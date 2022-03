Les prévisions solides de la société, qui ont été divulguées lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, ont permis à ses actions de remonter après une baisse de près de 6 % dans des échanges prolongés, déclenchée par un bénéfice tiède au troisième trimestre dû à des dépenses plus élevées pour ses services de cloud computing.Oracle a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour dépenser 4 milliards de dollars en investissements cette année, car elle cherche à construire plus de centres de données et à améliorer ses services de cloud computing qui sont à la traîne des mastodontes comme Microsoft, Amazon et Google.Logan Purk, analyste chez Edward Jones, a déclaré que le plan d'Oracle visant à augmenter les investissements dans son activité cloud était la "". "", a-t-il dit.Oracle a déclaré que ses dépenses d'exploitation du troisième trimestre étaient en hausse, car la société a investi de manière agressive pour répondre à la demande des clients en matière de services de cloud. Les coûts de support des services cloud et des licences ont à eux seuls augmenté de 23% au cours du trimestre, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 8% à 6,69 milliards de dollars.En excluant les éléments, Oracle a gagné 1,13 $ par action pour le trimestre terminé le 28 février, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui prévoyaient 1,18 $.Le président-directeur général d'Oracle, Safra Catz, a déclaré que les bénéfices ont été affectés par "la baisse du prix des actions des investissements en actions, touchés par la baisse généralisée des marchés boursiers au cours du trimestre dernier".Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,51 milliards de dollars, conformément aux estimations, selon les données IBES de Refinitiv.La société prévoit que le bénéfice ajusté du quatrième trimestre se situera entre 1,40 et 1,44 dollar par action, ce qui est supérieur aux estimations de 1,38 dollar. Elle prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 6 à 8 % à taux de change constant.Source : OracleQu'en pensez-vous ?