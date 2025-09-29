Chaos IT à Birmingham : le projet Oracle atteint 170 millions de £ et fait face à une crise qui s'aggrave, avec des retards persistants, une spirale des coûts et des comptes non vérifiés depuis 2022

Le conseil municipal de Birmingham, la plus grande autorité locale d'Europe, est confronté à une crise qui s'aggrave, son ambitieux projet de déploiement du logiciel Oracle étant confronté à des retards persistants et à une spirale des coûts, qui devraient désormais atteindre le montant astronomique de 170 millions de livres sterling. Le dernier revers en date concerne le nouveau système de gestion des revenus CivicaPay, dont les tests récents ont révélé un taux de réussite de seulement 73,3 % et 10 problèmes critiques non résolus, ce qui est bien en deçà des 95 % de réussite et zéro défaut grave exigés par le conseil municipal.
Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Co-fondée en 1977 à Santa Clara, en Californie, par Larry Ellison, deuxième fortune mondiale et toujours président exécutif, Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupe la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025.
Les difficultés actuelles du conseil municipal de Birmingham font suite à son refus d'une enquête indépendante sur l'échec du projet ERP Oracle, dont le budget est passé de 20 à 130 millions de livres sterling au mois de mars 2025. Cette décision a suscité de nombreuses critiques, les contribuables et les auditeurs se demandant si les fonds publics étaient suffisamment protégés et si les fonctionnaires et les conseillers avaient exercé la surveillance nécessaire dans la gestion d'un échec aussi coûteux.
Crise aggravée : le système CivicaPay confronté à un nouveau retard
En conséquence des tests récents qui ont été réalisés, le système basé sur CivicaPay, destiné à remplacer la plateforme de rapprochement bancaire problématique lancée parallèlement à Oracle Fusion en 2022, ne sera pas opérationnel avant novembre au plus tôt.
Philip Macpherson, responsable du programme Oracle, a attribué la plupart des défauts identifiés à des problèmes de qualité des données, soulignant qu'une mise à jour du système en septembre avait permis de résoudre certains problèmes. Malgré ces efforts, les résultats insuffisants des tests ont contraint le comité de projet à repousser une nouvelle fois la date de mise en service.
La saga Oracle : d'une promesse de 20 millions de livres sterling à une catastrophe financière
Les problèmes informatiques du conseil municipal ont commencé en avril 2022, lorsqu'il est passé de son ancien système SAP à Oracle Fusion. Cette transition, initialement prévue comme une simple mise en uvre « prête à l'emploi », s'est rapidement compliquée en raison de nombreuses personnalisations, notamment une solution de rapprochement sur mesure qui a échoué lors de son lancement.
Cette défaillance critique de la plateforme de gestion financière d'Oracle a largement contribué à la déclaration de faillite effective de Birmingham en septembre 2023, parallèlement à d'importantes dettes liées à l'égalité salariale. En conséquence, une réimplémentation complète du logiciel Oracle s'est avérée nécessaire, avec une nouvelle date de mise en service prévue pour avril 2026.
Afin d'atténuer les difficultés opérationnelles immédiates, le conseil municipal de Birmingham a mis en place le système de gestion des revenus CivicaPay (IMS) en mars 2024, promettant initialement sa mise en service d'ici mars 2025. Cependant, cette échéance a été repoussée à plusieurs reprises, d'abord à avril, puis à septembre, et maintenant à novembre.
L'absence prolongée d'un système de rapprochement pleinement opérationnel a contraint le personnel à gérer manuellement les processus essentiels, ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires importantes. Le budget 2024/25 alloue déjà 5,3 millions de livres sterling spécifiquement au remplacement des postes vacants et au recrutement de personnel temporaire pour faire face à l'augmentation de la charge de travail manuelle.
Coûts croissants et frustration grandissante
La frustration a atteint son paroxysme lors d'une récente réunion du comité d'audit, au cours de laquelle les élus ont exprimé leur consternation après avoir appris le dernier retard par les médias avant d'avoir reçu les informations officielles.
Le conseiller conservateur Meirion Jenkins a vivement critiqué les énormes dépassements de coûts. Il a souligné que le budget initial du projet était inférieur à 20 millions de livres sterling. « Nous en sommes maintenant à 170 millions de livres sterling », a déclaré le conseiller Jenkins, « et les responsables nous disent à nouveau : "Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle." Je pense que nous avons tout lieu de nous inquiéter. Le comité d'audit a été induit en erreur la première fois. Et cela se reproduit aujourd'hui. »
Le budget initial, approuvé en 2018, s'élevait à 19,965 millions de livres sterling, destinés à trois années de développement se terminant au cours de l'exercice 2021. Ce chiffre est passé à 40 millions de livres sterling en raison de retards initiaux qui ont repoussé la date de mise en service d'Oracle Fusion à avril 2022. En 2024, alors qu'une réimplémentation complète du logiciel Oracle était jugée indispensable, les coûts prévisionnels avaient déjà grimpé à 131 millions de livres sterling.
Carol Culley, directrice financière du conseil, a précisé que les prévisions actuelles de 170 millions de livres sterling englobent un large éventail de dépenses. Cela comprend les coûts de licence et d'exploitation du système Oracle existant, ainsi que les dépenses importantes liées au développement d'une toute nouvelle plateforme. En outre, une provision de 20 millions de livres sterling a été mise de côté pour l'exercice 2026/27, qui, selon Carol Culley, devrait diminuer au cours des années suivantes à mesure que le nouveau système arrivera à maturité et nécessitera moins d'assistance.
La surveillance gouvernementale exige la prudence
Le projet Oracle, qui connaît des difficultés, se poursuit sous la surveillance stricte des commissaires du gouvernement central, nommés à la suite de la déclaration de faillite effective de Birmingham l'année dernière.
Myron Hrycyk, qui représente la Couronne auprès de grandes entreprises technologiques telles qu'Oracle, IBM et Microsoft, a souligné l'importance de privilégier la qualité plutôt que la rapidité. « Il s'agit d'une mise en uvre complexe, et il est normal d'être prudent à ce sujet », a conseillé Myron Hrycyk. « Si vous vous précipitez dans l'espoir d'économiser des fonds, vous devrez probablement payer 10 ou 20 fois plus cher pour régler le problème par la suite. Je vous invite vraiment à ne pas vous précipiter. Faites les choses correctement. »
Ces avertissements interviennent alors que des échecs antérieurs avaient déjà signalé des problèmes systémiques de gouvernance. Le système Oracle Fusion, adopté en 2019, a vu ses coûts exploser et a échoué à fournir une gestion financière conforme, ce qui a conduit le conseil municipal de Birmingham à la faillite en 2023. Un rapport indépendant de Grant Thornton publié en février dernier a révélé que les fonctionnaires avaient une connaissance limitée d'Oracle et des solutions cloud, ce qui les empêchait de prendre des décisions cruciales et les rendait dépendants de partenaires externes pour la conception et la gestion du projet.
Source : Conseil municipal de Birmingham
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Pensez-vous que la façon dont le projet ERP Oracle a été géré par le conseil municipal de Birmingham est cohérente et pertinente ?
D'après votre expérience, quelles sont les meilleures pratiques en matière de gestion du changement qui pourraient empêcher de tels dépassements de coûts dans les projets IT à grande échelle ?
