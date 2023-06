Une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle dans les tribunaux...

... avec des stratégies de vente et des prix stratosphériques

Envoyé par Oracle Envoyé par Employé pour Java SE Universal Subscription : est défini comme (i) tous vos employés à temps plein, à temps partiel, temporaires, et (ii) tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de vos agents, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes. La quantité de licences requises est déterminée par le nombre d'Employés et pas seulement par le nombre réel d'employés qui utilisent les Logiciels. Pour ces licences Java SE Universal Subscription, la quantité de licence achetée doit, au minimum, être égale au nombre d'Employés à la date d'effet de votre commande. Dans le cadre de cette métrique d'employé pour les programmes d'abonnement universel Java SE, vous ne pouvez installer et/ou exécuter le(s) programme(s) d'abonnement universel Java SE que sur un maximum de 50 000 processeurs, si votre utilisation dépasse 50 000 processeurs, à l'exclusion des processeurs installés et/ ou s'exécutant sur des ordinateurs de bureau et portables, vous devez obtenir une licence supplémentaire auprès d'Oracle.

Larry Ellison est le cofondateur, président exécutif et directeur technique d’Oracle Corporation, une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels liés aux systèmes de gestion de base de données et au langage Java. Il possède environ 35% du capital d’Oracle, ce qui lui vaut d’être l’un des hommes les plus riches du monde.Lors du dernier appel aux résultats trimestriels de la société de logiciels d'entreprise le 12 juin, le septuagénaire s'est extasié sur l'intelligence artificielle et la dernière technologie de cloud computing. Il a de bonnes raisons d'être de bonne humeur. Au cours de l'année écoulée, la richesse d'Ellison a grimpé à plus de 150 milliards de dollars, selon Forbes. L'augmentation de la richesse d'Ellison, près de 38 milliards de dollars depuis le début de l'année, survient alors que les actions d'Oracle sont en hausse. Les actions d'Oracle ont augmenté de 42*% depuis le début de l'année grâce à l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA. La société a récemment établi un record de bénéfices trimestriels.Selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, Larry Ellison est classé quatrième personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 156 milliards de dollars. Il n’est devancé que par Elon Musk, Jeff Bezos et Bernard Arnault.Forbes a d'abord nommé Ellison milliardaire en 1993, estimant sa valeur nette à 1,6 milliard de dollars. Ellison a cofondé Oracle il y a 46 ans, en a été le PDG pendant 37 ans jusqu'en 2017 et a fait de l'entreprise l'une des entreprises technologiques les plus précieuses au monde. Le milliardaire reste le principal actionnaire d'Oracle.D'ailleurs, les actions d'Oracle représentent environ 75% de sa fortune.En plus de sa participation dans Oracle, Ellison possède un portefeuille immobilier d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, dont une île à Hawaï qu'il a achetée pour 300 millions de dollars en 2012. Il y développe des projets écologiques et touristiques.Oracle s'est développé en partie grâce à des acquisitions régulières de sociétés de logiciels : la plus importante était de 28,3 milliards de dollars pour Cerner en 2021, une entreprise spécialisée dans les dossiers médicaux électroniques. Oracle a ainsi renforcé sa position sur le marché des logiciels pour le secteur de la santé, qui connaît une forte demande en raison de la pandémie de Covid-19.« C’est vraiment l’un des meilleurs ingénieurs que j’ai rencontrés », a déclaré Elon Musk à propos de Larry Ellison à Forbes en 2020 (Larry Ellison a siégé au conseil d’administration de Tesla de 2018 à 2022). « Lorsque nous abordons un sujet technique, il le comprend très rapidement, même s’il ne s’agit pas de son domaine de compétence. » Il détient toujours environ 15 millions d'actions dans le constructeur de voitures électriques.Oracle a eu une année 2021 chargée dans le système judiciaire fédéral. Il a poursuivi des clients et des tiers pour violation du droit d'auteur relatif aux audits de logiciels, en attaquant des concurrents en matière de maintenance et d'assistance tels que Rimini Street, et en se défendant, ainsi que sa filiale NetSuite, pour plusieurs installations d'ERP qui ont échoué. Oracle a également poursuivi Google en justice pendant plus d'une décennie au sujet des API Java utilisées par Google lors de la création du système d'exploitation Android, avant de perdre la bataille en 2021. Big Red accusait Google de contrefaçon pour avoir copié certaines API Java.Oracle a accusé Google d'avoir enfreint ses droits d'auteur sur le langage de programmation Java lors de la réimplémentation des API Java à l'usage des développeurs d'applications Android. Google a averti qu'une victoire judiciaire d'Oracle pourrait « bouleverser » le développement de logiciels. Mais la Cour suprême des États-Unis a finalement statué en faveur de Google, affirmant que ce dernier pouvait légalement utiliser des éléments du code des API Java d’Oracle lors de la création d’Android. Ce procès a fait couler beaucoup d'encre et Google a reçu un grand soutien de la part de la communauté, de nombreux experts soutenant sa plaidoirie.Au cours des deux dernières années, Oracle a déposé trois plaintes pour violation des droits d'auteur dans le district nord de Californie, qui soulevaient également des allégations de violation de licence concernant l'hébergement ou les licences logicielles intégrées d'Oracle. L'année dernière, le Magic Quadrant de Gartner sur le cloud avait noté « qu'Oracle a une association de marque négative pour de nombreuses organisations, causée par des années d'application stricte de la conformité et par des ventes et un support incohérents ».Oracle est accusé de tactiques de licence « prédatrices » après avoir apporté des modifications au modèle d'abonnement Oracle Java SE qui pourraient obliger les entreprises à payer des dizaines de milliers de dollars de plus chaque mois pour se servir du même logiciel. Les experts du secteur ont souligné que les entreprises ayant une utilisation limitée de Java devraient fournir une licence par employé dans le cadre du nouveau modèle, un changement radical par rapport à celui qu'Oracle leur offrait auparavant qui était plutôt une facturation par utilisateur ou par processeur.Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE couramment achetés par les clients par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal.Oracle décrit l'abonnement Java SE Universal comme étant : « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud. L'abonnement donne accès à des mises à jour de performances, de stabilité et de sécurité testées et certifiées pour Java SE, directement depuis Oracle. Il comprend également l'accès à My Oracle Support (MOS) 24h/24 et 7j/7, une prise en charge en 27 langues, des fonctionnalités de gestion, de surveillance et de déploiement de Java SE 8 Desktop, entre autres avantages ».« Les clients des anciens produits d'abonnement Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d'origine et peuvent renouveler selon leurs conditions et mesures existantes », a déclaré Oracle. Son annonce est accompagnée d'une liste de prix, qui montre que la principale différence entre le nouveau et l'ancien modèle est que Java sera concédé sous licence par employé, plutôt que par utilisateur ou par processeur, comme l'ancien modèle le permettait.Alors que l'abonnement précédent était concédé sous licence de deux manières différentes selon que le logiciel était utilisé sur un serveur ou sur un ordinateur de bureau (ordinateur personnel), le nouvel abonnement universel a de nouvelles conditions d'utilisation. Notez que ces conditions diffèrent des conditions précédentes d'Oracle "Employé" et sont les suivantes :En août 2018, Oracle a été poursuivi par un fonds de pension qui prétendait que la grande enseigne de la base de données a exagéré ses revenus commerciaux dans le cloud. Le fonds de pension des pompiers de la ville de Sunrise a intenté une action en justice devant un tribunal de district américain de la Silicon Valley contre Oracle, mais également contre les dirigeants Safra Catz, Mark Hurd, Larry Ellison, Thomas Kurian, Ken Bond et Steve Miranda, citant des allégations de fraude.La plainte alléguait qu'Oracle avait contraint les clients à adopter ses services cloud, pour gonfler les revenus et masquer le désintérêt du marché.« En vérité, Oracle a stimulé les ventes de produits cloud en utilisant des menaces et des tactiques d'extorsion », indiquait la plainte. « L'utilisation de telles tactiques a masqué le manque de demande réelle pour les services cloud d'Oracle, rendant la croissance insoutenable (et finalement éloignant les clients) ».L'une des façons dont Oracle a augmenté ses revenus dans le cloud, selon la plainte, consiste à menacer les clients d'audits de licences logicielles de logiciels sur site, à moins qu'ils ne transfèrent leurs activités vers les services cloud d'Oracle.De telles tactiques de vente étaient en cause en mars de la même année, lorsque A&E Adventures, un opérateur de centres de divertissement familial basé en Floride, a fait une réclamation similaire. L'entreprise a intenté une action en justice contre Oracle, affirmant qu'Oracle avait tenté de forcer l'entreprise à abandonner le matériel de point de vente d'une société qu'Oracle avait acquise et à s'abonner à son système Simphony basé sur le cloud.Le PDG d'Orale, Safra Catz, a récemment déclaré que l'entreprise a changé sa culture et se concentrait désormais sur la réussite des clients. Cette déclaration est intervenue lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2023 de l'éditeur de logiciels. Dans les détails, l'on ignore ce que cela signifie concrètement pour les clients, mais certains spéculent que cette annonce suggère qu'Oracle prévoit d'être plus permissif à l'avenir en ce qui concerne ses licences logicielles. L'entreprise a acquis la réputation d'être l'auditeur le plus vigoureux de l'industrie en matière de licences logicielles. Elle tente de s'en défaire, mais ses agissements semblent contredire ses déclarations.« Les clients choisissent de fonctionner sur l'infrastructure Oracle pour toutes leurs exigences - qu'il s'agisse de nouveaux services tels que la formation à l'IA ou de services pour lesquels nous sommes connus, tels que les bases de données et Java. Pour compléter la technologie, nous avons changé notre culture de sorte que nous nous concentrons totalement sur la réussite de nos clients. Cela commence dès l'ingénierie, car nous travaillons main dans la main avec les entreprises lorsqu'elles testent notre technologie, et se poursuit tout au long de leur succès avec nous », a déclaré Catz aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats.Sources : Forbes, Oracle Quelle lecture en faites-vous ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, la montée en puissance des actions d'Oracle ?Êtes-vous surpris de voir Larry Ellison si haut dans le classement ?D'ailleurs que pensez-vous d'Oracle ?Utilisez-vous des produits Oracle ? Si oui, lesquels ? Qu'en pensez-vous ? Si non, pourquoi ?