Langage OCI*: effectue une analyse de texte à grande échelle pour comprendre le texte non structuré dans les documents, les interactions avec les commentaires des clients, les tickets d'assistance et les médias sociaux. Avec des modèles pré-entraînés intégrés, le langage OCI élimine le besoin d'une expertise en apprentissage automatique et permet aux développeurs d'appliquer l'analyse des sentiments, l'extraction de phrases clés, la classification de texte, la reconnaissance d'entités nommées et plus encore dans leurs applications.

effectue une analyse de texte à grande échelle pour comprendre le texte non structuré dans les documents, les interactions avec les commentaires des clients, les tickets d'assistance et les médias sociaux. Avec des modèles pré-entraînés intégrés, le langage OCI élimine le besoin d'une expertise en apprentissage automatique et permet aux développeurs d'appliquer l'analyse des sentiments, l'extraction de phrases clés, la classification de texte, la reconnaissance d'entités nommées et plus encore dans leurs applications. OCI Speech : Fournit une reconnaissance vocale automatique via des modèles prédéfinis formés sur des milliers de locuteurs natifs et non natifs pour une reconnaissance vocale en temps réel. Le discours OCI permet aux développeurs de convertir facilement des données audio basées sur des fichiers contenant de la parole humaine en transcriptions de texte très précises et peut être utilisé pour fournir des sous-titres codés dans le flux de travail, indexer le contenu et améliorer les analyses sur le contenu audio et vidéo.

Fournit une reconnaissance vocale automatique via des modèles prédéfinis formés sur des milliers de locuteurs natifs et non natifs pour une reconnaissance vocale en temps réel. Le discours OCI permet aux développeurs de convertir facilement des données audio basées sur des fichiers contenant de la parole humaine en transcriptions de texte très précises et peut être utilisé pour fournir des sous-titres codés dans le flux de travail, indexer le contenu et améliorer les analyses sur le contenu audio et vidéo. OCI Vision : Fournit des modèles de vision par ordinateur pré-entraînés pour les tâches de reconnaissance d'images et d'analyse de documents. Il permet également aux utilisateurs d'étendre les modèles à d'autres cas d'utilisation spécifiques à l'industrie et aux clients, tels que la surveillance de scène, la détection de défauts et le traitement de documents avec leurs propres données. OCI Vision peut être utilisé pour détecter des anomalies visuelles dans la fabrication, extraire du texte de formulaires pour automatiser les flux de travail de l'entreprise et baliser des éléments dans des images pour compter les produits ou les expéditions.

Fournit des modèles de vision par ordinateur pré-entraînés pour les tâches de reconnaissance d'images et d'analyse de documents. Il permet également aux utilisateurs d'étendre les modèles à d'autres cas d'utilisation spécifiques à l'industrie et aux clients, tels que la surveillance de scène, la détection de défauts et le traitement de documents avec leurs propres données. OCI Vision peut être utilisé pour détecter des anomalies visuelles dans la fabrication, extraire du texte de formulaires pour automatiser les flux de travail de l'entreprise et baliser des éléments dans des images pour compter les produits ou les expéditions. Détection d'anomalies OCI*: fournit des modèles de détection d'anomalies spécifiques à l'entreprise qui signalent les irrégularités critiques tôt, ce qui permet une résolution plus rapide et moins de perturbations opérationnelles. OCI Anomaly Detection fournit des API REST et des SDK pour plusieurs langages de programmation, que les développeurs peuvent utiliser pour intégrer facilement des modèles de détection d'anomalies dans les applications métier. Il est basé sur l'algorithme breveté MSET2, qui est utilisé dans le monde entier dans des situations très sensibles comme la surveillance de la santé des réacteurs nucléaires, et peut être utilisé pour la détection des fraudes, la prévision des pannes d'équipement et la réception de données de plusieurs appareils pour prédire les pannes.

fournit des modèles de détection d'anomalies spécifiques à l'entreprise qui signalent les irrégularités critiques tôt, ce qui permet une résolution plus rapide et moins de perturbations opérationnelles. OCI Anomaly Detection fournit des API REST et des SDK pour plusieurs langages de programmation, que les développeurs peuvent utiliser pour intégrer facilement des modèles de détection d'anomalies dans les applications métier. Il est basé sur l'algorithme breveté MSET2, qui est utilisé dans le monde entier dans des situations très sensibles comme la surveillance de la santé des réacteurs nucléaires, et peut être utilisé pour la détection des fraudes, la prévision des pannes d'équipement et la réception de données de plusieurs appareils pour prédire les pannes. Prévision OCI*: fournit des prévisions de séries chronologiques via l'apprentissage automatique et des algorithmes statistiques sans avoir besoin d'une expertise en science des données. OCI Forecasting aide les développeurs à créer rapidement des prévisions précises pour leurs métriques commerciales critiques, y compris la demande de produits, les revenus et les besoins en ressources. Ces prévisions ont toutes des intervalles de confiance et une explicabilité pour aider les développeurs à prendre les bonnes décisions commerciales.

fournit des prévisions de séries chronologiques via l'apprentissage automatique et des algorithmes statistiques sans avoir besoin d'une expertise en science des données. OCI Forecasting aide les développeurs à créer rapidement des prévisions précises pour leurs métriques commerciales critiques, y compris la demande de produits, les revenus et les besoins en ressources. Ces prévisions ont toutes des intervalles de confiance et une explicabilité pour aider les développeurs à prendre les bonnes décisions commerciales. Étiquetage des données OCI*: aide les utilisateurs à créer des ensembles de données étiquetés pour former des modèles d'IA. Les utilisateurs peuvent assembler des données, créer et parcourir des ensembles de données et appliquer des étiquettes aux enregistrements de données via des interfaces utilisateur et des API publiques. Les ensembles de données étiquetés peuvent être exportés et utilisés pour le développement de modèles dans de nombreux services d'IA et de science des données d'Oracle, y compris OCI Vision et OCI Data Science, pour une expérience de création de modèles cohérente.

Oracle a annoncé la disponibilité des services d'IA d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI), un ensemble de services qui permettent aux développeurs d'appliquer plus facilement les services d'IA à leurs applications sans nécessiter d'expertise en science des données. Les nouveaux services OCI AI offrent aux développeurs le choix d'exploiter des modèles prêts à l'emploi qui ont été préformés sur des données orientées métier ou de former les services sur mesure en fonction des propres données de leur organisation. Les six nouveaux services aident les développeurs dans une gamme de tâches complexes allant du langage à la vision par ordinateur, en passant par les prévisions de séries chronologiques.Selon Oracle, les entreprises d'aujourd'hui ont besoin de l'IA pour accélérer l'innovation, évaluer les conditions commerciales et offrir de nouvelles expériences client. Cependant, elles rencontrent fréquemment des problèmes de mise en œuvre allant d'une rareté de l'expertise en science des données, des difficultés à former des modèles sur des données commerciales pertinentes, à faire fonctionner leur plateforme dans un environnement réel ou à briser les silos de données. Par conséquent, les entreprises consacrent un temps et des ressources précieux lorsqu'elles ont besoin d'une IA cohérente, réactive et capable de fonctionner dans leurs applications métier et leurs environnements opérationnels pour fournir des résultats exploitables.«*Il est essentiel pour les organisations de combler le fossé entre la promesse de l'IA et la mise en œuvre de l'IA qui les aide à obtenir de vrais résultats*», a déclaré Greg Pavlik, directeur de la technologie, Oracle Cloud Platform. «*Oracle est le mieux placé pour réaliser la valeur de l'IA grâce à notre expertise de pointe dans les applications d'entreprise et les données d'entreprise, notre infrastructure cloud de nouvelle génération et notre profond engagement à créer des services et des solutions d'IA.*»Les six nouveaux services d'IA sont des parties entièrement gérées d'Oracle Cloud Infrastructure et peuvent être préformés sur des données orientées métier ou formés en interne sur les propres données d'une organisation. Les services couvrent les cas d'utilisation suivants :Source : Oracle