Une ambition initiale qui tourne mal

La vente des actifs publics : une solution risquée

Comment la situation en est arrivée là ?

Une situation qui rappelle celle du conseil municipal de Birmingham

Un problème systémique dans la gestion des projets publics

Réactions locales et nationales

À l’origine, le projet avait pour objectif de simplifier et d’automatiser les fonctions administratives du conseil municipal, telles que la gestion des finances, des ressources humaines et des processus internes. Ces systèmes de gestion intégrés sont souvent perçus comme des outils essentiels pour moderniser les collectivités locales. Cependant, ce qui semblait être une initiative rationnelle et ambitieuse s’est rapidement heurté à une réalité complexe : dépassements budgétaires, retards dans l’implémentation, et défis techniques imprévus.Le budget initial, jugé raisonnable par les responsables, a explosé, atteignant aujourd’hui un montant de 50 millions de dollars. Les raisons invoquées incluent des erreurs dans l’évaluation des coûts, des problèmes liés à la configuration des logiciels Oracle, ainsi qu’un manque de compétences internes pour gérer un projet d’une telle ampleur.Pour combler ce déficit colossal, le conseil municipal a opté pour une solution radicale : vendre une partie de ses actifs publics. Parmi les biens concernés figurent des bâtiments administratifs, des terrains publics et d’autres ressources locales stratégiques. Cette mesure, bien que financièrement justifiée à court terme, suscite des inquiétudes profondes quant à ses impacts à long terme.Le Conseil a profité de ce que l'on appelle le « flexible use of capital receipts scheme » introduit en 2016 par le gouvernement britannique pour permettre aux conseils d'utiliser l'argent provenant de la vente d'actifs tels que des terrains, des bureaux et des logements pour financer des projets qui se traduisent par des économies de revenus permanentes.La vente d'une ancienne caserne de pompiers à Horley, annoncée pour 2,5 millions de livres sterling, est un exemple des cessions d'actifs susceptibles de contribuer au projet, qui doit permettre à la municipalité d'abandonner un système SAP vieux de 20 ans.Les critiques dénoncent cette décision comme étant symptomatique d’une gestion à courte vue. En se délestant de ces actifs, le conseil pourrait compromettre sa capacité à générer des revenus futurs ou à fournir des services essentiels. Par ailleurs, une fois ces biens vendus, il devient impossible de revenir en arrière, ce qui expose la collectivité à des risques financiers durables.Normalement, les ventes d'immobilisations sont utilisées pour financer d'autres projets d'investissement : la construction d'infrastructures dont les communautés ont besoin, telles que des écoles et des casernes de pompiers.Le gouvernement a commencé à autoriser les conseils à utiliser la vente d'immobilisations pour financer d'autres projets en 2016 et a prolongé le programme jusqu'en mars 2030, ce que les conseils ont accueilli favorablement.L'année dernière, la Local Government Association, un organe représentatif des conseils, a averti que les recettes en capital « ne sont pas de l'argent gratuit et qu'elles ne peuvent être dépensées qu'une seule fois ».Elle a ajouté : « Elles ne peuvent pas être utilisées pour financer des pressions à long terme sur les recettes : « Elles ne peuvent pas être utilisées pour financer des pressions à long terme sur les recettes. Leur utilisation intensive pour financer les coûts de revenus est également susceptible d'avoir un impact négatif sur les investissements en capital des autorités locales ».Le conseil du comté du West Sussex espère que son projet Oracle permettra de réaliser les économies promises.Les retards du projet, qui a débuté en novembre 2019, ont forcé le conseil à renégocier ses conditions avec Oracle, pour un coût de 2,4 millions de livres sterling. Le conseil avait prévu que le nouveau système RH et financier basé sur SaaS soit mis en service en 2021, et avait signé un accord de licence de cinq ans jusqu'en juin 2025. Les plans de mise en service ont été repoussés à 2023, et au printemps 2024, ils ont été de nouveau retardés jusqu'en décembre 2025.Selon les documents du conseil publiés la semaine dernière, il a « approuvé la modification du contrat avec Oracle Corporation UK Limited » pour couvrir la période de juin 2025 à juin 2028 et une option pour étendre à nouveau la période de juin 2028 à 2030. « La valeur totale de la modification proposée est de 2,377 millions de livres sterling si la durée totale des périodes d'extension est prise en compte », a déclaré le conseil.Le budget total devrait être plus de 15 fois supérieur aux prévisions initiales, passant de 2,6 millions de livres à près de 40 millions de livres après une période de deux ans au cours de laquelle le projet n'a pas été entièrement chiffré. DXC a été désigné comme intégrateur de systèmes en 2021, mais a reçu un préavis en juillet 2023 car il n'y avait « aucune perspective réelle d'accord sur un plan de livraison » avec le fournisseur. Le conseil a réexaminé le projet en 2024 et a signé un nouveau contrat SI de 5,8 millions de livres sterling avec Infosys en novembre de l'année dernière.Pour faire face à l'augmentation vertigineuse des coûts prévus, le conseil s'est tourné vers la vente d'actifs immobilisés pour des projets censés économiser de l'argent et améliorer l'efficacité.Un document, préparé pour une réunion du comité d'examen des performances et des finances du conseil cette semaine, a déclaré qu'il avait l'intention « d'utiliser 5,5 millions de livres sterling de recettes en capital en 2024/25 pour financer » le projet de transformation d'Oracle. L'argent a été affecté à « l'investissement dans un projet de transformation qui soutient les processus de RH, d'approvisionnement et de finance pour permettre l'automatisation et l'amélioration de l'efficacité ».Des économies à long terme sont attendues grâce à « l'automatisation et à la possibilité d'effectuer davantage de tâches en libre-service », selon le document.Outre le fonds initial de 5,5 millions de livres, le conseil a l'intention d'utiliser le système d'utilisation flexible des recettes en capital pour financer jusqu'à 20 millions de livres de projets au cours du prochain exercice financier, 2025/26. Il désigne le projet Oracle comme « un projet majeur susceptible de bénéficier de la flexibilité des recettes d'investissement ».Le conseil municipal de Birmingham s’est déclaré en situation de détresse financière après que les coûts d’un projet Oracle ont explosé , passant de 20 millions de livres sterling à environ 100 millions de livres sterling. Le conseil a publié un avis juridique de la section 114, qui indique que l’organisation, dont le chiffre d’affaires est de 3,4 milliards de livres sterling est incapable d’équilibrer ses comptes. Il doit également faire face à une facture pouvant atteindre 760 millions de livres sterling pour régler des revendications d’égalité salariale.La facture équivaut à la totalité de ses dépenses annuelles en services et augmente jusqu’à 14 millions de livres sterling chaque mois. En conséquence, l'autorité locale a déclaré qu'elle disposerait de moins de ressources à l'avenir et qu'elle devrait redéfinir ses priorités en matière de dépenses de l'argent des contribuables.Elle s'est également excusée de ne pas avoir réussi à maîtriser la situation.Ce fiasco met en lumière un problème plus large : la gestion inefficace des projets technologiques dans le secteur public. Trop souvent, ces initiatives sont lancées sans une compréhension claire des défis techniques et des coûts associés. Les erreurs les plus fréquentes incluent une mauvaise estimation des ressources nécessaires, un manque de transparence, et une supervision insuffisante.De plus, la dépendance envers des prestataires externes, comme Oracle dans ce cas, peut rendre les collectivités vulnérables à des coûts imprévus et à des retards dans la livraison des résultats attendus. Dans un contexte où les budgets municipaux sont déjà sous pression, de telles erreurs peuvent avoir des conséquences catastrophiques.La décision du conseil a provoqué un tollé parmi les résidents, certains accusant les dirigeants de mauvaise gestion et d'irresponsabilité financière. À l'échelle nationale, cette situation alimente un débat plus large sur la façon dont les conseils municipaux gèrent les projets technologiques et sur le rôle des gouvernements dans leur supervision.Alors que le projet Oracle progresse, le conseil espère que les bénéfices à long terme justifieront les sacrifices actuels. Toutefois, cette affaire restera probablement dans les mémoires comme un exemple de ce qu'il faut éviter dans la gestion des projets publics.Sources : documents du conseil ( 1 2 ), Local Government Association ( 1 Quels mécanismes de contrôle peuvent être mis en place pour éviter les dépassements de budget ?Aurait-il mieux valu choisir une solution technologique moins coûteuse ou mieux adaptée aux besoins locaux ?La vente des actifs publics est-elle une solution durable, ou crée-t-elle de nouveaux problèmes à long terme ?Quels sont les impacts de cette décision sur les services publics essentiels, comme l’éducation, la santé ou les infrastructures locales ?Existe-t-il d’autres alternatives pour financer ce projet sans vendre des biens publics ?Les bénéfices attendus du projet Oracle justifient-ils réellement ces sacrifices financiers ?Les citoyens devraient-ils avoir un droit de veto ou de consultation sur des décisions financières aussi importantes ?