L'appétit énergétique de l'IA laisse les entreprises à la recherche de solution miracle

La technologie des réacteurs nucléaires modulaires n'a pas encore fait ses preuves

Le géant de l'informatique Oracle a dévoilé ses résultats trimestriels lundi. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 13,3 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net a atteint 2,9 milliards de dollars, soit une hausse de 23 %. Les actions d'Oracle ont augmenté d'environ 11 % après la publication des résultats au cours des échanges de mardi. La conférence sur les résultats a également été l'occasion pour le fondateur Larry Ellison de présenter un projet qui permettra à Oracle d'étendre son offre de centres de données afin de répondre à la hausse de la demande induite par l'IA « Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître vraiment bizarre. Vous direz probablement qu'il dit tout le temps des choses bizarres, alors pourquoi annonce-t-il celle-ci ? Cela doit être vraiment bizarre. Oracle est en train de concevoir un centre de données qui nécessitera plus d'un gigawatt d'électricité, a déclaré le président de la société. Le centre de données serait alimenté par trois petits réacteurs nucléaires », a déclaré Ellison aux actionnaires d'Oracle.« L'emplacement et la source d'énergie que nous avons choisis ont déjà obtenu les permis de construire pour trois réacteurs nucléaires. Il s'agit de petits réacteurs nucléaires modulaires destinés à alimenter le centre de données. C'est dire à quel point les choses deviennent folles. Voilà ce qui se passe », a-t-il ajouté. Il n'a pas fourni plus de détails sur le projet, tels que l'emplacement du centre de données ou des futurs réacteurs et la date de leur entrée en service.Les modèles d'IA et les gigantesques entrepôts informatiques qui permettent leur formation, ainsi que le reste de l'Internet, sont très coûteux en électricité . Le directeur marketing d'Arm, Ami Badani, a déclaré en avril que les centres de données consommaient 2 % de l'ensemble des besoins énergétiques mondiaux. Il est presque certain que ce chiffre augmentera si la technologie continue à être largement adoptée. De nombreuses études tendent à le confirmer.Les réacteurs nucléaires pourraient être une solution plus efficace et moins polluante. Cependant, il y a un hic. À l'heure actuelle, les petits réacteurs modulaires sont une technologie d'avenir, les dirigeants de l'industrie nucléaire s'accordant généralement à dire qu'ils ne seront pas commercialisés aux États-Unis avant la fin de la décennie. Mais Oracle n'est pas le seul grand nom de la technologie qui s'intéresse de plus en plus à l'énergie nucléaire.La division cloud d'Amason, AWS (Amazon Web Services), a étudié la possibilité d'en utiliser le nucléaire pour alimenter ses centres de données. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a investi dans l'entreprise d'énergie nucléaire appelée TerraPower afin de contribuer à la production d'énergie sans carbone. Par ailleurs, Microsoft s'intéresse suffisamment aux SMR pour avoir embauché une personne chargée de superviser leur déploiement.Les petits réacteurs modulaires (small modular reactors - SMR) sont de petits réacteurs nucléaires miniaturisés qui promettent d'accélérer le déploiement d'une énergie fiable et sans carbone à mesure que la demande d'électricité augmente en raison des centres de données et de l'électrification générale de l'économie. Ils sont conçus pour être produits en masse. Et contrairement aux réacteurs conventionnels, les SMR ne nécessitent pas d'infrastructure physique massive. En théorie, ils seront donc moins coûteux à exploiter, tout en étant capables de produire des dizaines ou encore des centaines de mégawatts d'énergie.« Nous ne pourrons pas poursuivre les progrès de l'IA sans puissance d'adressage. ChatGPT nécessite 15 fois plus d'énergie qu'une recherche traditionnelle sur le Web », a déclaré Badani. Dans un rapport publié cette année, l'Association internationale de l'énergie affirme que les centres de données représenteront un tiers des nouveaux besoins en énergie aux États-Unis jusqu'en 2026 et doubleront dans le monde entier d'ici 2026 pour atteindre 1 000 térawattheures.Cependant, aucun SMR n'est actuellement en service et les projets pilotes n'ont pas donné de bons résultats. L'intérêt d'Oracle pour les SMR en tant que source d'énergie intervient alors que le fournisseur de services de cloud computing cherche à étendre l'empreinte de ses centres de données. D'après les déclarations d'Ellison lors de la conférence téléphonique, Oracle possède 162 centres de données cloud, opérationnels ou en construction, dans le monde entier.« Le plus grand de ces centres de données a une capacité de 800 mégawatts et contiendra des hectares de clusters de GPU Nvidia capables d'entraîner les plus grands modèles de langage du monde. Bientôt, Oracle commencera à construire des centres de données de plus d'un gigawatt », a-t-il déclaré. Comme souligné plus haut, les dirigeants d'Oracle n'ont pas précisé quand les centres de données de classe gigawatt et les SMR qui les alimentent entreront en service.Mais même les estimations les plus optimistes situent les premiers déploiements de SMR au début des années 2030. Malgré leurs avantages potentiels, les SMR se heurtent à des obstacles pour un déploiement à grande échelle. En mai dernier, l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis a conclu que « les SMR étaient trop chers, trop lents à construire et trop risqués pour jouer un rôle significatif dans la transition vers l'abandon des combustibles fossiles ».Toutefois, cela n'a pas empêché les grandes entreprises d'adopter les réacteurs nucléaires, qu'il s'agisse de SMR ou de modèles conventionnels. Au début de l'année, Amazon a acquis le centre de données Cumulus de Talen Energy dans le cadre d'une transaction de 650 millions de dollars. Situé à côté de la centrale nucléaire de Susquehanna, d'une puissance de 2,5 gigawatts, ce rachat garantit au géant du cloud l'accès à une capacité de 960 mégawatts.Source : Oracle Quel est votre avis sur le sujet ?Quel est votre avis sur l'utilisation du nucléaire comme source d'énergie pour les centres de données ?Que pensez-vous des petits réacteurs nucléaires modulaires ? Quid des limites actuelles de la technologie ?Selon vous, quelle est la source d'énergie la mieux adaptée aux besoins du secteur informatique ? Pourquoi ?