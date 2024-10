Transparence et équité dans les relations commerciales

En juin, Oracle a demandé à un tribunal de l'Ohio de rejeter les plaintes, arguant que les plaignants n'avaient pas identifié de clause contractuelle ou de garantie non respectée. À défaut, elle souhaite que l'affaire soit transférée devant un tribunal californien. Realogic prétend avoir acquis des licences pour le logiciel NetSuite d'Oracle ainsi que des services d'implémentation, mais considère que ceux-ci n'ont pas satisfait ses attentes. Oracle considère ce litige comme une simple affaire contractuelle sans fondement. Le contrat mentionné dans la plainte de Realogic devrait être rejeté selon les règles de procédure civile fédérales ou, à tout le moins, transféré au tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie.Realscape Group LLC, une entreprise de conseil et de services informatiques basée dans l'Ohio, conteste cette décision et a adressé une note au juge en septembre, exprimant son mécontentement d'avoir « acheté des logiciels censés être fonctionnels pour réaliser ensuite qu'Oracle n'a jamais été en mesure de livrer ce qui avait été promis ». La société allègue qu'elle est « contrainte de supporter des frais d'abonnement élevés, au profit disproportionné d'Oracle ».Realogic affirme avoir acquis des logiciels qui devaient être opérationnels, mais a découvert qu'Oracle ne pouvait pas respecter ses engagements, entraînant des frais d'abonnement excessifs au bénéfice d'Oracle. En réponse à ces accusations, Oracle demande au tribunal de rejeter l'affaire ou de la transférer vers un autre tribunal, une démarche que Realogic conteste. Selon cette dernière, pour que la demande d'Oracle soit acceptée, il faudrait prouver que les conditions cachées ont été « acceptées » par les parties, ce qui n'est pas le cas. Realogic soutient qu'Oracle a intentionnellement rendu les termes de son contrat opaques en intégrant des informations dans des documents non divulgués.L’entreprise de conseil met en avant des pratiques trompeuses d'Oracle, notamment l'utilisation d'un document présenté comme un « devis » qui renvoie à des conditions cachées sur un site web, rendant difficile la compréhension et l'acceptation des termes. Cette complexité empêche de clarifier les obligations contractuelles.Realogic met en avant que ces conditions, intégrées de façon trompeuse, n'ont jamais été acceptées et que les arguments d'Oracle fondés sur ces termes sont sans fondement. L'entreprise de l'Ohio soutient avoir des raisons valables pour que le tribunal du district nord de l'Ohio ait compétence, étant donné qu'Oracle y exerce fréquemment ses activités commerciales. En conséquence, Realogic insiste sur le rejet de la demande d'Oracle.Le plaignant a déposé en mars une plainte en recours collectif au nom d'autres entreprises qui ont « accepté d'acheter des licences de logiciel NetSuite à Oracle et de payer des frais de mise en œuvre, mais n'ont pas obtenu un logiciel pleinement opérationnel ». En réponse à la demande d'Oracle de rejeter l'affaire, les avocats de Realogic ont soutenu que pour qu'une telle décision soit prise ou que l'affaire soit transférée, le tribunal doit établir que « la multitude de termes onéreux figurant dans les documents cachés a été “acceptée” par les parties et est exécutoire ». Ils précisent que cette question n'a pas été « définitivement prouvée » à ce stade.Realogic avance que des conditions générales importantes régissant les relations avec ses clients se trouvent dans le « Subscription Services Agreement » (SSA) d'Oracle, qui « n'a jamais été divulgué ni fourni de manière explicite à Realogic ».Dans son dernier mémoire, Realogic souligne qu'Oracle a envoyé un document présenté comme un « devis » via la plateforme Docusign, qualifiant cela de « langage commercial courant désignant un document préliminaire et non contraignant ». Selon Realogic, les petits caractères sur la quatrième page de ce document contiennent un lien hypertexte qui redirige vers un site web présentant un « labyrinthe d'options sous forme de menus déroulants », chacun menant à plusieurs documents, dont plusieurs « contrats d'abonnement » sont référencés.Realogic précise qu'un client d'Oracle/NetSuite doit comprendre que ce document « estimation » est en réalité un contrat final, découvrir les petits caractères dissimulés, et utiliser le lien pour accéder au site intitulé « Oracle NetSuite Cloud Services Contracts », qui contient cinq menus déroulants distincts. Les clients doivent ensuite choisir le bon menu et naviguer à travers diverses options pour trouver la version des conditions générales que prétend appliquer Oracle.Realogic souligne qu'il est difficile pour Oracle d'affirmer que ces conditions ont été vues, et encore moins acceptées, par le plaignant. Il n'existe aucune preuve que Realogic ait même eu connaissance de leur existence. De plus, Realogic affirme qu'au moment de l'achat du logiciel en mai 2023, Oracle avait garanti que le système serait complètement mis en œuvre et intégré aux opérations de Realogic avant juillet de la même année, une date cruciale pour le client, et que cette promesse avait été faite durant les négociations.Le fait que les clients d'Oracle aient à naviguer à travers un « labyrinthe » de documents et de liens hypertexte pour comprendre les termes de leur contrat est problématique. Cela met en lumière un besoin urgent de simplification et d'amélioration de l'accès à l'information dans le secteur technologique. Les entreprises doivent s'assurer que leurs clients peuvent facilement comprendre les obligations et les droits liés à leurs achats.Cette affaire souligne également l'importance de la protection des consommateurs dans le secteur technologique. Les clients doivent être protégés contre les pratiques commerciales déloyales. Les lois et régulations doivent évoluer pour garantir que les entreprises ne puissent pas se soustraire à leurs responsabilités en exploitant des clauses obscures ou des conditions non divulguées.Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Java SE par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal. L'entreprise est accusée de pratiques de licence « prédatrices » suite aux modifications apportées à son modèle, qui pourraient contraindre les entreprises à débourser des dizaines de milliers de dollars supplémentaires chaque mois pour utiliser le même logiciel. L'affaire Realogic contre Oracle illustre les défis de la transparence et de la responsabilité dans le domaine des services logiciels. Il est crucial que les entreprises s'efforcent de créer des contrats clairs et accessibles afin d'éviter les malentendus et de protéger leurs clients. Cette affaire pourrait devenir un point tournant pour l'industrie, incitant à un changement vers des pratiques commerciales plus éthiques et responsables.