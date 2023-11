Oracle Cloud pour la défense

Oracle Modern Data Platform, y compris Oracle Autonomous Database et Exadata Cloud Service ;

Services VMware cloud-native utilisant la console vSphere et les API plutôt que VMC ;

Oracle Fast Connect pour développer des connexions réseau directes.

Infrastructure accélérée HPC et GPU

Oracle a été impliqué dans plusieurs scandales ces dernières années

Oracle sanctionnée pour avoir utilisé des caisses noires pour soudoyer des fonctionnaires étrangers

Oracle a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a accepté d'incorporer Oracle Cloud Infrastructure et ses services de plateforme dans les offres de services de cloud computing disponibles pour l'administration de l'UE. La Commission a sélectionné OCI à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. L'accord de six ans permet à des dizaines d'institutions, d'organes et d'agences de l'Union européenne d'accéder à plus de 100 services OCI et de profiter des nombreux avantages offerts par l'informatique en nuage, notamment l'évolutivité, la sécurité, la flexibilité et la fiabilité des performances.L'OCI fournit des services informatiques évolutifs et performants et permet une migration aisée des applications existantes sur site vers l'informatique en nuage. Il applique également une sécurité organisationnelle et architecturale rigoureuse avec une gamme complète de fonctions de sécurité - y compris des technologies de cryptage avancées, une gestion intégrée des identités et des contrôles d'accès stricts - qui permettent aux institutions et organes de l'UE de respecter la conformité, la gouvernance des données et les mandats réglementaires avec moins de risques et de coûts. Grâce à l'OCI, les agences gouvernementales peuvent stocker, traiter et analyser des données en toute sécurité, tout en respectant des exigences strictes en matière de protection de la vie privée.Les institutions, organes et agences de l'Union européenne peuvent désormais rejoindre plus de 1 000 organisations du secteur public, dont le gouvernement britannique, le gouvernement des Pays-Bas, le gouvernement fédéral australien et le ministère américain de la Défense, qui utilisent Oracle Cloud Infrastructure pour moderniser leurs opérations et accélérer la transformation numérique.Le gouvernement américain a accordé à Oracle Cloud une autorisation d'exploitation (ATO) pour les charges de travail top secret, ce qui donne aux organismes de défense et de renseignement une occasion unique de tirer parti des dernières innovations commerciales pour mettre en œuvre des capacités cloud plus performantes avec des économies plus favorables à tous les niveaux de classification.Le 15 août, Oracle a annoncé que la communauté du renseignement américain a autorisé Oracle Cloud Infrastructure (OCI) à héberger des missions Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI). Avec des centres de données entièrement redondants et géographiquement dispersés, les régions de sécurité nationale Oracle (ONSR) sont sécurisées aux niveaux de classification les plus élevés du gouvernement américain pour les charges de travail Top Secret/SCI et sont prises en charge par des citoyens américains habilités par le gouvernement, et uniquement connectées aux réseaux classifiés du gouvernement américain. Les opérations sont effectuées à partir de centres d'opérations de réseau en nuage (CNOC) gérés en toute sécurité par des ingénieurs habilités par le gouvernement américain.Cette nouvelle accréditation permet au ministère de la défense d'accéder aux innovations d'Oracle Cloud et élargit les accréditations d'entreprise d'Oracle pour prendre en charge les charges de travail non classifiées, les informations non classifiées contrôlées (CUI) et les charges de travail top secrètes. Oracle offre également aux clients l'accès à des régions cloud dédiées autorisées par FedRAMP High/DISA IL2-4, DISA IL 5 et FedRAMP+.Avec cette nouvelle autorisation, la communauté du renseignement a accès à plus de 50 services Oracle Cloud sur des réseaux Top Secret, et d'autres services devraient être disponibles dans le cadre d'un processus d'accréditation continu. Ces services comprennent non seulement des services de réseau, de calcul et de stockage, mais aussi une large gamme de services cloud natifs intégrés et modernes pour faire progresser la réussite de la mission. Les capacités comprennent :« En tant que partenaire établi de l'IC et du DoD, Oracle est fier de mettre ses services cloud de nouvelle génération au service de leurs travaux les plus importants », a déclaré Kim Lynch, vice-président exécutif d'Oracle pour le gouvernement, la défense et le renseignement. « Cette dernière autorisation renforce notre engagement à accélérer l'avantage décisionnel de notre nation pour la protéger et la faire progresser. »En 2020, Oracle a annoncé que Defence Digital, un département du ministère britannique de la Défense, mettait à disposition Oracle Cloud Infrastructure au sein de la suite de services sécurisés MODCLOUD Multi-Hybrid, répondant ainsi à la demande rapide d'avantages en matière d'informations en temps réel. L'infrastructure cloud hybride flexible d'Oracle permet de choisir et d'adapter les technologies pour gérer les données dans un environnement hautement conforme.Le responsable des services d'application et des dev ops du MOD Defence Digital, le brigadier Sara Sharkey, a déclaré : « La véritable opportunité de la transformation numérique - qui comprend l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'IoT, la blockchain et les interfaces humaines - est d'embrasser les données à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. La sélection d'Oracle Cloud Infrastructure au sein de notre suite de services MODCLOUD Multi-Hybrid offre de nouvelles technologies qui remodèlent la façon dont nous abordons l'informatique et l'utilisation de ces informations, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'innovation et les résultats à la fois pour l'entreprise et, ce qui est important, pour les personnes. »La défense numérique permettra à l'infrastructure en cloud, à la suite intégrée d'applications commerciales et aux services de plateforme d'être mis à la disposition de l'ensemble de la communauté de la défense dans le cadre d'un accord d'entreprise Oracle à l'échelle de la défense, et par le biais de la suite intégrée de services d'Oracle dans le cadre d'une « signature unique ». Le ministère de la défense pourra accéder à des technologies émergentes telles que les assistants numériques, la visualisation de données, le hub mobile et les outils de développement à faible code.« En adoptant Oracle Cloud Infrastructure, le ministère de la Défense fera un pas de plus vers la réalisation de sa stratégie de transformation élargie », a déclaré Richard Petley, vice-président senior et responsable national d'Oracle UK. « Le ministère de la Défense capitalisera sur le choix et les avantages économiques qu'Oracle Cloud Infrastructure peut offrir, ce qui l'aidera à relever les défis qui l'attendent. Il rejoint toute une série d'organisations du secteur public, telles que le ministère de l'Intérieur, Western Sussex Family Assist, Lambeth Borough Council, Croydon County Council, The Office for National Statistics et Scottish Water, qui utilisent déjà Oracle Cloud ».En août 2018, Oracle a été poursuivi par un fonds de pension des pompiers de la ville de Sunrise, en Floride, qui gérait à l’époque environ 143 millions de dollars d’actifs. Le fonds de pension a intenté une action en justice devant un tribunal de district américain de la Silicon Valley contre Oracle, mais également contre les dirigeants Safra Catz, Mark Hurd, Larry Ellison, Thomas Kurian, Ken Bond et Steve Miranda, citant des allégations de fraude. Le groupe d’investissement affirmait alors que la direction d’Oracle avait déformé la croissance des revenus du segment cloud de l’entreprise, l’attribuant à tort au « niveau sans précédent d’automatisation et d’économies de coûts » d’Oracle et au fait que l’entreprise est « orientée client ».La plainte alléguait qu’Oracle avait contraint les clients à adopter ses services cloud pour gonfler les revenus et masquer le désintérêt du marché. Selon la plainte, Oracle a stimulé les ventes de produits cloud en utilisant des menaces et des tactiques d’extorsion. L’utilisation de telles tactiques a masqué le manque de demande réelle pour les services cloud d’Oracle, rendant la croissance insoutenable (et finalement éloignant les clients).La Securities and Exchange Commission a annoncé des accusations réglées obligeant Oracle à payer plus de 23 millions de dollars pour résoudre les accusations d'avoir violé les dispositions de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA) lorsque des filiales en Turquie, aux Émirats arabes unis (EAU) et en Inde ont créé et utilisé des caisses noires pour soudoyer des fonctionnaires étrangers en échange d'affaires entre 2016 et 2019.Selon l'ordonnance de la SEC, les filiales d'Oracle en Turquie et aux Émirats arabes unis ont également utilisé la caisse noire pour payer des fonctionnaires étrangers pour assister à des conférences technologiques en violation des politiques et procédures d'Oracle. L'ordonnance a révélé que dans certains cas, les employés de la filiale turque utilisaient ces fonds pour que les familles des fonctionnaires les accompagnent lors de conférences internationales ou fassent des voyages parallèles en Californie.La SEC avait précédemment sanctionné Oracle dans le cadre de la création de caisses noires. En 2012, Oracle a résolu les accusations liées à la création de millions de dollars de fonds secondaires par Oracle India, ce qui a créé le risque que ces fonds puissent être utilisés à des fins illicites.« La création de caisses noires hors livres crée intrinsèquement le risque que ces fonds soient utilisés de manière inappropriée, ce qui est exactement ce qui s'est passé ici dans les filiales d'Oracle en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Inde », a déclaré Charles Cain, chef de l'unité FCPA de la SEC. « Cette affaire met en évidence le besoin critique de contrôles comptables internes efficaces dans l'ensemble des opérations d'une entreprise ».En début d’année, Oracle a été accusé de tactiques de licence « prédatrices » après avoir apporté des modifications au modèle d’abonnement Oracle Java SE. Les experts du secteur ont souligné que les entreprises ayant une utilisation limitée de Java devraient fournir une licence par employé dans le cadre du nouveau modèle, un changement radical par rapport à celui qu’Oracle leur offrait auparavant qui était plutôt une facturation par utilisateur ou par processeur. Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE couramment achetés par les clients par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal.Craig Guarente, fondateur et PDG du conseiller en licences logicielles Palisade Compliance, a déclaré : « Oracle déplace toujours les clients vers le nouveau modèle à un moment donné. De plus, quel est le prix ? Il n'y a aucun moyen pour qu'Oracle n'applique pas une politique perpétuelle d'augmentation des prix ».Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2023, Safra Catz, PDG d’Oracle, a déclaré que l’entreprise avait changé sa culture et se concentrait désormais sur la réussite des clients. Bien que les détails de cette déclaration ne soient pas connus, certains spéculent que cela suggère qu’Oracle prévoit d’être plus permissif à l’avenir en ce qui concerne ses licences logicielles. Oracle a acquis la réputation d’être l’auditeur le plus vigoureux de l’industrie en matière de licences logicielles. Bien qu’elle tente de s’en défaire, ses agissements semblent contredire ses déclarations. Oracle a commencé à licencier des employés dans ses effectifs mondiaux en août 2022, rejoignant ainsi la liste des entreprises technologiques qui ont réduit leur personnel.Source : Oracle (1, Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’Oracle Cloud Infrastructure pour les institutions de l’UE ?Quelle appréciation faites-vous de la sélection d'Oracle Cloud Infrastructure parmi les autres fournisseurs de services cloud ?Comment Oracle Cloud Infrastructure garantit-il la sécurité et la confidentialité des données des institutions de l’UE ?