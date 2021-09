BPA GAAP en hausse de 19 % à 0,86 $, BPA non GAAP en hausse de 11 % à 1,03 $.



Revenu de Fusion ERP cloud en hausse de 32%, revenu de NetSuite ERP cloud en hausse de 28%.



Le chiffre d'affaires des services en nuage IaaS et SaaS s'élève à 2,5 milliards de dollars, soit 25 % du chiffre d'affaires trimestriel.

Le résultat d'exploitation GAAP du 1er trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 3,4 milliards de dollars, et la marge d'exploitation GAAP s'est élevée à 35 %. Le résultat d'exploitation non GAAP a augmenté de 4 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars, et la marge d'exploitation non GAAP s'est élevée à 45 %. Le bénéfice net GAAP a augmenté de 9% à 2,5 milliards de dollars et le bénéfice par action GAAP a augmenté de 19% à 0,86 dollar. Le bénéfice net non GAAP a augmenté de 2% à 2,9 milliards de dollars et le bénéfice par action non GAAP a augmenté de 11% à 1,03 dollar.Les revenus différés à court terme s'élèvent à 10 milliards de dollars. Le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 17 % pour atteindre 15,3 milliards de dollars au cours des douze derniers mois.Safra Catz, PDG d'Oracle, a déclaré :Larry Ellison, président et directeur technique d'Oracle, a déclaré :Oracle propose des suites intégrées d'applications ainsi qu'une infrastructure sécurisée et autonome dans Oracle Cloud.Source : Oracle Qu'en pensez-vous ?