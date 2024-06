OpenAI choisit Oracle Cloud Infrastructure pour étendre la plateforme Microsoft Azure AI et fournir une capacité supplémentaire à OpenAl

Oracle Cloud est un service de cloud computing proposé par Oracle Corporation qui fournit des serveurs, du stockage, des réseaux, des applications et des services par le biais d'un réseau mondial de centres de données gérés par Oracle Corporation. L'entreprise permet à ces services d'être fournis à la demande sur Internet. Oracle Cloud propose des solutions : Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) et Data as a Service (DaaS). Ces services sont utilisés pour créer, déployer, intégrer et étendre des applications dans le cloud.OpenAI choisit Oracle Cloud Infrastructure pour étendre la plateforme Microsoft Azure AI. OpenAI est la société de recherche et de développement en IA à l'origine de ChatGPT, qui fournit des services d'IA générative à plus de 100 millions d'utilisateurs chaque mois. "", a déclaré Sam Altman, directeur général d'OpenAI.", a déclaré Larry Ellison, président du conseil d'administration et directeur technique d'Oracle. "L'infrastructure d'IA d'OCI fait progresser l'innovation en matière d'IA. OpenAI rejoindra les milliers d'innovateurs en IA à travers les industries du monde entier qui exécutent leurs charges de travail d'IA sur l'infrastructure d'IA d'OCI. Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs, xAI et d'autres utilisent le Supercluster d'OCI pour former et inférer des modèles d'IA de nouvelle génération.Les capacités d'IA d'OCI permettent aux startups et aux entreprises de construire et d'entraîner des modèles plus rapidement et de manière plus fiable n'importe où dans le cloud distribué d'Oracle. Pour la formation de grands modèles de langage (LLM), OCI Supercluster peut évoluer jusqu'à 64k GPU NVIDIA Blackwell ou GB200 Grace Blackwell Superchips connectés par un réseau de cluster RDMA à très faible latence et un choix de stockage HPC. Les machines virtuelles OCI Compute et les instances de GPU NVIDIA bare metal d'OCI peuvent alimenter des applications pour l'IA générative, la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, les systèmes de recommandation, et plus encore.Quel est votre avis sur le sujet ?