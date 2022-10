Ellison c’est déjà s’exprimer sur les questions de santé. Dans un rapport sur son travail avec l'ancien président américain Donald Trump sur la réponse COVID-19 et sa vision à long terme des services de santé, Ellison a parlé de l'acquisition de son île hawaïenne, Lanai, sur laquelle il a dépensé au moins un demi-milliard de dollars pour la transformer en un « laboratoire de la santé et du bien-être alimenté par les données ».Cette attitude fait naître le soupçon que l'obsession d'Ellison pour la santé est personnelle. Pour paraphraser Woody Allen, Ellison voudrait devenir immortel, non pas par son travail mais en ne mourant pas. Quelle que soit la raison, Oracle a acquis Cerner pour 28,3 milliards de dollars en juin.Cerner est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'information numériques utilisés dans les hôpitaux et les systèmes de santé pour permettre aux professionnels de santé de fournir de meilleurs soins aux patients et aux collectivités.« Grâce à leur collaboration, Cerner et Oracle ont la capacité de transformer les prestations de soins de santé en fournissant aux professionnels de santé une nouvelle génération de systèmes d'information de gestion des soins de santé », affirme Larry Ellison. « De meilleures informations permettent de prendre de meilleures décisions en matière de traitements et cela donne de meilleurs résultats pour les patients. Nos nouveaux systèmes faciles à utiliser sont conçus pour réduire la charge de travail administrative pesant sur nos professionnels médicaux tout en permettant d'améliorer la confidentialité pour les patients et de réduire les coûts globaux de santé. »« Nous prévoyons que cette acquisition génère des bénéfices croissants pour Oracle », déclare Safra Catz, CEO Oracle. « Le secteur de la santé est le plus vaste et le plus important marché vertical au monde et a représenté 3,8 mille milliards de dollars l'année dernière rien qu'aux États-Unis. Nous anticipons le fait que Cerner constitue un moteur de croissance exceptionnel pour les années à venir. »« Cerner est un leader dans la numérisation des soins médicaux et il est temps de concrétiser les promesses de ce travail à l'aide d'outils de prestation de soins qui donnent les informations aux bons soignants au bon moment », déclare pour sa part David Feinberg, Président et Directeur général de Cerner. « Rejoindre Oracle en tant qu'unité opérationnelle dédiée du secteur offre une opportunité sans précédent d'accélérer notre travail de modernisation des dossiers électroniques de santé, d'amélioration de l'expérience du personnel soignant et d'évolution des soins aux patients alors plus connectés, plus qualitatifs et efficaces. »« La base de données Oracle Autonomous Database, les outils de développement low code APEX et l'interface utilisateur vocale permettent de moderniser rapidement les systèmes de Cerner et de les faire migrer vers le cloud Oracle», assure Mike Sicilia, Vice-Président Industries, Oracle. « Cela peut être effectué très rapidement car le système clinique le plus vaste et le plus important de Cerner utilise déjà Oracle Database. Aucune modification n'est requise. Ce qui va changer concerne l'interface utilisateur. »Des erreurs informatiques survenues après la mise en service du système de dossiers médicaux Oracle Cerner auraient porté préjudice à près de 150 patients d'un hôpital de Washington, comme l'a révélé une audience aux États-Unis. Quatre jours après le passage du Mann-Grandstaff VA Medical Center de Spokane à son nouveau logiciel Cerner, le personnel a pris connaissance d'un problème de « file d'attente inconnue » susceptible de causer des dommages aux patients, a-t-on appris auprès de la commission sénatoriale des affaires des anciens combattants.« À l'heure actuelle, le système de dossiers médicaux électroniques Oracle Cerner n'est pas à la hauteur des attentes des anciens combattants et des prestataires de soins de santé de la VA - et nous tenons Oracle Cerner et nous-mêmes responsables de la résolution de ce problème », a déclaré Donald Remy, secrétaire adjoint des Anciens combattants, dans un communiqué.Cerner a également connu des problèmes au Royaume-Uni. En octobre, le personnel du Royal Free London NHS Foundation Trust a été prié de ne pas utiliser le système en raison d'un problème technique affectant Cerner. L'un des piliers des affirmations d'Ellison est l'accès des médecins aux dossiers médicaux électroniques. « Les médecins ne peuvent pas vous soigner si vous avez un accident dans le Montana ou à Londres. Les médecins ne peuvent pas obtenir vos dossiers médicaux », a-t-il déclaré.Il a ensuite réitéré son engagement à prendre « tous les dossiers de santé électroniques et à les consolider dans une base de données nationale unique. » Ce qui rend si difficile la mise en place d'une base de données centrale des dossiers médicaux, accessible à tous les professionnels de la santé, c'est le problème de la définition de ce qui doit figurer dans ces dossiers.