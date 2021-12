La pandémie a poussé un plus grand nombre d'entreprises à adopter un modèle de travail hybride, ce qui a entraîné une hausse des dépenses en matière de technologie du cloud, au profit d'Oracle et d'autres entreprises telles que Salesforce, Amazon et Microsoft.Les actions de la société ont augmenté d'environ 10,4 % à 98 $ dans des échanges prolongés.Le chiffre d'affaires de l'unité de services cloud et de support des licences d'Oracle, sa plus grande, a atteint 7,55 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 7,11 milliards de dollars un an plus tôt. Il devrait croître de 6 à 8 % au troisième trimestre, a déclaré la société.Oracle a augmenté ses investissements dans les centres de données dans le monde entier, en particulier dans les centres destinés aux gouvernements, a déclaré le PDG Safra Catz lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.Environ 75 % des clients de l'ERP (Enterprise Resource Planning) d'Oracle ne sont pas encore passés au cloud, et la société a de très bonnes chances de les faire basculer et d'augmenter ses revenus ERP, a déclaré Scott Kessler, analyste chez Third Bridge.La société prévoit un bénéfice pour le trimestre en cours compris entre 1,19 et 1,23 dollar par action, ce qui est supérieur aux estimations de 1,16 dollar par action de Refinitiv IBES. Elle prévoit également un chiffre d'affaires de 10,7 à 10,9 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters, supérieur aux estimations de 10,56 milliards de dollars.Oracle a déclaré avoir effectué un paiement pour un jugement lié à un litige concernant l'emploi de l'ancien PDG Mark Hurd, ce qui a entraîné une perte de 1,25 milliard de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice de 2,44 milliards de dollars un an plus tôt.Sur une base ajustée, la société a gagné 1,21 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 10,36 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,11 $ par action et à des recettes de 10,21 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.Source : Oracle Qu'en pensez-vous ?