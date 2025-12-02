La distribution Oracle Linux 9.7 est disponible avec des capacités de chiffrement améliorées avec la prise en charge des algorithmes post-quantiques et la mise à jour de la chaîne d'outils

Oracle Linux 9.7 est désormais disponible pour les systèmes 64 bits Intel, AMD et Arm. La version introduit des capacités de chiffrement améliorées avec la prise en charge des algorithmes post-quantiques de nouvelle génération, la mise à jour d'OpenSSL et des politiques cryptographiques à l'échelle du système donnant la priorité à l'hybride et au pur PQC. Les développeurs bénéficient des outils GCC, LLVM et Rust 2024 mis à jour, tandis qu'un nouveau key-value store Valkey et des outils de gestion Cockpit améliorés étendent les fonctionnalités de la plateforme.
Oracle Linux (abrégé OL, anciennement Oracle Enterprise Linux ou OEL) est une distribution Linux packagée et distribuée gratuitement par Oracle, disponible en partie sous la licence publique générale GNU depuis fin 2006. Elle est, en partie, compilée à partir du code source de Red Hat Enterprise Linux (RHEL), remplaçant la marque Red Hat par celle d'Oracle. Elle est également utilisée par Oracle Cloud et Oracle Engineered Systems, tels qu'Oracle Exadata et d'autres.
Oracle Linux offre une sécurité de niveau entreprise, des outils de virtualisation et de gestion intégrés, ainsi que des performances optimisées pour les charges de travail à grande échelle, à forte intensité de données et de calcul, dans des environnements distribués et multicloud. En offrant une compatibilité binaire à 100 % avec Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux permet aux organisations d'exécuter des applications existantes sans modification et de maintenir la continuité opérationnelle.
Oracle Linux 9.7 est désormais disponible pour les systèmes 64 bits Intel, AMD et Arm. La version introduit des capacités de chiffrement améliorées avec la prise en charge des algorithmes post-quantiques de nouvelle génération, la mise à jour d'OpenSSL et des politiques cryptographiques à l'échelle du système donnant la priorité à l'hybride et au pur PQC. Les développeurs bénéficient des outils GCC, LLVM et Rust 2024 mis à jour, tandis qu'un nouveau key-value store Valkey et des outils de gestion Cockpit améliorés étendent les fonctionnalités de la plateforme.
Voici les nouveautés d'Oracle Linux 9.7 :
Sécurité renforcée et chiffrement de nouvelle génération
Oracle Linux 9.7 introduit des capacités de chiffrement améliorées et des algorithmes de chiffrement post-quantique (PQC) de nouvelle génération, conçus pour aider à protéger contre les futures attaques quantiques. Les politiques de chiffrement à l'échelle du système permettent désormais la prise en charge de la PQC en donnant la priorité aux algorithmes hybrides ML-KEM et aux algorithmes ML-DSA purs, et les bibliothèques de chiffrement NSS mises à jour ajoutent la prise en charge de ML-DSA.
Cette version ajoute également le support du mode FIPS pour l'encapsulation des clés ML-KEM hybrides, permettant à OpenSSL d'utiliser à la fois des algorithmes classiques et post-quantiques pour l'échange de clés. Avec Oracle Linux 9.7, OpenSSL a été mis à jour et offre désormais un support plus large pour les algorithmes de chiffrement modernes et post-quantiques, y compris ML-KEM, ML-DSA et SLH-DSA. Il introduit également la prise en charge du transport QUIC, améliorant ainsi les performances des applications sécurisées et sensibles à la latence, tandis que la couverture élargie des algorithmes renforce l'ensemble de la sécurité de la couche transport (TLS). Ensemble, ces mises à jour aident les organisations à renforcer la sécurité de leurs communications cryptées et à préparer leur infrastructure à un avenir sûr sur le plan quantique.
Parmi les autres améliorations de la sécurité, Oracle Linux 9.7 inclut une mise à jour du guide de sécurité SCAP avec des profils de sécurité clés actualisés, fournissant des conseils alignés sur SCAP pour des déploiements d'entreprise sécurisés.
Outil de développement mis à jour pour une performance et une productivité accrues
Oracle Linux 9.7 offre des avancées dans la chaîne d'outils du développeur pour améliorer les performances, les diagnostics et la modernisation des applications. Il comprend un ensemble d'outils GCC mis à jour qui permet aux développeurs de construire, tester et déployer des applications avec une technologie de compilateur moderne. L'ensemble d'outils LLVM mis à jour améliore encore la génération de code, stimule les performances, renforce les diagnostics et étend le support pour le développement C, C++ et Rust. Avec la version Oracle Linux 9.7, le jeu d'outils Rust mis à jour introduit l'édition Rust 2024, sa version la plus importante à ce jour, et offre de nouvelles capacités de langage qui améliorent la lisibilité et rationalisent les flux de travail Rust modernes.
Nouveauté de cette version, Valkey est un magasin clé-valeur haute performance en mémoire compatible avec Redis, qui fournit des opérations rapides et évolutives sur les principaux types de données. Outre ces améliorations destinées aux développeurs, les mises à jour de Cockpit comprennent une interface utilisateur PatternFly 6 redessinée, des composants de stockage et de machine virtuelle mis à niveau, ainsi que la prise en charge d'IPv6 pour les VPN WireGuard.
Cette annonce intervient alors que le groupe Oracle Corporation (Oracle) a fait sensation lorsquil a annoncé, en septembre 2025, un partenariat de lordre de 300 milliards de dollars avec OpenAI. Cette alliance visait à doter ce dernier acteur de lintelligence artificielle dune infrastructure de cloud et de calcul massif, positionnant Oracle comme fournisseur clé de lère IA. Toutefois, à peine quelques semaines après lannonce, les marchés financiers ont donné un signal fort : laccord semble déjà « être sous leau ».
Source : Annonce d'Oracle Linux 9.7
Et vous ?
Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Oracle jette de l'huile sur le feu en critiquant la décision de Red Hat de restreindre l'accès au code source de RHEL. Il promet de ne pas faire de même avec sa propre distribution Oracle Linux
Oracle face à la révolte des clients Java suite aux changements de prix : seul 1 client sur 10 souhaite rester. La proportion de ceux qui souhaitent quitter Oracle a atteint 92 % en France et 95 % en Allemagne
« Quel est le problème avec Enterprise Linux ? » Un ingénieur expose les problèmes et les limites des distributions Linux destinées aux entreprises
Vous avez lu gratuitement 736 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.