Oracle Java : trop cher ? La nouvelle tarification basée sur le nombre d'employés au lieu du nombre d'utilisateurs pousse les abonnés mécontents vers des alternatives comme OpenJDK

Envoyé par Oracle Envoyé par Employé pour Java SE Universal Subscription : est défini comme (i) tous vos employés à temps plein, à temps partiel, temporaires, et (ii) tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de vos agents, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes. La quantité de licences requises est déterminée par le nombre d'Employés et pas seulement par le nombre réel d'employés qui utilisent les Logiciels. Pour ces licences Java SE Universal Subscription, la quantité de licence achetée doit, au minimum, être égale au nombre d'Employés à la date d'effet de votre commande. Dans le cadre de cette métrique d'employé pour les programmes d'abonnement universel Java SE, vous ne pouvez installer et/ou exécuter le(s) programme(s) d'abonnement universel Java SE que sur un maximum de 50 000 processeurs, si votre utilisation dépasse 50 000 processeurs, à l'exclusion des processeurs installés et/ ou s'exécutant sur des ordinateurs de bureau et portables, vous devez obtenir une licence supplémentaire auprès d'Oracle.

Plusieurs utilisateurs migrent ou envisagent de migrer vers OpenJDK

La migration vers OpenJDK se déroule comme prévu, voire plus facilement



Combien de temps a-t-il fallu à votre entreprise pour achever sa migration d'Oracle Java vers une distribution OpenJDK ?

Les utilisateurs de Java apprécient l'assistance et l'expertise commerciales

Conclusion

Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE couramment achetés par les clients par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal.Oracle décrit l'abonnement Java SE Universal comme étant : « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud. L'abonnement donne accès à des mises à jour de performances, de stabilité et de sécurité testées et certifiées pour Java SE, directement depuis Oracle. Il comprend également l'accès à My Oracle Support (MOS) 24h/24 et 7j/7, une prise en charge en 27 langues, des fonctionnalités de gestion, de surveillance et de déploiement de Java SE 8 Desktop, entre autres avantages ».« Les clients des anciens produits d'abonnement Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d'origine et peuvent renouveler selon leurs conditions et mesures existantes », a déclaré Oracle. Son annonce est accompagnée d'une liste de prix, qui montre que la principale différence entre le nouveau et l'ancien modèle est que Java sera concédé sous licence par employé, plutôt que par utilisateur ou par processeur, comme l'ancien modèle le permettait.Alors que l'abonnement précédent était concédé sous licence de deux manières différentes selon que le logiciel était utilisé sur un serveur ou sur un ordinateur de bureau (ordinateur personnel), le nouvel abonnement universel a de nouvelles conditions d'utilisation. Notez que ces conditions diffèrent des conditions précédentes d'Oracle "Employé" et sont les suivantes :En clair, les nouvelles conditions exigent que les clients achètent désormais suffisamment d'abonnements en fonction du nombre total d'employés du client, qu'ils utilisent/exploitent le logiciel directement, indirectement ou pas du tout. Un client avec un petit nombre d'installations et un nombre élevé d'employés pourrait voir des factures de plusieurs millions de dollars par an.À titre d'exemple, un client comptant 20 000 employés utilisant JAVA SE à quelque titre que ce soit dans le cadre des nouvelles conditions d'abonnement devra acheter des abonnements universels JAVA SE pour l'ensemble des 20 000 employés, à un tarif mensuel de 6,75 $, soit un total de 1,62 million de dollars par an.En outre, il est nécessaire d'octroyer une licence aux employés, agents, sous-traitants et travailleurs temporaires de tiers qui prennent en charge les opérations commerciales internes des clients, ce qui nécessitera un examen plus approfondi et peut-être d'augmenter considérablement le nombre.Pour les nouveaux clients, ce dernier modèle s'appliquera immédiatement et pour les clients existants, ce modèle pourrait s'appliquer lors du prochain renouvellement. Bien qu'Oracle puisse signaler que les clients existants pourraient être en mesure de renouveler selon les conditions précédentes, cela ne doit pas être considéré comme une garantie. Les coûts initiaux publiés pour le modèle sont les suivants :Selon une étude réalisée suite à l'introduction du modèle d'abonnement basé sur les employés, seuls 14 % des abonnés Oracle Java prévoient de rester sur l'environnement d'exécution de Big Red.Dans le même temps, 36 % des 663 utilisateurs Java interrogés ont déclaré avoir déjà adopté le modèle de tarification basé sur les employés introduit en janvier 2023. Peu de temps après la mise en œuvre du nouveau modèle, les experts ont averti qu'il entraînerait une augmentation significative des prix pour les utilisateurs qui l'adopteraient. En juillet, la société mondiale de recherche technologique Gartner prévoyait que les utilisateurs du nouveau forfait d'abonnement seraient confrontés à des coûts entre deux et cinq fois supérieurs à ceux du modèle précédent basé sur l'utilisation.Ainsi, parmi les 86 % des répondants utilisant Oracle Java SE qui déplacent actuellement ou prévoient de déplacer tout ou partie de leurs applications Java hors des environnements Oracle, 53 % ont déclaré que l'environnement Oracle était trop cher, selon l'étude réalisée par le cabinet d'études de marché indépendant Dimensional Research. Quarante-sept pour cent ont déclaré que la raison du changement était une préférence pour l'open source, et 38 pour cent ont déclaré que c'était à cause de l'incertitude créée par les changements continus dans les prix, les licences et le support.L'étude a été financée par Azul, une société qui fournit un support pour les plateformes Java open source. Le PDG Scott Sellers a déclaré : « Il est difficile d'établir une corrélation directe autre que celle observée dans la forte tendance et les taux d'utilisation, qui ont fait passer Oracle Java des alternatives à OpenJDK. »« Mais l'une des principales raisons citées par les répondants au rapport pour expliquer pourquoi les utilisateurs d'Oracle Java ont changé de stratégie est le coût. Il semble donc assez probable que ce soit la nouvelle mesure de tarification qui ait encore exacerbé cette inquiétude. »Il a ajouté qu'il y avait également un attrait pour les logiciels open source dans les entreprises à la recherche d'alternatives à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, lorsque cela était pratiquement réalisable. « Azul, Amazon et Microsoft ont tous des versions disponibles gratuitement d'OpenJDK. Une fois qu'un utilisateur quitte Oracle Java, il a beaucoup de choix différents et nous devons gagner ces dollars. »Pour prendre en charge les applications OpenJDK en production, 46 % ont choisi une plateforme payante telle que Bellsoft Liberica, IBM Semeru ou Azul Platform Core ; 45 % ont choisi une plateforme gratuite prise en charge telle qu'Amazon Corretto ou Microsoft Build of OpenJDK ; et 37 % ont choisi une plateforme gratuite non prise en charge.Parmi les utilisateurs qui ont déjà migré vers OpenJDK, 25 % ont déclaré qu'Oracle avait été nettement plus cher, tandis que 41 % ont déclaré que les licences de Big Red l'avaient rendu un peu plus cher que l'alternative. Parmi ceux qui prévoient de migrer, plus de la moitié des répondants (52 %) ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que ces efforts prennent un à deux ans, contre 23 % qui planifient des projets dans trois à quatre ans. Seuls 14 % prévoient que leur migration prendra moins d'un an.Compte tenu de l'importance des coûts, on peut se demander pourquoi les entreprises ne sont pas plus nombreuses à abandonner Oracle Java. Il s'avère que de nombreux utilisateurs d'Oracle Java pensent que le processus de migration est tout simplement trop intimidant.31 % considèrent que la migration est trop risquée, 28 % craignent de ne pas pouvoir migrer complètement hors d'Oracle et de devoir continuer à les payer, et 22 % pensent qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour migrer avec succès vers une distribution OpenJDK. Au total, cela représente environ la moitié des 14 % de participants qui choisissent de rester avec Oracle Java.Les réponses des participants qui ont déjà migré complètement hors d'Oracle Java semblent apaiser ces craintes. En effet, 84 % des participants qui ont achevé leur migration hors d'Oracle Java ont déclaré que celle-ci s'était déroulée comme prévu ou qu'elle avait été plus facile que ce à quoi ils s'attendaient. En outre, 75 % d'entre eux ont achevé leur migration en moins d'un an et 23 % en trois mois ou moins.Les deux tiers des organisations qui sont passées d'Oracle Java aux distributions OpenJDK réalisent des économies par rapport aux coûts d'assistance d'Oracle.Les utilisateurs de Java ne se contentent toutefois pas de réaliser des économies. Les autres caractéristiques qu'ils apprécient dans une distribution OpenJDK sont l'expertise technique (61 %), les versions et correctifs opportuns (54 %), le support client (42 %), les mises à jour de sécurité stabilisées (40 %) et l'expertise en matière de migration (39 %). Étant donné que les utilisateurs bénéficiaient de l'expertise technique, des versions et correctifs opportuns et des mises à jour de sécurité stabilisées d'Oracle, l'enquête suggère qu'ils ne veulent pas perdre ces éléments lors de la migration.La migration vers OpenJDK est en cours, et trois quarts des migrations Java sont achevées en moins d’un an. Oracle doit maintenant faire face à une concurrence sérieuse et repenser sa stratégie de tarification pour conserver ses abonnés. En attendant, les utilisateurs se tournent vers des alternatives plus abordables et flexibles.Source : Azul Quelle est votre expérience avec Oracle Java et OpenJDK ? Avez-vous déjà utilisé l’un ou l’autre ? Si oui, avez-vous ressenti des différences significatives en termes de coût, de performance ou de support ?Quel est votre opinion concernant ce nouveau modèle de tarification ? Pensez-vous que le modèle d’abonnement basé sur les employés d’Oracle est justifié ? 