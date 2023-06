« Les clients choisissent de fonctionner sur l'infrastructure Oracle pour toutes leurs exigences - qu'il s'agisse de nouveaux services tels que la formation à l'IA ou de services pour lesquels nous sommes connus, tels que les bases de données et Java. Pour compléter la technologie, nous avons changé notre culture de sorte que nous nous concentrons totalement sur la réussite de nos clients. Cela commence dès l'ingénierie, car nous travaillons main dans la main avec les entreprises lorsqu'elles testent notre technologie, et se poursuit tout au long de leur succès avec nous », a déclaré Catz aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats.Oracle est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies informatiques, dont le siège se trouve à Austin, au Texas. La société a été créée en juin 1977 par Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates. Elle s'est imposée sur le marché des systèmes de gestion de bases de données relationnelles avec sa solution phare Oracle, mais est également présente sur d'autres marchés comme le cloud computing et les ERP. Au cours des 46 années qui ont suivi sa création, Oracle a créé toute une industrie autour de ses licences logicielles. Cela a nourri la croissance d'Oracle (Big Red), mais a donné lieu à de nombreux problèmes de conformité pour ses clients.À titre d'exemple, Oracle a eu une année 2021 chargée dans le système judiciaire fédéral. Il a poursuivi des clients et des tiers pour violation du droit d'auteur relatif aux audits de logiciels, en attaquant des concurrents en matière de maintenance et d'assistance tels que Rimini Street, et en se défendant, ainsi que sa filiale NetSuite, pour plusieurs installations d'ERP qui ont échoué. Oracle a également poursuivi Google en justice pendant plus d'une décennie au sujet des API Java utilisées par Google lors de la création du système d'exploitation Android, avant de perdre la bataille en 2021. Big Red accusait Google de contrefaçon pour avoir copié certaines API Java.Oracle a accusé Google d'avoir enfreint ses droits d'auteur sur le langage de programmation Java lors de la réimplémentation des API Java à l'usage des développeurs d'applications Android. Google a averti qu'une victoire judiciaire d'Oracle pourrait "bouleverser" le développement de logiciels. Mais la Cour suprême des États-Unis a finalement statué en faveur de Google, affirmant que ce dernier pouvait légalement utiliser des éléments du code des API Java d’Oracle lors de la création d’Android. Ce procès a fait couler beaucoup d'encre et Google a reçu un grand soutien de la part de la communauté, de nombreux experts soutenant sa plaidoirie.Au cours des deux dernières années, Oracle a déposé trois plaintes pour violation des droits d'auteur dans le district nord de Californie, qui soulevaient également des allégations de violation de licence concernant l'hébergement ou les licences logicielles intégrées d'Oracle. L'année dernière, le Magic Quadrant de Gartner sur le cloud avait noté qu'"Oracle a une association de marque négative pour de nombreuses organisations, causée par des années d'application stricte de la conformité et par des ventes et un support incohérents". Oracle tente désormais de se débarrasser de cette étiquette de "prédateur" en créant une nouvelle expérience client.« Il ne fait aucun doute que ce partenariat étroit avec nos clients est à l'origine de notre succès. Dans ce cadre, nous avons également créé une organisation appelée "Customer Success Services" (CSS) », a-t-elle ajouté. Oracle a déjà vanté les mérites de cette organisation. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Catz a déclaré que la division CCS veille à ce que les clients tirent le meilleur parti de leurs achats Oracle, de la planification à l'activation, de la mise en œuvre à l'assistance et à tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Le PDG a déclaré que le changement d'orientation et la division CSS ont déjà montré des résultats satisfaisants.« Nous pensons que cette approche unique, dont les clients nous disent déjà qu'ils l'apprécient, favorise en fin de compte la satisfaction globale des clients. Et cela se traduit par des taux de renouvellement, des taux d'expansion et des références plus élevés », a-t-elle déclaré. Les résultats financiers confirment les affirmations de Catz lors de l'appel avec les investisseurs. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 13,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars représente une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.Ces chiffres ne tiennent pas compte des 500 millions de dollars que l'entreprise avait l'habitude de réaliser par an en Russie avant de mettre fin à ses activités dans ce pays. Le bénéfice net trimestriel de 3,32 milliards de dollars représente une croissance de 4 %. Le bénéfice net annuel de 8,5 milliards de dollars représente un bond de 27 %. Malgré les déclarations de Catz, Gartner a averti en février que le nouveau modèle de licence d'abonnement Java d'Oracle pourrait coûter beaucoup plus cher aux clients existants et nouveaux. Oracle a augmenté fortement le prix des licences Java, s'appuyant désormais sur le nombre d'employés et non de processeurs.Gartner a déclaré qu'Oracle ciblait les organisations sur la conformité Java et déployait son équipe mondiale de licences Java pour l'appliquer. Dans un rapport, Gartner explique : « le coût de l'abonnement universel Java SE peut être beaucoup plus élevé que celui de l'ancien abonnement Java SE et de l'abonnement Java SE Desktop en raison de l'impact de la métrique des employés. Le passage à la métrique des employés pourrait entraîner des coûts beaucoup plus élevés pour les entreprises, car le nouvel abonnement Java SE Universal nécessite une licence pour tous les employés d'une organisation, qu'ils utilisent ou non Oracle ». Mais ce n'est pas tout.La société d'études de marché s'attend à ce qu'Oracle poursuive vigoureusement la conformité des licences. « Selon les interactions avec les clients de Gartner, Oracle cible activement les organisations - à la fois les clients Oracle existants et ceux qui n'ont pas de produits Oracle - sur la conformité Java, et déploie son équipe mondiale de licences Java pour faire respecter la conformité », indique le rapport. Gartner estime qu'Oracle a l'habitude de modifier les offres et les métriques dans l'ensemble de son portefeuille de produits et ne permet généralement pas le renouvellement à long terme et/ou les modifications des offres héritées.Interrogé sur la manière dont Oracle contrôlera les dépenses d'investissement au cours du nouvel exercice financier, le PDG a révélé que le cloud Oracle avait une nouvelle conception d'infrastructure. « Notre premier atterrissage était de 12 racks. Nous passons à 10 racks pour disposer de tous les services. Nous continuons à miniaturiser nos capacités, ce qui nous permet de réaliser des économies et des gains d'efficacité considérables », a déclaré Catz. Larry Ellison, président du conseil d'administration, a ajouté que le statut d'Oracle en tant que fournisseur d'applications et opérateur de cloud computing lui conférait des avantages uniques.« Nous utilisons notre infrastructure et créons des applications avec elle. Nous apprenons donc beaucoup sur la manière dont nous pouvons améliorer notre infrastructure en construisant de nombreuses applications - des applications à l'échelle de l'entreprise - au-dessus de notre infrastructure. Nous créons des applications, nous obtenons des informations, nous améliorons notre productivité », a-t-il déclaré. L'action Oracle a grimpé de 6 % à l'annonce des résultats, le chiffre d'affaires annuel ayant dépassé les attentes des analystes d'environ 10 millions de dollars et le bénéfice par action de 1,67 dollar étant supérieur d'environ 9 cents aux prévisions.Sources : Résultats financiers du Q4 2023 d'Oracle Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du PDG d'Oracle ?Ces déclarations sont-elles conformes aux agissements de l'entreprise ?