après le Financial Time. Précédemment, sa fortune avait été estimée en avril 2024 par Forbes à 208 milliards de dollars, ce qui en faisait le 2e individu le plus riche du monde.
Le groupe Oracle Corporation (Oracle) a notamment fait sensation lorsquil a annoncé, en septembre 2025, un partenariat de lordre de 300 milliards de dollars avec OpenAI. Cette alliance visait à doter ce dernier acteur de lintelligence artificielle dune infrastructure de cloud et de calcul massif, positionnant Oracle comme fournisseur clé de lère IA. Toutefois, à peine quelques semaines après lannonce, les marchés financiers ont donné un signal fort : laccord semble déjà « être sous leau ». En novembre 2025, la capitalisation boursière dOracle aurait perdu plus de 315 milliards de dollars depuis lannonce du contrat (selon le Financial Times), dépassant ainsi la valeur totale de laccord.
Récemment, un nouveau rapport de Bloomberg a révélé qu'Oracle prévoit de supprimer des milliers d'emplois dans toutes ses divisions afin de faire face à une crise de trésorerie croissante liée à l'expansion ambitieuse et de plus en plus coûteuse de son centre de données dédié à l'intelligence artificielle. Ces licenciements, qui pourraient débuter dès ce mois-ci, marqueraient la plus grande restructuration jamais entreprise par l'entreprise. Oracle a révélé dans un document déposé en septembre que ce plan pourrait coûter jusqu'à 1,6 milliard de dollars au cours de l'exercice fiscal actuel, y compris les indemnités de licenciement, soit beaucoup plus que toutes les précédentes vagues de licenciements entreprises par l'entreprise.
Ces réductions toucheront plusieurs divisions, certaines visant des postes qui, selon Oracle, deviendront superflus grâce à l'IA, selon des personnes proches du dossier. La société a également gelé ou ralenti les embauches dans sa division cloud après avoir annoncé en interne une révision des offres d'emploi cette semaine. Oracle, qui comptait environ 162 000 employés dans le monde en mai 2025, a refusé de commenter. La planification des suppressions d'emplois est toujours en cours et leur ampleur pourrait changer, a noté Bloomberg.
La pression financière remonte à la volonté du président Larry Ellison de transformer Oracle, une société de logiciels de bases de données traditionnelles, en un concurrent crédible d'Amazon et de Microsoft dans le domaine du cloud IA. Au cur de cette ambition se trouve un partenariat de 300 milliards de dollars avec OpenAI qui, selon les estimations, nécessitera 156 milliards de dollars de dépenses en capital et environ 3 millions de processeurs graphiques.
Oracle a déjà dépensé 58 milliards de dollars en nouvelles dettes en seulement deux mois : 38 milliards pour des centres de données au Texas et dans le Wisconsin, et 20 milliards supplémentaires pour un campus au Nouveau-Mexique. La dette totale s'élève désormais à plus de 100 milliards de dollars. Wall Street prévoit que le flux de trésorerie disponible d'Oracle deviendra négatif au cours des prochaines années, les dépenses ne devant pas être rentabilisées avant 2030 environ.
Le mois dernier, Oracle a déclaré qu'il lèverait jusqu'à 50 milliards de dollars cette année grâce à la vente de titres de créance et d'actions. Le cours de l'action reflète cette pression. Après avoir gagné 61 % en 2024 et 20 % l'année dernière, les actions d'Oracle ont chuté de 54 % par rapport à leur pic de septembre 2025, effaçant environ 463 milliards de dollars de capitalisation boursière. La chute s'est poursuivie jeudi, le titre reculant de 1,5 % après la publication du rapport de Bloomberg.
Oracle n'est pas seul. Amazon a supprimé 16 000 emplois en janvier de cette année, quelques mois seulement après avoir licencié 14 000 employés en octobre dernier. Microsoft a supprimé environ 15 000 emplois l'année dernière en raison de la forte augmentation de ses dépenses en centres de données. Salesforce a supprimé des milliers d'emplois au cours de l'année dernière. Block a réduit de moitié ses effectifs la semaine dernière, soit 3 500 employés, son cofondateur Jack Dorsey invoquant des gains d'efficacité liés à l'IA.
Un rapport avait précédemment signalé des licenciements potentiels chez Oracle, allant de 20 000 à 30 000, estimant que ces suppressions d'emplois pourraient libérer entre 8 et 10 milliards de dollars de trésorerie. Plusieurs banques américaines se sont également discrètement retirées du financement des centres de données liés à Oracle, les primes de taux d'intérêt sur la dette de la société ayant pratiquement doublé depuis septembre.
La société exigerait également de ses nouveaux clients qu'ils paient jusqu'à 40 % de la valeur du contrat à l'avance et envisagerait de vendre Cerner, la division de logiciels de santé qu'elle a acquise pour 28,3 milliards de dollars en 2022, une décision qui montrerait à quel point les priorités d'Oracle se sont clairement orientées vers les infrastructures d'IA. Oracle devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre le 10 mars.
Ce rapport intervient alors lque a Silicon Valley vente lIA générative comme une « technologie universelle » capable dapporter des solutions dans presque tous les domaines. Oracle et ses pairs injectent des sommes colossales dans la construction d'infrastructures d'IA. Mais dans la réalité, les études ont révélé que les capacités de l'IA sont surestimées et qu'environ 95 % des projets d'IA en entreprise échouent. Quarante ans avant lessor actuel de lIA, Larry Ellison semblait anticiper ce problème, prônant une IA limitée à des usages précis.
