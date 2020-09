Oracle remporte le marché de l'informatique dématérialisée de McDonald's et Albertson's Et veut également recruter des sociétés de logiciels indépendantes matures pour rattraper ses grands rivaux 0PARTAGES 3 0 Oracle Corp ORCL.N a déclaré avoir gagné des contrats avec McDonald's Corp MCD.N, Albertsons Companies Inc ACI.N et Humana Inc HUM.N pour transférer une partie de leur travail vers les services de cloud computing d'Oracle.



Oracle a également déclaré avoir gagné un accord avec la société de logiciels commerciaux Xactly dans lequel Xactly va transférer la majorité de son travail informatique vers le service de cloud computing d'Oracle.



Oracle s'est efforcé de rattraper ses grands rivaux dans le domaine du cloud, tels que AMZN.O Amazon Web Services d'Amazon.com ou MSFT.O Azure de Microsoft Corp. La société de Redwood Shores, en Californie, a développé son activité de cloud computing cette année grâce à des contrats avec des clients tels que Zoom Video Communications Inc ZM.O et des centres de données dans d'autres pays.



Oracle a déclaré que McDonald's allait déplacer ses systèmes financiers nord-américains vers le cloud d'Oracle. L'épicerie Albertsons et l'assureur Humana déplaceront également certaines de leurs applications vers les services d'Oracle.





Outre les grandes entreprises, Oracle tente également de recruter des sociétés de logiciels indépendantes matures dans son cloud pour concurrencer Amazon et Microsoft. Fondée en 2005, Xactly fabrique des logiciels que les entreprises utilisent pour suivre la rémunération de leur personnel de vente lorsqu'elles concluent des marchés. Xactly fournit ses logiciels sous forme de service sur Internet et a principalement utilisé pour ce faire ses propres centres de données colocalisés, loués à des fournisseurs tels qu'Equinix Inc EQIX.O.



"Au fur et à mesure de notre croissance, les centres de données se remplissent, les choses ralentissent et nous devons faire un chèque géant pour construire un autre centre de données", a déclaré Chris Cabrera, directeur général de Xactly, lors d'une interview à Reuters.



Dans le cadre de cet accord, Xactly transférera son produit phare, appelé Incent, vers l'Oracle Cloud Infrastructure. Les deux entreprises n'ont pas divulgué la taille de l'accord, mais Cabrera a déclaré qu'il s'agirait de la "majorité" du travail informatique de Xactly, tandis que certains produits plus petits qui fonctionnent sur les nuages chez Amazon et Salesforce.com Inc CRM.N resteront sur ces nuages.



A propos d'Oracle



Oracle Corporation, premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise fondée en 1977 fournit ses logiciels aux entreprises de toutes tailles. Le chiffre d'affaires mondial de son exercice s’élève à 22,4 milliards de dollars (Fin mai 2008).

Oracle propose des systèmes de gestion de bases de données, des outils de développement et des logiciels applicatifs, ainsi que tous les services associés de conseil, de formation et de support.

Basé à Redwood Shores en Californie, Oracle est le premier éditeur de logiciels à développer et déployer des logiciels d'entreprise 100% Internet pour l'ensemble de sa ligne de produits.

Dans le domaine des applications, Oracle dispose à travers le monde de 43 000 clients, dont 19 000 PME-PMI, animés par un réseau de 3500 partenaires.



Source : Oracle a également déclaré avoir gagné un accord avec la société de logiciels commerciaux Xactly dans lequel Xactly va transférer la majorité de son travail informatique vers le service de cloud computing d'Oracle.Oracle s'est efforcé de rattraper ses grands rivaux dans le domaine du cloud, tels que AMZN.O Amazon Web Services d'Amazon.com ou MSFT.O Azure de Microsoft Corp. La société de Redwood Shores, en Californie, a développé son activité de cloud computing cette année grâce à des contrats avec des clients tels que Zoom Video Communications Inc ZM.O et des centres de données dans d'autres pays.Oracle a déclaré que McDonald's allait déplacer ses systèmes financiers nord-américains vers le cloud d'Oracle. L'épicerie Albertsons et l'assureur Humana déplaceront également certaines de leurs applications vers les services d'Oracle.Outre les grandes entreprises, Oracle tente également de recruter des sociétés de logiciels indépendantes matures dans son cloud pour concurrencer Amazon et Microsoft. Fondée en 2005, Xactly fabrique des logiciels que les entreprises utilisent pour suivre la rémunération de leur personnel de vente lorsqu'elles concluent des marchés. Xactly fournit ses logiciels sous forme de service sur Internet et a principalement utilisé pour ce faire ses propres centres de données colocalisés, loués à des fournisseurs tels qu'Equinix Inc EQIX.O., a déclaré Chris Cabrera, directeur général de Xactly, lors d'une interview à Reuters.Dans le cadre de cet accord, Xactly transférera son produit phare, appelé Incent, vers l'Oracle Cloud Infrastructure. Les deux entreprises n'ont pas divulgué la taille de l'accord, mais Cabrera a déclaré qu'il s'agirait de la "majorité" du travail informatique de Xactly, tandis que certains produits plus petits qui fonctionnent sur les nuages chez Amazon et Salesforce.com Inc CRM.N resteront sur ces nuages.Oracle Corporation, premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise fondée en 1977 fournit ses logiciels aux entreprises de toutes tailles. Le chiffre d'affaires mondial de son exercice s’élève à 22,4 milliards de dollars (Fin mai 2008).Oracle propose des systèmes de gestion de bases de données, des outils de développement et des logiciels applicatifs, ainsi que tous les services associés de conseil, de formation et de support.Basé à Redwood Shores en Californie, Oracle est le premier éditeur de logiciels à développer et déployer des logiciels d'entreprise 100% Internet pour l'ensemble de sa ligne de produits.Dans le domaine des applications, Oracle dispose à travers le monde de 43 000 clients, dont 19 000 PME-PMI, animés par un réseau de 3500 partenaires.Source : Oracle Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème