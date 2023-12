La croissance du chiffre d'affaires de l'unité d'infrastructure cloud de l'entreprise, qui est en concurrence avec les poids lourds de l'industrie que sont Amazon Web Services et Microsoft Azure, s'est ralentie au cours des trois derniers trimestres. "", ont écrit les analystes de Barclays dans une note.Les actions d'Oracle ont grimpé de 40 % cette année, les investisseurs pariant que l'adoption croissante de l'IA générative, la technologie derrière le populaire chatbot ChatGPT, stimulera la croissance des entreprises fournissant des services de centres de données. À 103,14 dollars, la société devait perdre environ 33 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le PDG Safra Catz a déclaré que la demande pour l'IA générative et les services d'infrastructure en nuage de l'entreprise augmentait à un "rythme astronomique".Les analystes ont tout de même exprimé des inquiétudes quant aux perspectives de l'entreprise. Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur le titre à la suite des résultats. "", a déclaré la maison de courtage Piper Sandler.Le chiffre d'affaires total de l'informatique dématérialisée, qui comprend les logiciels, a augmenté de 25 % au cours du deuxième trimestre qui s'est achevé le 30 novembre, ce qui est inférieur aux prévisions de l'entreprise qui tablait sur une augmentation de 29 % à 31 %. La baisse des dépenses des entreprises et la concurrence intense des grands acteurs ont également pesé sur les résultats globaux.Oracle prévoit que la croissance du chiffre d'affaires du troisième trimestre, y compris la plate-forme logicielle de données de santé Cerner, sera de l'ordre de 6 à 8 %. Le point médian de la prévision est inférieur à l'estimation moyenne des analystes pour une croissance d'environ 7,6 %, selon les données de LSEG.Source : OraclePensez-vous que ces inquiétudes sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?