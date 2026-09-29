Oracle a attribué à Larry Ellison et à ses co-PDG près d'un milliard de $ en stock-options, mais à la fin de l'exercice fiscal, toutes ces options étaient en perte, l'action ayant chuté de 53 %

Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Fondée en 1977 à Santa Clara, en Californie, par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration, Oracle figure parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 52e place du classement Forbes Global 2000 en 2026.
Oracle est actuellement confrontée à une situation financière préoccupante après avoir accumulé plus de 150 milliards de dollars de dettes adossées à l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise a en effet délaissé un modèle logiciel lucratif pour s'endetter lourdement dans le cloud et l'IA, allant jusqu'à jouer le rôle de bailleuse de fonds pour OpenAI en assumant des engagements financiers que le laboratoire ne porte pas à son propre bilan. Cette stratégie a entraîné une dégradation de sa note de crédit, désormais proche de la catégorie spéculative, et l'a contrainte à supprimer 21 000 postes pour rester à flot. Si la bulle de l'IA venait à éclater, Oracle pourrait être la première victime d'un effet domino dévastateur pour toute l'industrie.
Lawrence Joseph Ellison est un homme d'affaires américain. Il a cofondé la société de logiciels Oracle Corporation, dont il a été le PDG de 1977 à 2014. Il occupe aujourd'hui les fonctions de directeur technique et de président exécutif de l'entreprise. Selon Forbes, début 2026, la fortune d'Ellison était estimée entre 201 et 203 milliards de dollars, ce qui fait de lui la sixième personne la plus riche du monde.
Larry Ellison ainsi que les co-PDG Clay Magouyrk et Mike Sicilia se sont vu attribuer des options d'achat d'actions d'une valeur totale de 988 millions de dollars au cours de l'exercice 2026. Mais à la fin de l'exercice fiscal, ces trois paquets d'options étaient en perte, le cours de l'action Oracle ayant chuté après avoir atteint des niveaux quasi-records.
Le magazine Fortune, se référant à la dernière circulaire de sollicitation de procurations d'Oracle, a indiqué que les options de Larry Ellison étaient évaluées à 117,8 millions de dollars lors de leur attribution en octobre 2025, avec un prix d'exercice de 280 dollars par action. Clay Magouyrk et Mike Sicilia ont quant à eux reçu des options évaluées respectivement à 621,7 millions et 248,7 millions de dollars, avec un prix d'exercice de 308 dollars.
Le vendredi 25 septembre 2026, l'action Oracle a clôturé à 137 dollars, soit une baisse de 53 % au cours des 12 derniers mois. Cela signifie que le cours de l'action devra plus que doubler par rapport à son niveau actuel pour que les options de Clay Magouyrk et Mike Sicilia aient de la valeur au moment de leur exercice.
Ces attributions ont été décernées malgré une excellente année sur le plan opérationnel pour Oracle. Le chiffre d'affaires lié au cloud a progressé de 39 % pour atteindre 34 milliards de dollars, tandis que celui lié à l'infrastructure cloud a bondi de 77 % pour s'établir à 18,1 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires global a augmenté de 17 % pour atteindre 67,4 milliards de dollars. Les obligations de performance restantes de la société ont également grimpé en flèche, passant de 138 milliards de dollars l'année précédente à 638 milliards de dollars.
Le problème venait de la politique d'investissements agressive d'Oracle. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 55,7 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible est devenu négatif, à -23,7 milliards de dollars. Oracle a également levé 43 milliards de dollars grâce à l'émission d'obligations de premier rang, puis a vendu pour 20 milliards de dollars d'actions au prix de 141 dollars par action.
Oracle a déclaré que le fait que les options n'aient aucune valeur intrinsèque à la clôture de l'exercice fiscal démontrait que la structure de rémunération fonctionnait comme prévu. Le conseil d'administration de la société a indiqué que les options d'achat d'actions étaient « fortement liées à la performance », car les dirigeants n'en tirent profit que si le cours de l'action dépasse le prix d'exercice. La société a également indiqué qu'elle n'avait pris aucune mesure particulière pour indemniser ses dirigeants de la baisse de la valeur de leurs options.
De son côté, la directrice financière Hilary Maxson a choisi une autre voie dans le cadre du nouveau programme « Equity Choice » d'Oracle, en décidant de convertir 10,4 millions de dollars de sa rémunération en actions, d'un montant total de 26 millions de dollars, en unités d'actions restreintes. Ces actions valaient 7,7 millions de dollars à la clôture de vendredi, soit une baisse par rapport aux 12,7 millions de dollars enregistrés à la fin de l'exercice fiscal.
Larry Ellison et les deux co-PDG ont également reçu chacun 4,9 millions de dollars de primes en espèces. Le salaire de base de Larry Ellison est passé de 1 dollar à 950 000 dollars.
De leur côté, les salariés d'Oracle ont vu leur rémunération médiane mondiale baisser à 94 740 dollars pour l'exercice 2026, contre 98 899 dollars l'année précédente. L'entreprise a également procédé à des licenciements. Selon son dernier rapport annuel, publié en juin 2026, Oracle a licencié 21 000 employés au cours des douze derniers mois, alors qu'elle accélérait l'adoption et le déploiement de l'IA dans l'ensemble de ses activités. L'effectif est ainsi tombé à 141 000 salariés au 31 mai 2026, soit une baisse de près de 13 % en un an. L'entreprise reconnaît que le déploiement de l'IA a contribué à ces suppressions d'emplois et Larry Ellison a averti que d'autres réductions de personnel pourraient suivre.
Sources : Oracle, Fortune
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