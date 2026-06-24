Oracle a licencié 21 000 employés au cours des 12 derniers mois en raison de l'adoption et du déploiement de technologies d'IA, et Larry Ellison a averti que d'autres suppressions d'emplois pourraient suivre

Oracle a procédé au licenciement de 21 000 employés au cours des douze derniers mois, alors qu'elle accélère l'adoption des technologies d'intelligence artificielle (IA) dans l'ensemble de ses activités, d'après son dernier rapport annuel. Le géant du cloud et des logiciels a indiqué qu'il comptait 141 000 employés au 31 mai 2026, soit une baisse de près de 13 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a précisé que le déploiement de l'IA avait contribué à ces suppressions d'emplois, tandis que son président exécutif, Larry Ellison, a averti que d'autres réductions de personnel pourraient avoir lieu.
Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. La société commercialise des logiciels de bases de données (notamment Oracle Database), des applications d'entreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique.
Lawrence Joseph Ellison est un homme d'affaires américain. Il a cofondé la société de logiciels Oracle Corporation, dont il a été le PDG de 1977 à 2014. Il occupe aujourd'hui les fonctions de directeur technique et de président exécutif de l'entreprise. Selon Forbes, la fortune de Larry Ellison était estimée entre 201 et 203 milliards de dollars début 2026, ce qui fait de lui la sixième personne la plus riche du monde.
En avril 2026, Oracle a nommé Hilary Maxson au poste de directrice financière, avec une rémunération globale de 29,7 millions de dollars, comprenant un salaire annuel de 950 000 dollars et d'importantes attributions d'actions. Cette nomination est intervenue après que l'entreprise a licencié 30 000 employés par simple e-mail, alimentant le débat sur les priorités du groupe alors que celui-ci investit massivement dans I'IA.
Selon son dernier rapport annuel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Oracle a clôturé l'exercice 2026 avec environ 141 000 salariés à temps plein au 31 mai, soit 21 000 de moins que les 162 000 recensés à la même date en 2025, ce qui représente une baisse des effectifs de près de 13 %.
« L'adoption et le déploiement des technologies d'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos activités ont entraîné, et pourraient continuer d'entraîner, des réductions d'effectifs », a déclaré la société dans son dépôt réglementaire.
Les charges de restructuration pour l'exercice 2026 se sont élevées à 1,8 milliard de dollars, soit une forte hausse par rapport aux 374 millions de dollars enregistrés par Oracle au cours de l'exercice précédent. Dans le cadre de ce qu'Oracle a baptisé le « Plan de restructuration 2026 » , un programme visant à renforcer l'efficacité opérationnelle notamment grâce à l'intégration de l'IA, la société prévoit des charges totales pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars.
La société a souligné que ses efforts de restructuration comportaient des risques. « Ce type de restructuration peut également entraîner une pénurie de personnel suffisamment qualifié pour certains postes, la perte d'un savoir-faire institutionnel précieux, ainsi qu'une baisse du moral et une difficulté à fidéliser les employés », indique le document. Oracle a également averti qu'elle pourrait ne pas parvenir à réaliser les économies escomptées dans les délais prévus.
Sur le plan géographique, les quelque 141 000 employés d'Oracle se répartissaient, au 31 mai, entre environ 49 000 basés aux États-Unis et environ 92 000 travaillant à l'étranger.
Les réductions d'effectifs chez Oracle s'inscrivent dans une tendance plus générale observée au sein des grandes entreprises technologiques. Meta a commencé le mois dernier à notifier environ 8 000 employés de leur licenciement, invoquant la nécessité de financer son développement dans le domaine de lIA. En mai, pour le troisième mois consécutif, lIA a été citée comme la principale raison des suppressions demplois dans lensemble des secteurs dactivité aux États-Unis, les licenciements liés à lIA sélevant à 38 579 pour ce seul mois.
Ces coupes chez Oracle interviennent alors que lentreprise consacre dimportantes dépenses à lextension de son infrastructure de centres de données IA. Les dépenses dinvestissement de lentreprise ont atteint 55,7 milliards de dollars au cours de lexercice 2026, soit une forte hausse par rapport aux 21,2 milliards de dollars de lannée précédente, ce qui a fait basculer le flux de trésorerie disponible en territoire négatif, à -23,7 milliards de dollars.
À la suite de la publication des résultats du quatrième trimestre dOracle, la directrice financière Hilary Maxson a déclaré aux analystes que les dépenses dinvestissement nettes pour lexercice 2027 devraient sélever à environ 70 milliards de dollars. Oracle a levé 43 milliards de dollars sous forme de dette et 5 milliards de dollars sous forme de capitaux propres au cours de lexercice 2026 afin de financer ce développement.
Les obligations de performance restantes de la société, qui correspondent aux revenus contractuels mais non comptabilisés, s'élevaient à 638 milliards de dollars au 31 mai, contre 138 milliards de dollars un an plus tôt, grâce notamment à d'importants contrats liés à l'IA dans le cloud.
Au cours des douze derniers mois, l'action Oracle a perdu environ 15 % de sa valeur, selon l'hebdomadaire financier Barron's.
Alors qu'Oracle mise fortement sur l'essor de l'IA pour soutenir sa croissance, les ambitions de l'entreprise dans ce domaine sont étroitement liées à la dynamique financière de ses principaux partenaires. Oracle a en effet conclu un accord de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI pour fournir l'infrastructure informatique nécessaire à ses activités d'IA. Toutefois, en avril 2026, le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de chiffre d'affaires, ce qui a fait chuter le cours de l'action d'Oracle. Bien qu'OpenAI ait rejeté ces affirmations, ces révélations ont suscité des inquiétudes quant à la capacité du laboratoire d'IA à honorer ses engagements financiers.
Source : Rapport annuel d'Oracle déposé auprès de la SEC
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