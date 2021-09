Accès à l'ensemble du catalogue des formations digitales à OCI couvrant tous les niveaux et de nombreux profils de poste, accessibles dans 13 langues, partout et à tout moment.





Ateliers pratiques sur Oracle Cloud Free Tier pour commencer à pratiquer dans un environnement opérationnel.





Expérience complète de certification Oracle : formations préparatoires, examens pratiques, tests et délivrance des diplômes.





Sessions en direct animées par des experts Oracle détaillant les meilleures pratiques de référence en assurant une interaction personnalisée.





Ressources d'évolution de carrière pour accompagner ceux qui recherchent de nouvelles opportunités d'emploi.

Les entreprises sont toujours plus nombreuses à choisir d'exécuter leurs charges opérationnelles sur OCI, en raison de sa capacité à exécuter n'importe quelle charge cloud tout en assurant une migration rapide et des coûts d'exploitation faibles, sur une plateforme sécurisée et disponible dans le monde entier.Pour accompagner le développement de la clientèle d'OCI, Oracle a intensifié ses investissements dans différents programmes conçus pour aider ses clients et leur proposer de nombreuses formations pratiques aux compétences requises par le cloud, afin qu'ils puissent exploiter pleinement tout le potentiel d'Oracle Cloud.Le nouveau programme de formation d'Oracle permet d'acquérir des compétences cloud recherchées pouvant être mises en œuvre dans n'importe quel secteur d'activité, pour mieux valoriser son profil et développer sa carrière. Ces formations et certifications gratuites permettent également de multiplier les talents informatiques disponibles, afin que les entreprises puissent trouver ou former plus facilement les professionnels compétents dont elles ont besoin pour se développer et innover rapidement.Damien Carey, Senior Vice President, Oracle University, déclare :Voici le contenu de ce nouveau programme Oracle :Oracle propose des suites d’applications intégrées ainsi qu’une infrastructure autonome et sécurisée dans Oracle Cloud.Source : Oracle Qu'en pensez-vous ?