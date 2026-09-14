Cette récente initiative d'Oracle intervient alors que l'opposition rencontrée par le projet Jupiter au Nouveau-Mexique n'est qu'une déclinaison locale d'une contestation bien plus vaste. Le 18 juillet 2026, 142 rassemblements contre les centres de données IA ont eu lieu dans 42 États américains, du Texas à la Californie, à l'initiative de l'association citoyenne Humans First. Ce rejet massif se reflète également dans l'opinion publique : selon un sondage Ipsos réalisé en juin 2026, seuls 14 % des Américains interrogés se disaient prêts à soutenir l'implantation d'une telle infrastructure dans leur communauté.
C'est dans ce contexte qu'Oracle se livre actuellement à une opération de relations publiques environnementales à haut risque. En brandissant la carotte dune centrale dénergie renouvelable de 2 gigawatts dans le désert du Nouveau-Mexique, lentreprise espère détourner lattention des immenses parcs de piles à combustible, grands consommateurs de gaz naturel, qui tourneront en réalité à plein régime au sein du projet Jupiter.
Il sagit là dune manuvre dentreprise classique : faire suffisamment parler d« investissement vert » dans les médias pour occulter la réalité dun centre de données qui restera, dans un avenir prévisible, dépendant des énergies fossiles.
Le projet Jupiter, pierre angulaire de lambitieuse initiative Stargate AI, met en évidence les tensions croissantes entre les besoins énergétiques insatiables des modèles de pointe, tels que ceux dOpenAI, et les réalités infrastructurelles sur le terrain.
Lorsque lon construit un monument dédié à lIA dune valeur de 165 milliards de dollars, lécosystème local et la capacité du réseau électrique sont souvent considérés comme des externalités plutôt que comme des parties prenantes. La décision dOracle montre que les géants de la tech commencent enfin à ressentir la pression du mouvement « NIMBY » (Not In My Backyard), mais elle démontre également que leur réponse initiale consiste davantage à cocher des cases quà sengager dans une véritable décarbonisation.
Des analystes comme Michael Thomas nont pas tardé à souligner que cette stratégie de « compensation » ne contribue guère à réduire lintensité carbone spécifique du site de Santa Teresa. Il ne sagit pas dune voie directe vers une énergie propre, mais dune astuce comptable destinée à apaiser les régulateurs sceptiques et les riverains en colère.
À mesure que les infrastructures dIA continuent de se développer, ce jeu entre une demande électrique massive et une durabilité de façade est en passe de devenir la nouvelle norme opérationnelle du secteur.
Le virage pris par Oracle en faveur des énergies renouvelables est un exemple typique de la manière dont les géants de la technologie gèrent leur réputation à lère de « lIA à tout prix ». Si les chiffres semblent flatteurs sur le papier, larchitecture sous-jacente du projet Jupiter reste obstinément dépendante du gaz naturel, ce qui jette une ombre tenace sur leurs ambitions écologiques.
Si l'avenir de l'IA doit reposer sur des centres de données alimentés par des énergies fossiles, les entreprises devront faire mieux que de simples compensations synthétiques pour gagner la confiance du public. Tant que ces géants n'auront pas mis leur infrastructure énergétique en adéquation avec leurs slogans marketing, ils doivent s'attendre à ce que les manifestations au Nouveau-Mexique ne soient que le début d'un long parcours.
Au-delà des questions énergétiques, c'est l'ensemble de la stratégie d'Oracle qui repose désormais sur un pari à haut risque autour de l'IA. L'entreprise de Larry Ellison a en effet réorienté l'intégralité de sa stratégie vers l'IA pour compenser le déclin de ses activités historiques, allant jusqu'à signer avec OpenAI un contrat d'infrastructure colossal de 300 milliards de dollars. Ce positionnement expose toutefois Oracle à des risques financiers considérables, entre retards de construction, instabilité géopolitique et controverses éthiques liées à la surveillance de masse. Oracle joue ainsi son avenir sur une bulle technologique incertaine dont l'éclatement pourrait provoquer un véritable désastre.
L'annonce d'Oracle concernant son projet de centrale d'énergie renouvelable au Nouveau-Mexique est présenté ci-dessous :
Oracle a annoncé aujourdhui [8 septembre 2026] quelle lançait un appel à propositions pour le développement de 2 gigawatts (GW) de nouvelles capacités dénergie renouvelable au Nouveau-Mexique. Lappel doffres (RFP) visera à recueillir des projets utilisant des technologies solaires, éoliennes, géothermiques et autres technologies dénergie renouvelable afin de produire suffisamment dénergie pour alimenter la croissance économique du Nouveau-Mexique de manière durable. Oracle donnera la priorité et financera les projets capables de fournir de lénergie dans des délais accélérés.
« Le Nouveau-Mexique dispose dune opportunité extraordinaire de développer ses ressources en énergies renouvelables et de créer de la valeur durable pour les communautés de tout lÉtat, et Oracle souhaite contribuer à accélérer cette croissance », a déclaré Mahesh Thiagarajan, vice-président exécutif dOracle Cloud Infrastructure. « Cet appel doffres vise à identifier des projets capables de fournir une toute nouvelle source de production dénergie renouvelable au Nouveau-Mexique et de soutenir lengagement du projet Jupiter à atteindre une couverture énergétique 100 % sans carbone dici 2031. »
L'appel d'offres est ouvert aux développeurs du secteur de l'énergie dont les projets sont situés au Nouveau-Mexique. Les propositions seront évaluées en fonction de plusieurs critères, notamment la capacité et le potentiel de croissance, les délais de mise en service prévus, la maturité du projet, la viabilité technique et la capacité à soutenir les engagements à long terme d'Oracle en matière d'énergie.
L'investissement d'Oracle dans la production d'énergie sans carbone s'inscrit dans le cadre de son engagement plus large en faveur d'une croissance responsable au Nouveau-Mexique, qui comprend notamment 50 millions de dollars destinés à la réparation, à la modernisation et à l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau locaux ; 360 millions de dollars d'aide directe aux écoles, aux infrastructures et aux services locaux ; et 6,9 millions de dollars consacrés au développement de la main-d'uvre et aux organisations communautaires.
Cet engagement comprend également un programme mené en collaboration avec Arable visant à aider les agriculteurs du Nouveau-Mexique à utiliser des données de terrain en temps réel pour optimiser lirrigation, ce qui permet déconomiser environ 21 millions de gallons par an dans le bassin versant du Rio Grande-Bravo soit plus deau que nen consomment les systèmes de refroidissement et les piles à combustible du projet Jupiter.
Le projet Jupiter apporte dores et déjà des bénéfices mesurables : près de 1 000 habitants du Nouveau-Mexique travaillent sur le site pour construire le campus, et celui-ci a généré près de 100 millions de dollars de recettes fiscales pour lÉtat et les collectivités locales. Le projet Jupiter devrait générer des milliards de dollars de retombées économiques à long terme pour le comté de Doña Ana et le Nouveau-Mexique.
Source : Oracle
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