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Oracle entame une nouvelle vague de licenciements, informant ses employés dès 6 h du matin par e-mail que leur poste est supprimé
Alors qu'il investit massivement dans l'IA

Le , par Eliora
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Oracle a recommencé à supprimer des postes le 14 septembre, et les personnes concernées l'ont appris presque exactement dans le même ordre que lors de la vague de mars. Le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation plus large, et ce même jour était le dernier jour de travail. Dans un fil de discussion ayant dépassé les 300 commentaires en quelques heures, les employés ont vu le nombre de membres sur Slack baisser d'environ 3 000 à 4 000 au cours de la matinée. Un détail revenait dans presque tous les messages : les personnes licenciées n'étaient pas celles qui avaient reçu de mauvaises évaluations. Oracle a indiqué que les coûts de restructuration augmenteraient d'environ 700 millions de dollars, portant le coût prévu à environ 2,8 milliards de dollars.

Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025. La société commercialise des logiciels de bases de données (notamment la base de données Oracle), des applications d'entreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique.

En août 2026, Oracle, qui a investi massivement dans l'infrastructure d'IA, prévoit de nouvelles suppressions d'emplois pour réduire ses coûts de main-d'uvre. La société a demandé à ses responsables de soumettre des listes d'employés visés, l'ampleur des suppressions pouvant atteindre des pourcentages à deux chiffres dans certaines équipes. Ces coupes illustrent les pressions financières liées à la course à l'IA. Le marché a réagi froidement, l'action Oracle ayant chuté d'environ 26 % cette année.

Dans la continuité de ces coupes, déjà en juin 2026, Oracle avait procédé au licenciement de 21 000 employés au cours des douze derniers mois, alors qu'elle accélérait l'adoption des technologies d'IA dans l'ensemble de ses activités, d'après son dernier rapport annuel. Le géant du cloud et des logiciels a indiqué qu'il comptait 141 000 employés au 31 mai 2026, soit une baisse de près de 13 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a précisé que le déploiement de l'IA avait contribué à ces suppressions d'emplois, tandis que son président exécutif, Larry Ellison, avait averti que d'autres réductions de personnel pourraient avoir lieu.

Oracle a recommencé à supprimer des postes le 14 septembre, et les personnes concernées lont appris presque exactement dans le même ordre que lors de la vague de mars. Les connexions fédérées ont cessé de fonctionner vers 4 h du matin, heure de la côte Est. Les sessions Slack se sont interrompues par vagues successives entre 5 h et 5 h 30. Les badges ne fonctionnaient plus aux portails des bureaux. Puis, à 6 h, heure locale, un e-mail provenant de la « direction dOracle » est arrivé, selon trois employés concernés, contenant la phrase à laquelle le personnel sattendait depuis le mois daoût : « Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste. »


Le poste avait été supprimé dans le cadre dune réorganisation plus large, et ce même jour était le dernier jour de travail. Cette vague de licenciements était attendue depuis la mi-août, date à laquelle les responsables avaient été invités à transmettre la liste des employés dont les postes allaient être supprimés, la réduction des effectifs devant intervenir au début du deuxième trimestre fiscal dOracle. Oracle na pas fait de commentaire à ce sujet.

Dans un fil de discussion ayant dépassé les 300 commentaires en quelques heures, les employés ont vu le nombre de membres sur Slack baisser denviron 3 000 à 4 000 au cours de la matinée et ont publié les noms de leurs structures les unes après les autres : sécurité OCI, CI/CD, ingénierie dentreprise, observabilité, escalades vers la direction, Fusion, ventes NetSuite, services de réussite client, Oracle Health, EPM, technologies RH, conformité des centres de données et le site Stargate à Abilene, au Texas.

Les employés dOracle nont pas été épargnés par le courriel de licenciement envoyé à 6 h du matin, malgré leurs évaluations de performance

Un détail revenait dans presque tous les messages. Les personnes licenciées lundi nétaient pas celles qui avaient reçu de mauvaises évaluations. Un collaborateur IC4 du service HR Technology a indiqué avoir obtenu quatre fois de suite une note de 4 et une fois de 5 avant dêtre licencié. Un employé dOCI depuis quatre ans a déclaré navoir jamais obtenu une note inférieure à « répond aux attentes ». Un ingénieur assurance qualité comptant 24 ans dancienneté a reçu le même courriel. Un employé du site dAbilene avait pris ses fonctions le 2 février. Plusieurs ont indiqué que le seul changement était une note qui avait baissé dun cran lors de ce cycle dévaluation, après que leur équipe eut été intégrée à OCI.

Les informations relatives aux indemnités de licenciement ont mis du temps à arriver. Beaucoup ont perdu laccès à leur messagerie et au VPN avant même de recevoir le moindre document, les obligeant à attendre un message sur une adresse personnelle quils navaient pas encore pu communiquer. Un employé de lorganisation des bases de données, comptant quatre ans dancienneté, a déclaré avoir reçu sept semaines dindemnités de licenciement.

Avec la hausse des dépenses liées aux centres de données, la facture de restructuration dOracle atteint maintenant 2,8 milliards de dollars

Le contexte financier a évolué trois jours plus tôt. Dans un communiqué publié, Oracle a indiqué que les coûts de restructuration augmenteraient denviron 700 millions de dollars, portant le coût prévu de son plan pour lexercice 2026 à environ 2,8 milliards de dollars, et a lié une partie de ce plan à ladoption de lIA dans certaines fonctions. Les dépenses dinvestissement du premier trimestre se sont élevées à 28,5 milliards de dollars, contre 8,5 milliards un an plus tôt, et les prévisions pour lexercice 2027 sont restées comprises entre 90 et 95 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible sest établi à -5,40 milliards de dollars.

Les effectifs avaient déjà diminué de 21 000 personnes au cours de lexercice clos le 31 mai, laissant environ 141 000 employés avant lundi. Le carnet de commandes a augmenté de 26 milliards de dollars pour atteindre 664 milliards de dollars, un chiffre sur lequel Oracle ne cesse de mettre laccent pour prouver lefficacité de ses investissements. Laction a perdu environ 23 % cette année. Depuis août, les employés échangeaient des dates en ligne : le 1er septembre, puis le 15, puis le 30. Aucune de ces dates na été annoncée. Celle qui comptait sest manifestée par un échec de connexion à 4 heures du matin.

Voici le courriel de licenciement que la direction dOracle a envoyé à ses employés :

Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste.

Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d'Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre d'une réorganisation plus large. Par conséquent, aujourd'hui est votre dernier jour de travail.

Nous vous remercions pour votre dévouement, votre travail acharné et la contribution que vous avez apportée pendant votre passage parmi nous.

Après avoir signé vos documents de licenciement, vous pourrez prétendre à une indemnité de départ, sous réserve des conditions générales du plan de départ. Vous recevrez un e-mail de DocuSign sur votre adresse e-mail Oracle contenant les détails de votre indemnité de départ et de votre date de départ.

Action immédiate requise

Pour recevoir des informations importantes de suivi, notamment une FAQ et les documents relatifs à votre départ afin de vous aider dans cette transition, vous devez fournir une adresse e-mail personnelle.

Veuillez cliquer ici pour communiquer immédiatement une adresse e-mail personnelle. En cas derreur lors de la saisie, veuillez renvoyer un nouveau formulaire. Remarque : ladresse e-mail personnelle ne sera utilisée que pour la correspondance relative aux informations liées à votre départ et aux accords de départ.

L'accès à votre ordinateur, à votre messagerie électronique, à votre messagerie vocale et à vos fichiers sera bientôt désactivé, et vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur. Pour rappel, il vous est interdit de télécharger, de copier ou de conserver (y compris de vous envoyer par e-mail) toute information confidentielle d'Oracle.

Nous vous remercions pour votre contribution à notre organisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter l'équipe des ressources humaines via la page « Ask HR »

La direction d'Oracle.

En août 2026, Oracle fait face à une précarité financière inquiétante. L'entreprise a délaissé un modèle logiciel lucratif pour s'endetter lourdement dans le cloud et l'IA. Elle a pris un risque démesuré en devenant une bailleuse de fonds pour OpenAI, assumant des engagements financiers que le laboratoire d'IA ne porte pas à son propre bilan. Cette stratégie a entraîné une dégradation de la note de crédit de l'entreprise, désormais proche de la catégorie spéculative. La société est à bout de souffle et s'est vue obligée de licencier 21 000 personnes pour rester à flot. Si la bulle de l'IA éclate, Oracle pourrait être la première pièce d'un effet domino dévastateur pour l'industrie.

Source : Oracle

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