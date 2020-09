Les revenus d'Oracle et les bénéfices battent alors que les activités cloud bénéficient du travail à distance 0PARTAGES 2 0 Oracle Corp ORCL.N a signalé une reprise des dépenses des clients, le travail à distance ayant stimulé la demande de services cloud ainsi que les activités traditionnelles de licence, ce qui lui a permis de dépasser les attentes pour les résultats du premier trimestre et d'envoyer ses actions en hausse de 5 %.



La pandémie de COVID-19 a entraîné un passage rapide au travail à distance, les entreprises cherchant à le prolonger jusqu'à l'année prochaine, ce qui profite aux entreprises de cloud computing qui soutiennent cette évolution.



Elle survient à un moment où Oracle s'est lancé dans le secteur du cloud qui permet aux entreprises de réaliser des économies en louant des centres de données plutôt qu'en les possédant.



Les revenus de sa plus grande unité, qui comprend ses services de cloud, ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 6,95 milliards de dollars.





Les recettes totales ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 9,37 milliards de dollars, battant l'estimation moyenne des analystes de 9,19 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.



Le bénéfice net de la société a atteint 2,25 milliards de dollars, soit 72 cents par action, au cours du premier trimestre terminé le 31 août, contre 2,14 milliards de dollars, soit 63 cents par action, un an plus tôt.



Sur une base ajustée, Oracle a gagné 93 cents par action, ce qui est supérieur aux attentes du marché qui étaient de 86 cents par action.



A propos d'Oracle



Oracle Corporation, premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise fondée en 1977 fournit ses logiciels aux entreprises de toutes tailles. Le chiffre d'affaires mondial de son exercice s’élève à 22,4 milliards de dollars (Fin mai 2008).

Oracle propose des systèmes de gestion de bases de données, des outils de développement et des logiciels applicatifs, ainsi que tous les services associés de conseil, de formation et de support.

Basé à Redwood Shores en Californie, Oracle est le premier éditeur de logiciels à développer et déployer des logiciels d'entreprise 100% Internet pour l'ensemble de sa ligne de produits.

Dans le domaine des applications, Oracle dispose à travers le monde de 43 000 clients, dont 19 000 PME-PMI, animés par un réseau de 3500 partenaires.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de tous ces bénéfices réalisés par Oracle ?

