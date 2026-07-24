Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025.
La société commercialise des logiciels de bases de données (notamment Oracle Database), des applications dentreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique. Les logiciels dapplication phares dOracle constituent une suite de produits logiciels dentreprise, comprenant notamment des solutions de planification des ressources dentreprise (ERP), de gestion du capital humain (HCM), dexpérience client (CX) et de gestion de la chaîne dapprovisionnement (SCM).
Le ministère de la Défense a annoncé la signature dun contrat de plusieurs milliards de dollars avec Oracle, qui permettra de regrouper lensemble des logiciels, services et licences de lentreprise utilisés au sein du Pentagone sous un seul et même contrat-cadre.
LEnterprise Software Agreement (ESA), dune valeur de près de 7 milliards de dollars, vise à optimiser la manière dont le ministère, les garde-côtes et la communauté du renseignement achètent des licences logicielles auprès dOracle. Selon le Pentagone, ce contrat a été négocié par le département de la Marine et comprend une période de base de cinq ans ainsi quune période optionnelle de cinq ans.
Plutôt que dapporter de nouveaux financements à Oracle, lESA regroupe plusieurs contrats relatifs aux logiciels et services de lentreprise au sein dun seul et même contrat-cadre. Selon le Pentagone, cette structure permettra non seulement de rationaliser la manière dont les organisations acquièrent des capacités informatiques, mais aussi de faire économiser des millions de dollars au département de la Défense.
« En améliorant en profondeur nos modalités dacquisition des solutions Oracle sur site, nous permettons aux contribuables de réaliser au moins 441 millions de dollars déconomies tout en soutenant rapidement et efficacement nos combattants », a déclaré Kirsten Davies, directrice des systèmes dinformation du ministère américain de la Défense (DOD), dans un communiqué. « Cet accord de près de 7 milliards de dollars conclu avec Oracle renforce notre écosystème numérique et apporte à nos combattants une technologie sécurisée et évolutive qui leur permettra de mener à bien leurs missions actuelles et futures. »
LESA contribuera également à accélérer la mise à disposition des capacités logicielles pour les combattants en supprimant les cloisonnements en matière dapprovisionnement qui existaient traditionnellement au sein du département, selon Barry Tanner, qui assure actuellement les fonctions de directeur des systèmes dinformation de la Marine.
« La réduction de la fragmentation des achats et la promotion de la normalisation à léchelle de lentreprise renforceront linteropérabilité, réduiront les risques liés à la cybersécurité et nous aideront à concentrer nos ressources sur des capacités résilientes, capables dévoluer, de sintégrer et de perdurer dans des conditions de conflit », a déclaré Tanner dans un communiqué.
Ce nouvel accord est le deuxième contrat informatique groupé conclu ces derniers mois. En mai, le ministère a attribué à Dell Federal Systems un contrat « Core Enterprise Technology Agreement » dune valeur de 9,7 milliards de dollars, établissant ainsi un cadre contractuel unifié pour les services Microsoft notamment Microsoft 365, les abonnements cloud et les licences sur site.
L'accord avec Oracle constitue la dernière initiative du ministère de la Défense visant à maîtriser les dépenses liées aux services logiciels et aux licences sous l'administration Trump. Depuis son entrée en fonction, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a mené plusieurs initiatives visant à supprimer les contrats redondants et non essentiels au sein de l'infrastructure informatique du Pentagone.
Une note de service publiée en 2025 demandait au ministère délaborer un plan visant à négocier « les tarifs les plus avantageux pour les logiciels et les services cloud, afin que le ministère de la Défense ne paie pas plus pour ses services informatiques que nimporte quelle autre entreprise aux États-Unis ». Hegseth a également demandé au directeur des systèmes d'information (CIO) de mener à bien un audit des licences logicielles du Pentagone « afin de s'assurer que nous ne payons que pour les licences que nous utilisons réellement, les fonctionnalités dont nous avons réellement besoin, aux tarifs les plus avantageux », selon la note de service.
En avril 2025, des avocats spécialisés dans les recours collectifs ont entamé une procédure contre Oracle au Texas, où se trouve le siège de l'entreprise (à Austin), en raison de deux violations de données présumées. Le plaignant, Michael Toikach, résident de Floride, affirme que ses informations personnelles ont été compromises en raison de la négligence d'Oracle dans la protection des données. La plainte souligne que la violation a exposé des informations sensibles de plus de 6 millions d'utilisateurs, y compris des mots de passe SSO chiffrés, des fichiers Java KeyStore (JKS), des clés JPS du gestionnaire d'entreprise et des identifiants liés aux systèmes SSO et LDAP d'Oracle Cloud.
Source : Contrats au 23 juillet 2026
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