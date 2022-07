Un arrangement a été trouvé avec Oracle

Tout a commencé en août 2018 lorsque Oracle a été poursuivi par un fonds de pension qui prétendait que la grande enseigne de la base de données a exagéré ses revenus commerciaux dans le cloud. Le fonds de pension des pompiers de la ville de Sunrise a intenté une action en justice devant un tribunal de district américain de la Silicon Valley contre Oracle, mais également contre les dirigeants Safra Catz, Mark Hurd, Larry Ellison, Thomas Kurian, Ken Bond et Steve Miranda, citant des allégations de fraude.Le groupe d'investissement basé en Floride, qui gérait à l'époque environ 143 millions de dollars d'actifs, affirmait alors que la direction d'Oracle a déformé la croissance des revenus du segment cloud de l'entreprise, l'attribuant à tort au « niveau sans précédent d'automatisation et d'économies de coûts » d'Oracle et au fait que l'entreprise est «(littéralement "orientée client") et « partenaire intime de nos clients ».La plainte alléguait qu'Oracle avait contraint les clients à adopter ses services cloud, pour gonfler les revenus et masquer le désintérêt du marché.« En vérité, Oracle a stimulé les ventes de produits cloud en utilisant des menaces et des tactiques d'extorsion », indiquait la plainte. « L'utilisation de telles tactiques a masqué le manque de demande réelle pour les services cloud d'Oracle, rendant la croissance insoutenable (et finalement éloignant les clients) ».L'une des façons dont Oracle a augmenté ses revenus dans le cloud, selon la plainte, consiste à menacer les clients d'audits de licences logicielles de logiciels sur site, à moins qu'ils ne transfèrent leurs activités vers les services cloud d'Oracle.De telles tactiques de vente étaient en cause en mars de la même année, lorsque A&E Adventures, un opérateur de centres de divertissement familial basé en Floride, a fait une réclamation similaire. L'entreprise a intenté une action en justice contre Oracle, affirmant qu'Oracle avait tenté de forcer l'entreprise à abandonner le matériel de point de vente d'une société qu'Oracle avait acquise et à s'abonner à son système Simphony basé sur le cloud.La plainte du fonds des pompiers a soutenu que les problèmes liés aux réclamations d'Oracle concernant le cloud sont devenus apparents en mars 2018, lorsque la société a révélé que la croissance des revenus du cloud était au point mort et que le cabinet de conseil en informatique Gartner a condamné la coercition exercée par la société sur les clients. À l'époque, Gartner qualifiait l'offre basée sur le cloud d'Oracle de « produit minimum viable à la base ». Les révélations financières, a observé la plainte, ont entraîné la plus forte baisse d'une journée des actions Oracle en cinq ans, s'élevant à 4,90 dollars par action, soit environ 9,5 %.À la suite de son rapport financier du quatrième trimestre de juin, l'action Oracle a chuté d'environ 7 % lorsque la société a rendu ses chiffres de revenus cloud plus opaques, regroupant des segments auparavant séparés tels que la plateforme cloud, l'infrastructure et les logiciels en un seul poste de 1,7 milliard de dollars. Ce changement a rendu plus difficile pour les investisseurs de comprendre d'où proviennent réellement les revenus d'Oracle.Une plainte modifiée a été déposée en mars 2019 lorsque la société d'investissement allemande Union Asset Management Holding AG a pris la relève en tant que plaignant principal.Après plusieurs mois de négociations entre le demandeur principal et la grande enseigne de la technologie, Union Asset Management Holding AG a déposé une requête demandant au juge de régler le litige qui a déjà duré quatre ans pour 17,5 millions de dollars.L'entente proposée a été conclue à la suite de séances de médiation formelles avec Jed Melnick de JAMS, un médiateur expérimenté dans les recours collectifs en valeurs mobilières et d'autres différends complexes. Le règlement proposé – que les deux parties ont accepté – est basé sur la recommandation de Melnick.Le demandeur principal a proposé le règlement au motif que la poursuite du litige pourrait être entravée par « des risques, des coûts et des retards substantiels », selon des documents judiciaires.Les allégations ont été entre autres fondées sur l'idée d'omissions. Les plaignants ont fait valoir que les déclarations d'Oracle sur les moteurs de ses revenus cloud au cours de la période pertinente étaient « trompeuses lorsqu'elles étaient faites en omettant certains faits liés aux pratiques de ventes de l'activité cloud d'Oracle ».Oracle, à son tour, a estimé que ses revenus - et ses prévisions - avaient été correctement déclarés ; et que même si des pratiques de vente inappropriées alléguées avaient eu lieu, elles n'étaient pas un moteur important des ventes dans le cloud. Oracle a également faire valoir que, dans le cas d'allégations de remises aux clients des produits cloud d'Oracle, « ces remises étaient appropriées et ne pouvaient pas servir de base à une allégation de fraude ».« Les accusés ont fait valoir avec vigueur qu'ils croyaient que leurs déclarations étaient vraies et qu'ils n'avaient aucun motif de commettre une fraude. Plus précisément, ils ont soutenu que les accusés n'avaient pas bénéficié de la fraude présumée, notamment en soulignant les montants importants de rachats d'actions initiés par Oracle au cours de la période de recours et la quantité importante d'actions conservées par plusieurs accusés pendant la période de recours », ont indiqué les documents judiciaires.Oracle a également fait valoir que les investisseurs qui portaient l'affaire devant le tribunal ne pouvaient pas établir la causalité des pertes parce que certaines des « divulgations alléguées n'ont pas corrigé les revenus ou les taux de croissance du cloud signalés précédemment, et que la grande majorité des divulgations correctives alléguées ne faisaient pas référence à des informations prétendument inappropriées sur les pratiques de vente ».En tant que tel, la plupart – sinon la totalité – des baisses du cours des actions ne pouvaient pas être « liées de manière causale » aux fausses déclarations alléguées, indique le dossier.Néanmoins, Oracle semble prêt à se contenter de payer 17,5 millions de dollars, plus les intérêts courus, après déduction des frais de justice.Source : document de justice