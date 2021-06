La société prévoit de doubler ses dépenses d'investissement dans le segment du cloud computing pour atteindre près de 4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022, car elle profite de la pandémie où les entreprises optent pour des modèles de travail hybrides.L'augmentation des investissements dans le cloud a toutefois conduit Oracle à prévoir un bénéfice par action de 94 cents à 98 cents pour le premier trimestre, inférieur aux attentes de 1,03 dollar, ce qui a fait chuter ses actions de 4,5 % dans les échanges prolongés.La société a mis en place davantage de centres de données pour aider les entreprises à étendre leurs activités, ce qui l'a aidée à étoffer ses offres de cloud computing et à gagner des clients de premier plan tels que Zoom Video Communications.Cependant, les investisseurs et les analystes considèrent toujours l'entreprise de 45 ans comme un acteur de niche par rapport à des géants tels que Google d'Alphabet Inc, Microsoft et Amazon., a déclaré Scott Kressler, analyste chez Third Bridge.Oracle a dit s'attendre à ce que le chiffre d'affaires du trimestre en cours de sa plus grande unité, les services de cloud et le support des licences, augmente de 4%, ce qui revient à environ 7,2 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters. Les analystes s'attendent en moyenne à ce qu'il soit de 7,36 milliards de dollars.La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,54 dollar par action sur un chiffre d'affaires de 11,23 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 31 mai, alors que les estimations tablaient sur un bénéfice de 1,31 dollar et un chiffre d'affaires de 11,04 milliards de dollars.Source : Oracle