La faillite pour égalité salariale : un voile sur un désastre informatique

Nous avons procédé à une analyse documentaire approfondie des documents du cabinet et du comité d'audit, des plans financiers, des rapports annuels et d'autres documents clés des deux dernières années. Nous avons également assisté à des réunions publiques depuis la publication de l'avis au titre de l'article 114. Nos enquêtes montrent que l'annonce initiale ne dit pas tout.



Nous avons découvert que la spirale des déficits budgétaires citée dans la communication au titre de l'article 114 n'a pas grand-chose à voir avec la question de l'égalité de rémunération. Ils sont plutôt le résultat d'une mise en œuvre désastreuse d'un nouveau système informatique Oracle, qui vient s'ajouter à une décennie de coupes d'austérité qui avaient déjà mis les services à rude épreuve.



Nos conclusions suggèrent que le conseil municipal devait savoir que ce désastre informatique aurait déclenché une notification au titre de l'article 114, mais qu'il a émis la notification sur la base de réclamations relatives à l'égalité de rémunération. Cela soulève la question importante de savoir pourquoi.



Un projet ERP qui explose le budget

Au lieu de cela, le déficit croissant du conseil, estimé à plus de 300 millions de livres sterling, semble être lié au lancement désastreux du système informatique Oracle, mis en service en avril 2022. Initialement budgétisé à 40 millions de livres sterling, le dernier rapport du responsable de la planification financière au cabinet le 27 février 2024 a montré que le système de finances et de ressources humaines Oracle a désormais atteint un montant étonnant de 131 millions de livres sterling.



En plus de ce dépassement de 91 millions de livres, 69 millions de livres supplémentaires d'économies en 2023-24 ont dû être annulées car les gains d'efficacité prévus n'ont pas été réalisés. Nos investigations, qui ont inclus des entretiens avec des sources au sein du conseil et l'examen des documents du cabinet et du comité d'audit, ainsi que des plans financiers du conseil, suggèrent qu'une grande partie de cette situation était liée à Oracle.



Mais pourquoi pointer du doigt la faillite pour égalité salariale au lieu de parler clairement des coûts de l'infrastructure d'Oracle ?

Les conséquences de ces problèmes financiers et technologiques sont loin d’être négligeables

19 millions de livres sterling sur deux ans ont été supprimés du budget du Birmingham Children's Trust. Il lui sera demandé de « réaliser une série d'économies qui se traduiront par une réduction du personnel, des réductions des coûts de prise en charge et des économies d'efficacité ».

Une réduction de 9,3 millions de livres l'année prochaine grâce à des « gains d'efficacité » non encore identifiés dans les services à l'enfance. Un « partenaire d'amélioration » externe, spécialisé dans les services à l'enfance, aidera le conseil à « redéfinir les services » pour réaliser les économies nécessaires.

16,7 millions de livres sterling seront économisées sur deux ans en supprimant le contrat d'aide précoce qui fournit des services aux familles et aux enfants dans toute la ville. Le service opère à partir de 10 sites dans la ville.

5,24 millions de livres sterling ont été supprimés dans les services à la jeunesse de Birmingham, y compris le service d'orientation professionnelle de la ville, le soutien à ceux qui ne sont pas scolarisés, sans emploi ou sans formation, et un projet visant à prévenir la criminalité au couteau.

Plusieurs emplois sont également sur le point d'être supprimés. Une réduction de 5 millions de livres sterling dans la direction de l'enfance et de la famille est proposée en réduisant le personnel cette année et l'année prochaine.

Les parents et les familles devront également faire face à une augmentation des coûts. Le conseil prévoit de générer 330 000 £ supplémentaires en augmentant tous les frais et charges de 10 %.

Conclusion : un avenir incertain pour Birmingham

Le Conseil Municipal de Birmingham, au Royaume-Uni, se trouve dans une situation précaire, marquée par une crise financière et technologique sans précédent. La municipalité, déjà aux prises avec des déficits budgétaires croissants dus à une décennie d’austérité, a été confrontée à un nouveau défi : l’implémentation désastreuse d’un système informatique Oracle, qui a aggravé une situation financière déjà tendue.En septembre 2023, le conseil a émis deux avis de section 114, une mesure d’urgence indiquant son incapacité à équilibrer son budget. Cette décision faisait suite à des réclamations massives pour égalité salariale, estimées à environ 700 millions de livres sterling. Cependant, une analyse approfondie révèle que les déficits budgétaires ne sont pas tant liés à ces réclamations qu’à l’échec de la mise en œuvre du système Oracle.James Brackley, maître de conférences en comptabilité à l’Université de Sheffield et qui fait également parti de l’Audit Reform Lab, assure que :En fait, depuis septembre, la responsabilité de 700 millions de livres sterling en matière d'égalité de rémunération a été citée à plusieurs reprises, par le conseil et les experts, comme la raison de l'émission de l'avis en vertu de l'article 114. Le premier point de l'avis cite les conseils des auditeurs externes, Grant Thornton, sur l'égalité salariale. Cependant, Audit Reform Lab a depuis confirmé qu’ils n’ont effectivement reçu les calculs d’égalité salariale que fin novembre 2023 (plusieurs mois doncseptembre 2023).Selon l'ordre du jour de la réunion du comité d'audit du 21 février 2024, les commissaires aux comptes n'ont toujours pas pu valider le montant de la responsabilité cinq mois après l'avis prévu à l'article 114.Parallèlement, des documents du Cabinet du 27 février 2024 montrent qu’il est peu probable que la majorité des réclamations soient réglées avant avril 2025. En d’autres termes, une grande partie de la responsabilité concerne d’éventuelles réclamations futures, plutôt que des obligations actuelles.Aucun des déficits en cours d'année cités dans l'avis en vertu de l'article 114 n'est lié au règlement de nouvelles réclamations en matière d'égalité de rémunération. Et aucune des 149 millions de livres sterling de coupes dans les services n’est liée à un déficit créé par les accords sur l’égalité salariale.De nombreux documents montrent que le conseil n'a pas été en mesure de contrôler efficacement son budget. Une évaluation opérationnelle d'Oracle par les auditeurs, publiée en janvier 2024, a montré que plus de 70 000 erreurs de transaction ont plongé le conseil dans le chaos, incapable de préparer des informations financières de base. Tout au long de l'exercice 2022-23, la taxe d'habitation et les taux d'imposition des entreprises n'ont pas été perçus de manière efficace.Après avoir examiné le programme de soutien financier exceptionnel fourni par le Département de la mise à niveau, du logement et des communautés, il a semblé clair à Audit Reform Lab qu'en juillet 2023, les hauts dirigeants du conseil auraient dû être conscients que la catastrophe d’Oracle était sur le point de déclencher un avis en vertu de l’article 114.Selon James Brackley, il y a deux hypothèses importantes :En rejetant la faute sur une responsabilité en matière d’égalité salariale qui a fait la une des journaux, on rejette le problème sur les syndicats de la ville et sur les dirigeants élus du parti travailliste.En revanche, accepter l’avis en vertu de l’article 114 sur la base d’un échec de mise en œuvre d’Oracle (dont une grande partie semble avoir été cachée aux membres élus et au comité d’audit du conseil) aurait rejeté la faute directement sur l’équipe de direction du conseil. Les documents et les webdiffusions des comités du conseil jusqu'en 2022-2023 semblent montrer que les cadres supérieurs minimisent le problème d'Oracle, toute préoccupation étant « repoussée » selon un membre du comité d'audit.Accepter un avis en vertu de l'article 114 suite à l'échec de la mise en œuvre d'Oracle aurait fondamentalement compromis le programme de réductions actuel. En effet, comme Grant Thornton l’a souligné devant le comité d’audit de janvier 2024 et comme le directeur financier l’a répété dans les documents du Cabinet du 27 février 2024, il n’existe aucune base financière fiable pour les sommes proposées.Le conseil a dû voter une série de coupes budgétaires s’élevant à 149 millions de livres sterling et envisager la vente d’actifs à hauteur de 500 millions de livres sterling. Ces mesures drastiques risquent d’affecter gravement les services statutaires essentiels, tels que les services à l’enfance, le transport scolaire, l’aide précoce et les soins sociaux pour adultes. Il est également question d'une augmentation de 21 % de la taxe d’habitation au cours des deux prochaines années et un définancement presque complet des arts.Voici quelques coupes budgétaires proposées :Le Conseil Municipal de Birmingham se trouve à un carrefour critique. Entre les réclamations pour égalité salariale et les déboires du système Oracle, la municipalité doit naviguer dans des eaux tumultueuses. La résolution de ces problèmes exigera transparence, responsabilité et une volonté de réforme profonde pour assurer la viabilité des services publics et la confiance des citoyens dans leur gouvernement local.Sources : Audit Reform Lab Quelles mesures préventives le Conseil Municipal de Birmingham aurait-il pu prendre pour éviter la crise financière et technologique actuelle ?Comment la transparence et la responsabilité peuvent-elles être améliorées dans la gestion des finances publiques ?Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer pour assurer une meilleure gouvernance au sein de leur municipalité ?En quoi les problèmes rencontrés par Birmingham sont-ils représentatifs des défis auxquels sont confrontées d’autres municipalités à travers le monde ?Quelles leçons d’autres conseils municipaux peuvent-ils tirer de la situation de Birmingham pour gérer efficacement les systèmes informatiques et les budgets publics ?