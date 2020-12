La société a renforcé ses services de cloud au cours du trimestre, les gens continuant à travailler à distance, ce qui lui a permis de consolider sa position face à ses grands rivaux, Microsoft et les offres de cloud d'Amazon.com.Le revenu net a atteint 2,44 milliards de dollars, soit 80 cents par action, au cours du deuxième trimestre qui s'est terminé le 30 novembre, contre 2,31 milliards de dollars, soit 69 cents par action, un an plus tôt.En excluant les produits, Oracle a gagné 1,06 $ par action, dépassant les attentes du marché de 1 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.Les revenus totaux ont augmenté de 2 % pour atteindre 9,8 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à des revenus de 9,79 milliards de dollars.Source : OracleQue pensez-vous des services cloud d'Oracle ?