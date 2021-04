Oracle Cloud Infrastructure annonce l'intégration de ServiceNow pour améliorer la gestion des environnements multicloud

Oracle annonce que ServiceNow, l'un des leaders des processus opérationnels digitaux conçus pour faciliter le travail des opérateurs, supporte désormais Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les entreprises clientes pourront ainsi accéder aux ressources OCI et les administrer via leur portail ServiceNow existant et via l'application IT Operations Management (ITOM) Visibility de ServiceNow, disposant ainsi d'un tableau de bord unique pour piloter les ressources qu'elles utilisent dans les différents environnements de cloud public, aussi bien chez Oracle qu'auprès d'autres grands fournisseurs de cloud.Oracle Cloud poursuit l'expansion de son portefeuille qui intègre aujourd'hui 29 régions Oracle Cloud, Oracle Government Cloud et sept régions d'interconnexion mondiale Oracle-Microsoft Azure, tout en offrant le support le plus complet pour les stratégies de cloud hybride. Beaucoup d'entreprises de dimension internationale choisissent par ailleurs ServiceNow comme plateforme de référence pour la gestion de leurs services informatiques (ITSM – IT Service Management) et de leurs opérations informatiques (ITOM – IT Operations Management). Avec cette intégration, ces entreprises ont désormais la possibilité de découvrir et de gérer les ressources IaaS, PaaS et CaaS d'OCI en utilisant ITOM Visibility comme elles le feraient pour d'autres ressources cloud., explique Scott Twaddle, Vice President of Product, Industries, and Partnerships, Oracle Cloud Infrastructure.ServiceNow et Oracle annoncent l'intégration d'ITOM Visibility avec OCI afin que les clients puissent accéder à l'inventaire et analyser l'usage des ressources cloud dans leur environnement OCI. Toutes les ressources Oracle Cloud découvrables sont extraites et stockées dans le référentiel ServiceNow CMDB (Configuration Management Database), qui peut alors être utilisé pour surveiller la disponibilité de ces ressources pour les services et les opérations informatiques, ainsi que pour le suivi des niveaux de support. Le couplage du contenu de CMDB avec la solution AIOps de ServiceNow permet également aux clients de surveiller les charges déployées dans OCI et fournit un contexte de service grâce à la mise en correspondance des services basée sur les libellés., déclare Jeff Hausman, directeur de la gestion des opérations (ITOM, ITAM, Sécurité) et des systèmes de données chez ServiceNow.Des entreprises telles que Network Rail bénéficient déjà de l'intégration entre Oracle et ServiceNow. Network Rail gère 20 des plus grandes gares ferroviaires du Royaume-Uni et exploite et développe l'infrastructure ferroviaire britannique qui regroupe plus de 32 000 kilomètres de voies ferrées, 30 000 ponts, tunnels et viaducs ainsi que des milliers d'équipements de signalisation et de passages à niveau., témoigne Iain Sear, directeur de l'infrastructure middleware et des bases de données de Network Rail.Source : Oracle Que pensez-vous de ce partenariat d'Oracle cloud avec ServiceNow ?