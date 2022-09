La demande pour ses services cloud est également restée forte, ce qui a conduit à une augmentation de 45 % des revenus du segment à 3,6 milliards de dollars, y compris la contribution de Cerner.Avec le travail hybride qui gagne du terrain dans le monde entier, Oracle a cherché à renforcer ses offres de cloud dans le but de rattraper ses rivaux plus importants, Azure de Microsoft et AWS d'Amazon.", a déclaré John Freeman, vice-président de la recherche sur les actions chez CFRA Research.Cerner a contribué à hauteur de 1,4 milliard de dollars au cours du trimestre, quelques mois après son rachat dans le cadre d'une opération qui a permis de débloquer des masses de données provenant de l'une des plus grandes entreprises américaines d'informatique médicale et d'attirer davantage de clients vers sa plate-forme cloud.Le coup de pouce de Cerner a permis d'amortir l'impact du ralentissement des dépenses des entreprises, qui sont devenues économes face à une inflation élevée et à un dollar américain en hausse.Sur la base d'un taux de change constant, Oracle prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 21 % et 23 % au deuxième trimestre.Oracle a annoncé un bénéfice ajusté de 1,03 $ par action, contre une estimation de 1,07 $ de l'IBES de Refinitiv, mais a déclaré que le chiffre aurait été supérieur de 8 cents sans un "impact significatif" du billet vert fort.Le revenu total a augmenté de 17,7 % pour atteindre 11,45 milliards de dollars, conformément aux estimations.Source : Oracle Qu'en pensez-vous ?