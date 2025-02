Le plus grand conseil municipal d'Europe va dilapider quatre fois plus que prévu, soit 115 millions d'euros,

pour un projet ERP Oracle avéré catastrophique

Ma priorité en tant que nouveau chef a été d’avoir un sens immédiat de la situation avec les problèmes autour d’Oracle, de déterminer quel est le problème et comment nous allons le résoudre.Les problèmes n'ont pas eu d'effet direct sur les services de première ligne ou sur le fait que le conseil paie ses factures et paie ses frais.



Mais nous savons qu'il y a un problème avec la façon dont le système suit ensuite nos transactions financières et les problèmes de transactions RH également. Cela doit être résolu.



J'ai été très clair avec mes collaborateurs depuis mon arrivée; en tant que chef, je m'attends à ce qu'ils soient responsables de réparer ce système et de s'assurer qu'il est correctement mis en œuvre et qu'ils soient responsables de la façon dont ils s'y prennent. Je mets également en place un renforcement des dispositions de gouvernance pour assurer la responsabilité envers moi-même en tant que chef et envers l'équipe élargie du Cabinet.



Ce que nous savons maintenant du travail que nous avons fait, c'est que cela peut et sera corrigé, mais il y a un prix qui y est attaché. Nous avons été informés que cela pourrait coûter jusqu'à 100 millions de livres sterling à réparer et entièrement mettre en œuvre le système.



Je suis clair que cela ne doit pas avoir d'impact sur les services de première ligne. L'argent devrait être trouvé au cours des trois prochaines années.



En tant que chef de ce conseil, j'ai l'intention d'être ouvert et transparent sur les problèmes et les défis. Ce n'est pas nécessairement le message que je veux transmettre lors de ma première journée complète de travail, mais je pense que j'ai la responsabilité d'être ouvert et transparent sur la nature de ces défis et sur la manière dont nous allons travailler à un endroit pour les résoudre. Ma priorité en tant que nouveau chef a été d’avoir un sens immédiat de la situation avec les problèmes autour d’Oracle, de déterminer quel est le problème et comment nous allons le résoudre.Les problèmes n'ont pas eu d'effet direct sur les services de première ligne ou sur le fait que le conseil paie ses factures et paie ses frais.Mais nous savons qu'il y a un problème avec la façon dont le système suit ensuite nos transactions financières et les problèmes de transactions RH également. Cela doit être résolu.J'ai été très clair avec mes collaborateurs depuis mon arrivée; en tant que chef, je m'attends à ce qu'ils soient responsables de réparer ce système et de s'assurer qu'il est correctement mis en œuvre et qu'ils soient responsables de la façon dont ils s'y prennent. Je mets également en place un renforcement des dispositions de gouvernance pour assurer la responsabilité envers moi-même en tant que chef et envers l'équipe élargie du Cabinet.Ce que nous savons maintenant du travail que nous avons fait, c'est que cela peut et sera corrigé, mais il y a un prix qui y est attaché. Nous avons été informés que cela pourrait coûter jusqu'à 100 millions de livres sterling à réparer et entièrement mettre en œuvre le système.Je suis clair que cela ne doit pas avoir d'impact sur les services de première ligne. L'argent devrait être trouvé au cours des trois prochaines années.En tant que chef de ce conseil, j'ai l'intention d'être ouvert et transparent sur les problèmes et les défis. Ce n'est pas nécessairement le message que je veux transmettre lors de ma première journée complète de travail, mais je pense que j'ai la responsabilité d'être ouvert et transparent sur la nature de ces défis et sur la manière dont nous allons travailler à un endroit pour les résoudre.

Une initiative qui ne fait pas l'unanimité au sein même du conseil

Au cours du seul troisième trimestre, nous avons signé des Au cours du seul troisième trimestre, nous avons signé des

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le conseil, qui perçoit 3,4 milliards de livres sterling (3,92 milliards d'euros) de revenus par an, se débat avec le projet de remplacement de SAP pour les fonctions centrales des ressources humaines et des finances depuis 2018. Le projet ERP, baptisé Financial and People, a été examiné en 2019, 2020 et à nouveau en 2021, lorsque le coût total de mise en œuvre du projet a été estimé à 38,7 millions de livres sterling (44,59 millions d'euros), « doublant le coût », a déclaré Robert Alden, chef conservateur, au conseil en avril.Le nouveau chef du conseil municipal, John Cotton, a révélé qu'un « trou noir » massif doit maintenant être comblé dans le budget du conseil pour réparer le système défaillant, qui devrait enregistrer et automatiser chaque facture, achat et paiement de salaire par le conseil.Le conseil a confirmé que le système Oracle lui-même n'est pas en faute, mais la manière dont son système a été mis en œuvre et intégré par l'autorité a déclenché d'énormes problèmes. Cotton a promis que les contribuables ne souffriraient pas de la crise, déclarant à BirminghamLive : « Nous ne prélèverons aucun argent sur la prestation de services de première ligne aux habitants de cette ville afin d'y remédier ».Lorsqu'il lui a été demandé comment il était possible de protéger les services, il a déclaré : « Il existe d'autres moyens de faire face à une pression financière de cette nature, et c'est le plan sur lequel nous travaillons en ce moment ». Il n'a pas donné plus de détails, mais le quotidien est persuadé que cela pourrait impliquer un raid sur les réserves ou la vente des actifs du conseil.Dans ses premières interviews avec les médias après avoir pris la direction du conseil, Cotton a déclaré :La responsabilité de superviser la mise en œuvre incombe au membre du Cabinet des finances, Brigid Jones, qui a reçu ce rôle le lendemain de son éviction par le parti travailliste lors d'une prise de pouvoir. C'est dans ses fonctions précédentes qu'elle a dirigé l'analyse de rentabilisation et le plan de mise en œuvre d'Oracle.Cependant, une source interne a déclaré aux médias qu'Oracle Fusion, le système ERP basé sur le cloud vers lequel le conseil se dirige, « n'est pas un produit qui convient aux autorités locales, car il est très orienté vers une organisation de fabrication/commerciale ».« Le SAP standard est le même, mais BCC a personnalisé SAP pour qu'il fonctionne très bien et à part quelques désagréments mineurs, SAP était un bon produit qui n'aurait jamais dû être abandonné », a déclaré l'initié.Rebecca Hellard, directrice stratégique de la gestion du conseil du conseil, a quitté son poste, selon le Birmingham Mail. Elle a été remplacée par Fiona Greenway, qui est maintenant directrice par intérim des finances du conseil et agente de l'article 151, un rôle statutaire responsable des finances du conseil.En octobre 2022, un conseiller municipal de Birmingham a critiqué la décision d'entendre à huis clos un rapport sur le système informatique en difficulté de l'autorité. Le conseiller Meirion Jenkins a déclaré que rien de sensible n'avait été discuté et que la décision visait à « éviter l'embarras » du conseil. Lorsqu'il lui a été demandé de commenter la réaction de Jenkins, un porte-parole du conseil municipal de Birmingham a déclaré : « Nous ne discuterions pas de questions relatives à des employés individuels ».Des éléments importants du système informatique continuaient alors d'être retardés, des sources affirmant que le conseil ne savait pas qui leur devait de l'argent et, dans certains cas, utilisait des cartes de crédit pour payer les factures impayées. Des experts externes ont été amenés, y compris d'Oracle, pour aider à faire fonctionner le système correctement.Le conseil est passé au nouveau système Oracle en décembre 2021 pour aider à améliorer ses fonctions internes liées à la gestion financière et aux ressources humaines. Il est entendu que jusqu'à 100 000 transactions de 2022 à 2023 ne sont pas correctement chargées, avec 2 000 nouvelles transactions supplémentaires par semaine passant par le système défaillant.Alors que le conseil affirme avoir effectué des paiements réussis de plus de 2,5 milliards de livres sterling aux fournisseurs, il a admis fin 2022 que le nouveau système informatique a « rencontré des difficultés » (le conseil n'ayant pas payé les écoles et les entreprises à temps).En plus d'une augmentation fulgurante des coûts, le projet promettait moins d'économies que le chiffre initial de 26,9 millions de livres sterling (30,99 millions d'euros). En 2021, le Conseil a réduit de 16 millions de livres sterling (18,44 millions d'euros) ses projections d'économies.En 2021, le fondateur et directeur technique d'Oracle, Larry Ellison, a déclaré que le conseil municipal de Birmingham était l'une des nombreuses victoires réussies pour migrer de très grands clients SAP ERP vers Oracle Fusion. Il a également mentionné le West Sussex County Council, dont la migration est également retardée....