Larry Ellison détrône Elon Musk et devient la personne la plus riche au monde avec une fortune de 393 milliards $, après la hausse de 41 % des actions Oracle suite à un contrat de 455 milliards $ avec OpenAI

Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, a dépassé Elon Musk, PDG de Tesla, pour devenir l'homme le plus riche au monde, avec une fortune nette de 393 milliards de dollars. Cette ascension remarquable, alimentée par une hausse de 41 % du cours de l'action Oracle à la suite d'un rapport financier solide, souligne l'influence croissante de l'IA. L'explosion de la fortune de Larry Ellison reflète par ailleurs le pivot stratégique d'Oracle vers l'infrastructure cloud et l'IA, positionnant l'entreprise pour concurrencer les géants établis du secteur.
Lawrence Joseph Ellison est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui a cofondé la société de logiciels Oracle Corporation. Il a été PDG d'Oracle de 1977 à 2014 et en est aujourd'hui le directeur technique et président exécutif. En 2023, Forbes a annoncé que Larry Ellison avait dépassé Jeff Bezos en tant que troisième personne la plus riche au monde, après que les actions d'Oracle aient augmenté de près de 5 %, portant sa fortune nette à environ 152 milliards de dollars.
En 2024, Elon Musk est quant à lui devenu la première personne à atteindre une valeur nette de 400 milliards de dollars. L'explosion de sa fortune, qui a augmenté de près de 20 milliards de dollars, s'inscrit dans le cadre d'un boom financier plus large qui a suivi l'élection présidentielle américaine de 2024. Les entreprises d'Elon Musk, notamment Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI et Boring Company, ont bénéficié de son positionnement stratégique auprès du président élu Donald Trump.
Dans un revirement spectaculaire qui souligne la volatilité des fortunes liées aux valeurs technologiques, Larry Ellison, cofondateur d'Oracle Corp., a désormais dépassé Elon Musk, PDG de Tesla Inc., pour revendiquer le titre de personne la plus riche au monde. Ce changement s'est produit sous l'impulsion d'une hausse fulgurante de 41 % des actions d'Oracle à la suite de la publication des solides résultats trimestriels de la société. La fortune nette de Larry Ellison a augmenté de plus de 100 milliards de dollars en une seule matinée, atteignant environ 393 milliards de dollars.
Le catalyseur de cette explosion de richesse a été l'annonce par Oracle de contrats juteux dans le domaine des infrastructures cloud, alimentés par la demande croissante en capacités d'intelligence artificielle. La société a révélé un montant stupéfiant de 455 milliards de dollars d'engagements futurs dans le cloud, un chiffre qui a dépassé les attentes des analystes et mis en évidence le virage agressif d'Oracle vers les services basés sur l'IA. Les investisseurs ont réagi avec ferveur, faisant grimper la capitalisation boursière d'Oracle de plus de 260 milliards de dollars en une journée.
Le boom de l'IA propulse Oracle vers les sommets
Larry Ellison, qui détient environ 42 % d'Oracle à travers diverses participations, a longtemps positionné l'entreprise comme un acteur majeur dans le domaine des logiciels d'entreprise, mais ses récentes incursions dans le cloud computing et l'IA ont redéfini sa trajectoire. La conférence sur les résultats financiers a mis l'accent sur les partenariats avec des acteurs majeurs tels qu'OpenAI et l'expansion des centres de données équipés pour les charges de travail liées à l'IA, signalant ainsi l'intention d'Oracle de défier des géants tels qu'Amazon Web Services et Microsoft Azure. Ce changement stratégique a non seulement revitalisé l'action, mais a également consolidé le statut de Larry Ellison en tant que visionnaire dans le secteur technologique, sa fortune dépassant désormais celle de Elon Musk, estimée à 384 milliards de dollars.
Les analystes du secteur soulignent que la frénésie générale des investissements dans l'IA est le moteur sous-jacent de cette évolution. Les prévisions d'Oracle concernant la croissance soutenue des revenus liés aux services liés à l'IA interviennent à un moment où les entreprises investissent des milliards dans les technologies d'IA générative. L'ascension de Larry Ellison marque la première fois qu'il arrive en tête du classement mondial des fortunes, mettant fin à la domination de près d'un an d'Elon Musk.
Les parcours contrastés des titans de la technologie
La fortune d'Elon Musk, étroitement liée à l'empire des véhicules électriques Tesla et aux entreprises SpaceX, a été confrontée à des vents contraires en raison de la surveillance réglementaire et de la volatilité du marché. Les actions Tesla ont fluctué en raison des inquiétudes liées à la technologie de conduite autonome et à la concurrence dans le secteur des véhicules électriques, contrastant fortement avec la progression régulière d'Oracle. À 80 ans, Larry Ellison apporte une touche différente à la légende des milliardaires : cet étudiant qui a abandonné ses études et qui a fait d'Oracle, une start-up de logiciels de bases de données fondée en 1977, un géant pesant 400 milliards de dollars.
Leurs liens personnels ajoutent à l'intrigue : Larry Ellison a été le mentor d'Elon Musk et a même siégé au conseil d'administration de Tesla jusqu'en 2022. Cette relation souligne à quel point l'élite technologique reste interconnectée, même si leurs fortunes respectives s'échangent de place.
Implications pour les investisseurs et le secteur technologique
Pour les initiés du secteur, l'ascension de Larry Ellison témoigne de l'attrait durable des logiciels d'entreprise dans le contexte de la révolution de l'IA. La performance boursière d'Oracle, en hausse de plus de 100 % depuis le début de l'année, surpasse celle de nombreux concurrents et reflète la confiance des investisseurs dans sa stratégie multicloud. Cependant, des questions subsistent quant à la durabilité : Oracle pourra-t-il maintenir cette dynamique face à une concurrence féroce ? Les analyses suggèrent que si l'engouement pour l'IA stimule les valorisations, la mise en uvre sera déterminante.
À l'avenir, ce renversement de fortune pourrait influencer la dynamique du marché, Elon Musk pouvant potentiellement accélérer les innovations de Tesla afin de regagner sa place. Larry Ellison, quant à lui, continue de diversifier ses activités, notamment en investissant dans les soins de santé et l'immobilier, comme en témoigne son acquisition de l'île hawaïenne de Lanai. Ces changements rappellent que dans le secteur technologique, la fortune peut basculer du jour au lendemain en fonction d'un seul résultat financier exceptionnel.
Au-delà de la richesse : héritage et perspectives d'avenir
L'histoire de Larry Ellison est celle d'une résilience à toute épreuve, lui qui a su mener Oracle à travers les batailles antitrust et les ralentissements technologiques. La forte augmentation de sa fortune nette ne fait pas seulement monter en puissance son profil, mais met également en lumière la ville d'Austin, au Texas, où Oracle a transféré son siège social en 2020, en tant que pôle technologique en plein essor.
En fin de compte, cet événement résume bien les enjeux considérables liés à l'interaction entre l'innovation, le sentiment du marché et l'ambition personnelle au sein des hautes sphères de la Silicon Valley. Alors que l'IA continue de transformer les industries, des personnalités telles que Larry Ellison et Elon Musk resteront probablement à l'avant-garde, leur rivalité alimentant la prochaine vague de progrès technologiques.
L'ascension de Larry Ellison marque cependant un revirement spectaculaire par rapport à ses précédentes déclarations, notamment son rejet du cloud computing, la technologie même qui a contribué à la croissance d'Oracle. En 2009, le PDG d'Oracle avait en effet qualifié le cloud computing de « vapeurware » et estimé que cette technologie n'était qu'un concept marketing englobant tout et n'importe quoi, et n'apportant « rien de nouveau ».
Les prises de position politiques de Larry Ellison ont également suscité la controverse. En 2020, plus de 1 000 employés d'Oracle ont signé une pétition contre sa collecte de fonds en faveur de la réélection de Donald Trump, exprimant de profondes préoccupations éthiques. « Le soutien d'Ellison à Donald Trump ne reflète pas les valeurs fondamentales de diversité, d'inclusion et de conduite éthique de l'entreprise », indiquait la pétition.
