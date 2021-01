Oracle annonce Oracle Database 21c, sa nouvelle base de données, ainsi que son nouveau service low-code APEX accessible via son cloud

Plus de 200 nouvelles innovations dans le le moteur de base de données convergentes

Machine learning automatisé pour effectuer facilement des inférences directement dans la base de données

Des tables blockchain gratuites et natives fournissent une piste d'audit sécurisée pour les transactions et les processus

Pprise en charge de la mémoire persistante pour améliorer les performances dans les bases de données opérationnelles

Tables blockchain inaltérables : Les tables blockchain permettent de bénéficier de toute la sécurité de la technologie blockchain pour les applications d'entreprise. Intégrées dans Oracle Crypto-Secure Data Management, elles constituent des tables inaltérables dans lesquelles il est seulement possible d'insérer de nouveaux enregistrements, chacun d'eux étant enchaîné aux autres de façon cryptée. Grâce à la détection et à la prévention des tentatives d'altération directement dans la base de données Oracle, les clients peuvent se protéger contre des modifications illicites, qu'elles proviennent de personnels internes ou de hackers se faisant passer pour des administrateurs ou des utilisateurs. Les tables blockchain font partie de la base de données convergée, elles sont accessibles via le SQL standard et supportent toutes les analyses et transactions – une approche immensément plus facile à utiliser et plus fonctionnelle que les implémentations existantes de la blockchain. Les tables blockchain constituent une fonctionnalité gratuite intégrée à toutes les éditions d'Oracle Database.





Pour la première fois, APEX, la plateforme de développement low-code populaire d’Oracle, est disponible en tant que service autonome dans OCI (Oracle Cloud Infrastructure)



Disponible à partir de 360 dollars par mois, le service APEX prend en charge un nombre illimité d'applications pour plus de 500 utilisateurs et adapte la capacité en fonction des besoins supplémentaire



Les développeurs pourront créer des applications d’entreprises orientées données de façon 38 fois plus rapide qu’en recourant à du codage traditionnel

Oracle Database 21c bénéficie de plus de 200 innovations, notamment les tables blockchain inaltérables, l'exécution du JavaScript au sein de la base de données, le type de données binaire JSON natif, AutoML pour l'apprentissage automatique intégré dans la base de données, le stockage de la mémoire persistante ainsi que des améliorations pour de nombreux mécanismes de traitements en mémoire, la performance du traitement des graphiques, la fragmentation, le partage d'une instance entre plusieurs locataires ou encore la sécurité.Oracle Database 21c répond aux besoins de toutes les configurations multi-modèles, multi-charges et multi-locataires avec un seul et même moteur de base de données moderne et convergé.Oracle annonce également la disponibilité d'Oracle APEX (Application Express) Application Development, un nouveau service low-code permettant de développer et de déployer rapidement et facilement des applications professionnelles pilotées par les données. Utilisable depuis un simple navigateur Web, ce nouveau service low-code basé dans le cloud permet aux développeurs de créer des applis Web modernes pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles via une interface graphique intuitive.déclare Andrew Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server Technologies, Oracle.déclare Carl Olofson, directeur de recherche chez IDC pour les logiciels de gestion de données.déclare Mark Peters, Principal Analyst & Practice Director, ESG.Basée à Londres, Aon est une entreprise de services professionnels qui propose une large gamme de solutions dans les domaines du risque, de la retraite et de la santé., déclare Liesbeth Mulder, Global Reporting Lead, Aon.Angelini Pharma est l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques en Italie.Oracle Database est le moteur de base de données au cœur de tous les services de base de données Oracle dans le cloud et on-premise : Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Database Cloud@Customer et Oracle Exadata Database Machine. Cette dernière version intègre plus de 200 nouveautés qui étendent la convergence de la base de données à de nouveaux cas d'utilisation, optimisent ses performances et améliorent la productivité des développeurs, des analystes et des spécialistes des données. En voici quelques-unes :Oracle a aussi rendu disponible la plateforme APEX de développement low-code en tant que service cloud managé pour permettre de développer et de déployer aussi rapidement que facilement des applications professionnelles pilotées par les données. Oracle APEX Application Development s’appuie sur deux décennies de fonctionnalités générées par APEX et plébiscitées par 500 000 développeurs grâce à sa facilité d’utilisation, son interface compatible avec le web afin de créer des applications web et mobiles à la pointe. Alors que la plateforme APEX Application Development n’était disponible que dans le cadre de l’utilisation d’Oracle Database, ce nouveau service est désormais disponible en tant que service autonome et fonctionne avec une grande variété d’applications.Disponible sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), ce service est accessible à partir de 360 dollars par mois, pour un support auprès de plus de 500 utilisateurs et un nombre illimité d’applications. Le service évolue et s’adapte de façon élastique selon les besoins en capacité supplémentaire. Une récente étude de Pique Solutions a montré que les développeurs pouvaient créer des applications 38 fois plus rapidement grâce à la plateforme APEX, sans avoir à appréhender des technologies complètes et complexes.Les développeurs intéressés par un développement facile et déclaratif plutôt que par le codage complexe traditionnel peuvent commencer à réaliser gratuitement des applications low code en utilisant le nouveau service APEX Application Development inclus dans Oracle Cloud Free Tier. Les applications réalisées et déployées avec le service APEX Application Development bénéficient des plus hauts niveaux de sécurité, d'évolutivité, de disponibilité et de performance fournis par Oracle Autonomous Database., déclare Andrew Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server Technologies, Oracle.Le service APEX Application Development est également déjà pré-configuré avec Oracle REST Data Services (ORDS) et SQL Developer Web. Les développeurs peuvent utiliser ORDS pour créer des API REST spécifiques pour les données de leurs applications, et SQL Developer Web pour composer des requêtes SQL et modéliser graphiquement leurs données. Si l'entreprise a besoin d'un codage traditionnel par rapport à la base de données au-delà de ce qui peut être fait dans APEX, les développeurs peuvent alors, en un clic, faire évoluer le service vers une base de données Oracle Autonomous Transaction Processing complète avec Oracle APEX qui prend en charge les API client Oracle Database complètes, SQL*Net et Autonomous Data Guard.L'architecture d'Oracle APEX assure une intégration extrêmement étroite avec la base de données, permettant une division par 10 des allers-retours entre l'application et la base de données, ce qui se traduit par des temps de réponse beaucoup plus rapides pour les utilisateurs finaux des applications pilotées par les données. APEX permet également aux développeurs applicatifs d'exploiter toute la puissance et la simplicité de SQL.Le service de développement d'applications APEX comprend tout ce qui est nécessaire pour créer et exécuter des applications low-code, sans frais supplémentaires par utilisateur, par développeur, par application ou pour l'entrée et la sortie de données, ce qui permet aux développeurs de créer et de déployer facilement des applications à grande échelle. Le service APEX est entièrement managé, de sorte que les clients n'ont pas besoin de gérer la plateforme d'application, la base de données ou l'infrastructure. À partir de 360 dollars par mois pour une unité centrale de traitement et 1 To de données, pouvant facilement prendre en charge plus de 500 utilisateurs actifs utilisant plusieurs applications, le service APEX peut s'adapter de façon élastique et supporter des charges de travail plus importantes lorsque cela est nécessaire.déclare Mark Peters, analyste senior et directeur d'unité d'Enterprise Strategy Group (ESG)., déclare Giovani Cani, vice-président, livraison informatique, Wilson Transportation & Leasing Group., déclare Michelle Skamene, vice-présidente d'Insum Solutions., déclare Dermot Murray, vice-président de l'idéation chez Inoapps.Oracle propose des suites d'applications intégrées ainsi qu'une infrastructure sécurisée et autonome dans le cloud Oracle.Source : Oracle Que pensez-vous de cette nouvelle base de données d'Oracle ?L'application Oracle Apex répond-il à vos attentes en développement ?