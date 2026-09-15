Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025. La société commercialise des logiciels de bases de données (notamment la base de données Oracle), des applications d'entreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique.
En août 2026, Oracle, qui a investi massivement dans l'infrastructure d'IA, prévoit de nouvelles suppressions d'emplois pour réduire ses coûts de main-d'uvre. La société a demandé à ses responsables de soumettre des listes d'employés visés, l'ampleur des suppressions pouvant atteindre des pourcentages à deux chiffres dans certaines équipes. Ces coupes illustrent les pressions financières liées à la course à l'IA. Le marché a réagi froidement, l'action Oracle ayant chuté d'environ 26 % cette année.
Dans la continuité de ces coupes, déjà en juin 2026, Oracle avait procédé au licenciement de 21 000 employés au cours des douze derniers mois, alors qu'elle accélérait l'adoption des technologies d'IA dans l'ensemble de ses activités, d'après son dernier rapport annuel. Le géant du cloud et des logiciels a indiqué qu'il comptait 141 000 employés au 31 mai 2026, soit une baisse de près de 13 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a précisé que le déploiement de l'IA avait contribué à ces suppressions d'emplois, tandis que son président exécutif, Larry Ellison, avait averti que d'autres réductions de personnel pourraient avoir lieu.
Oracle a recommencé à supprimer des postes le 14 septembre, et les personnes concernées lont appris presque exactement dans le même ordre que lors de la vague de mars. Les connexions fédérées ont cessé de fonctionner vers 4 h du matin, heure de la côte Est. Les sessions Slack se sont interrompues par vagues successives entre 5 h et 5 h 30. Les badges ne fonctionnaient plus aux portails des bureaux. Puis, à 6 h, heure locale, un e-mail provenant de la « direction dOracle » est arrivé, selon trois employés concernés, contenant la phrase à laquelle le personnel sattendait depuis le mois daoût : « Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste. »
Le poste avait été supprimé dans le cadre dune réorganisation plus large, et ce même jour était le dernier jour de travail. Cette vague de licenciements était attendue depuis la mi-août, date à laquelle les responsables avaient été invités à transmettre la liste des employés dont les postes allaient être supprimés, la réduction des effectifs devant intervenir au début du deuxième trimestre fiscal dOracle. Oracle na pas fait de commentaire à ce sujet.
Dans un fil de discussion ayant dépassé les 300 commentaires en quelques heures, les employés ont vu le nombre de membres sur Slack baisser denviron 3 000 à 4 000 au cours de la matinée et ont publié les noms de leurs structures les unes après les autres : sécurité OCI, CI/CD, ingénierie dentreprise, observabilité, escalades vers la direction, Fusion, ventes NetSuite, services de réussite client, Oracle Health, EPM, technologies RH, conformité des centres de données et le site Stargate à Abilene, au Texas.
Les employés dOracle nont pas été épargnés par le courriel de licenciement envoyé à 6 h du matin, malgré leurs évaluations de performance
Un détail revenait dans presque tous les messages. Les personnes licenciées lundi nétaient pas celles qui avaient reçu de mauvaises évaluations. Un collaborateur IC4 du service HR Technology a indiqué avoir obtenu quatre fois de suite une note de 4 et une fois de 5 avant dêtre licencié. Un employé dOCI depuis quatre ans a déclaré navoir jamais obtenu une note inférieure à « répond aux attentes ». Un ingénieur assurance qualité comptant 24 ans dancienneté a reçu le même courriel. Un employé du site dAbilene avait pris ses fonctions le 2 février. Plusieurs ont indiqué que le seul changement était une note qui avait baissé dun cran lors de ce cycle dévaluation, après que leur équipe eut été intégrée à OCI.
Les informations relatives aux indemnités de licenciement ont mis du temps à arriver. Beaucoup ont perdu laccès à leur messagerie et au VPN avant même de recevoir le moindre document, les obligeant à attendre un message sur une adresse personnelle quils navaient pas encore pu communiquer. Un employé de lorganisation des bases de données, comptant quatre ans dancienneté, a déclaré avoir reçu sept semaines dindemnités de licenciement.
Avec la hausse des dépenses liées aux centres de données, la facture de restructuration dOracle atteint maintenant 2,8 milliards de dollars
Le contexte financier a évolué trois jours plus tôt. Dans un communiqué publié, Oracle a indiqué que les coûts de restructuration augmenteraient denviron 700 millions de dollars, portant le coût prévu de son plan pour lexercice 2026 à environ 2,8 milliards de dollars, et a lié une partie de ce plan à ladoption de lIA dans certaines fonctions. Les dépenses dinvestissement du premier trimestre se sont élevées à 28,5 milliards de dollars, contre 8,5 milliards un an plus tôt, et les prévisions pour lexercice 2027 sont restées comprises entre 90 et 95 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible sest établi à -5,40 milliards de dollars.
Les effectifs avaient déjà diminué de 21 000 personnes au cours de lexercice clos le 31 mai, laissant environ 141 000 employés avant lundi. Le carnet de commandes a augmenté de 26 milliards de dollars pour atteindre 664 milliards de dollars, un chiffre sur lequel Oracle ne cesse de mettre laccent pour prouver lefficacité de ses investissements. Laction a perdu environ 23 % cette année. Depuis août, les employés échangeaient des dates en ligne : le 1er septembre, puis le 15, puis le 30. Aucune de ces dates na été annoncée. Celle qui comptait sest manifestée par un échec de connexion à 4 heures du matin.
Voici le courriel de licenciement que la direction dOracle a envoyé à ses employés :
Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste.
Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d'Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre d'une réorganisation plus large. Par conséquent, aujourd'hui est votre dernier jour de travail.
Nous vous remercions pour votre dévouement, votre travail acharné et la contribution que vous avez apportée pendant votre passage parmi nous.
Après avoir signé vos documents de licenciement, vous pourrez prétendre à une indemnité de départ, sous réserve des conditions générales du plan de départ. Vous recevrez un e-mail de DocuSign sur votre adresse e-mail Oracle contenant les détails de votre indemnité de départ et de votre date de départ.
Action immédiate requise
Pour recevoir des informations importantes de suivi, notamment une FAQ et les documents relatifs à votre départ afin de vous aider dans cette transition, vous devez fournir une adresse e-mail personnelle.
Veuillez cliquer ici pour communiquer immédiatement une adresse e-mail personnelle. En cas derreur lors de la saisie, veuillez renvoyer un nouveau formulaire. Remarque : ladresse e-mail personnelle ne sera utilisée que pour la correspondance relative aux informations liées à votre départ et aux accords de départ.
L'accès à votre ordinateur, à votre messagerie électronique, à votre messagerie vocale et à vos fichiers sera bientôt désactivé, et vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur. Pour rappel, il vous est interdit de télécharger, de copier ou de conserver (y compris de vous envoyer par e-mail) toute information confidentielle d'Oracle.
Nous vous remercions pour votre contribution à notre organisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter l'équipe des ressources humaines via la page « Ask HR »
La direction d'Oracle.
En août 2026, Oracle fait face à une précarité financière inquiétante. L'entreprise a délaissé un modèle logiciel lucratif pour s'endetter lourdement dans le cloud et l'IA. Elle a pris un risque démesuré en devenant une bailleuse de fonds pour OpenAI, assumant des engagements financiers que le laboratoire d'IA ne porte pas à son propre bilan. Cette stratégie a entraîné une dégradation de la note de crédit de l'entreprise, désormais proche de la catégorie spéculative. La société est à bout de souffle et s'est vue obligée de licencier 21 000 personnes pour rester à flot. Si la bulle de l'IA éclate, Oracle pourrait être la première pièce d'un effet domino dévastateur pour l'industrie.
Source : Oracle
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