Multicloud : les fonctionnalités multicloud d’OCI, telles qu’Oracle Database Service sur Microsoft Azure et MySQL HeatWave donnent aux clients la possibilité de sélectionner le meilleur fournisseur de cloud pour leurs applications et leurs bases de données.

Cloud hybride : OCI fournit des services de cloud hybride sur site via Oracle Exadata Cloud@Customer et assure la gestion d’infrastructures situées dans plus de 60 pays.

Cloud public : aujourd’hui, OCI fonctionne dans 41 régions OCI réparties sur 22 pays – auxquels devraient s’ajouter neuf autres pays -, dont deux régions de cloud souverain pour l’Union européenne.

Cloud dédié : OCI permet à ses clients situés dans des régions dédiées de bénéficier de tous les services cloud d’Oracle dans leurs propres datacenters. En outre, grâce à Oracle Alloy, les partenaires Oracle peuvent offrir à leurs clients une expérience et des services cloud personnalisés.

Accompagner les clients dans leurs choix, que ce soit en termes de matériel ou de fournisseur de cloud, est un engagement essentiel pour Red Hat, que ces entreprises conduisent des opérations sur leurs propres datacenters, sur plusieurs cloud publics ou à la périphérie. Notre collaboration avec Oracle, qui vise à offrir une prise en charge complète de Red Hat Enterprise Linux sur OCI, confirme cet engagement. Dans cette optique, nous avons étendu nos options de déploiement et avons jeté les bases pour mettre d’autres solutions Red Hat à la disposition des clients en pleine transformation numérique sur OCI Accompagner les clients dans leurs choix, que ce soit en termes de matériel ou de fournisseur de cloud, est un engagement essentiel pour Red Hat, que ces entreprises conduisent des opérations sur leurs propres datacenters, sur plusieurs cloud publics ou à la périphérie. Notre collaboration avec Oracle, qui vise à offrir une prise en charge complète de Red Hat Enterprise Linux sur OCI, confirme cet engagement. Dans cette optique, nous avons étendu nos options de déploiement et avons jeté les bases pour mettre d’autres solutions Red Hat à la disposition des clients en pleine transformation numérique sur OCI

Un grand nombre de nos clients s’appuient à la fois sur Red Hat et sur OCI pour mener leurs opérations et ont plus que jamais besoin d’avoir du choix en matière de déploiements de cloud distribués. Dès aujourd’hui, nos clients peuvent déployer Red Hat Enterprise Linux sur OCI et bénéficier d’une prise en charge complète de ces configurations certifiées compatibles sur Red Hat et sur Oracle. En approfondissant notre collaboration, nous pourrons à l’avenir prendre en charge d’autres produits et workloads sur OCI afin que nos clients puissent disposer d’une plus grande flexibilité Un grand nombre de nos clients s’appuient à la fois sur Red Hat et sur OCI pour mener leurs opérations et ont plus que jamais besoin d’avoir du choix en matière de déploiements de cloud distribués. Dès aujourd’hui, nos clients peuvent déployer Red Hat Enterprise Linux sur OCI et bénéficier d’une prise en charge complète de ces configurations certifiées compatibles sur Red Hat et sur Oracle. En approfondissant notre collaboration, nous pourrons à l’avenir prendre en charge d’autres produits et workloads sur OCI afin que nos clients puissent disposer d’une plus grande flexibilité

Dans notre monde hybride et multicloud, il est devenu essentiel pour les entreprises de se moderniser. Néanmoins, pour pouvoir réaliser une transformation vraiment efficace et pertinente, les clients ont besoin de choix et de flexibilité. La collaboration entre Red Hat et Oracle montre bien à quel point il est important de donner le choix à ses clients et de les accompagner dans l’accélération de leurs efforts de modernisation Dans notre monde hybride et multicloud, il est devenu essentiel pour les entreprises de se moderniser. Néanmoins, pour pouvoir réaliser une transformation vraiment efficace et pertinente, les clients ont besoin de choix et de flexibilité. La collaboration entre Red Hat et Oracle montre bien à quel point il est important de donner le choix à ses clients et de les accompagner dans l’accélération de leurs efforts de modernisation

Dans ses prévisions «», Gartner indique qu’ «», tandis que «». Cette croissance démontre à quel point il est essentiel d’accompagner les clients dans leurs choix, que ce soit en matière de fournisseur de cloud ou de système d’exploitation incorporé aux environnements de cloud.Aujourd’hui, 90 % des entreprises issues du Fortune 500 s’appuient sur des solutions Red Hat et Oracle. Pour un grand nombre d’entre elles, Red Hat Enterprise Linux leur sert de système d’exploitation de base et OCI leur offre des services de cloud computing performants pour alimenter leurs opérations de transformation numérique. Ces entreprises sont désormais en mesure de normaliser leurs opérations cloud grâce à Red Hat Enterprise Linux sur OCI et de permettre à leurs clients de bénéficier d’une plateforme commune qui s’étend de leur datacenter au cloud distribué d’OCI.Grâce à cette collaboration stratégique, les configurations certifiées des machines virtuelles et flexibles d’OCI sont désormais compatibles avec le système Red Hat Enterprise Linux. Les clients peuvent ainsi migrer leurs workloads existants et déjà compatibles avec ce système d’exploitation vers Red Hat Enterprise Linux sur OCI en toute confiance. Les machines virtuelles flexibles d’OCI peuvent évoluer par incréments aussi petits qu’un seul CPU pour optimiser le rapport qualité/prix et minimiser le gaspillage de ressources. Les clients peuvent également contacter les supports Red Hat et Oracle pour les aider à résoudre de potentiels problèmes grâce à un accord de support conjoint plus transparent et approfondi.Red Hat Enterprise Linux constitue l’épine dorsale du portefeuille de technologies de cloud hybride de Red Hat, qui comprend Red Hat OpenShift, Red Hat Ansible Automation Platform ainsi que d’autres technologies, dont la mission est de prendre en charge la pile cloud-native moderne des entreprises. Grâce à cette collaboration, les clients communs de Red Hat et d’Oracle peuvent désormais créer les bases de leurs futurs déploiements informatiques sur Red Hat Enterprise Linux, tout en conservant la valeur de leurs investissements informatiques existants.Red Hat Enterprise Linux est désormais compatible avec les machines virtuelles flexibles d’OCI, qui offrent jusqu’à 80 cœurs de CPU par incréments d’un seul CPU, et de 1 Go de mémoire par CPU jusqu’à un total de 1024 Go selon le processeur. Red Hat Enterprise Linux est initialement pris en charge sur les formes les plus récentes de machines virtuelles d’OCI qui utilisent des processeurs AMD, Intel et Arm.Par ailleurs, un travail de planification visant à rendre Red Hat Enterprise Linux compatible avec les serveurs bare-metal d’OCI - qui assurent une isolation accrue et fournissent des performances comparables aux environnements sur site – vient d’être lancé.Red Hat Enterprise Linux fournit une base Linux flexible et stable capable de prendre en charge tous les projets innovants menés dans le cloud hybride. Les applications et les workloads critiques peuvent être construits, déployés et managés plus rapidement, plus efficacement et de manière plus cohérente sur l’ensemble des déploiements physiques, virtuels, privés, sur le cloud public et en périphérie. La plateforme permet d’intégrer des fonctionnalités de sécurité et de conformité à l’infrastructure lors du développement et d’assurer plus facilement la stabilité tout au long du cycle de vie de la production. Les sociétés informatiques peuvent ainsi conduire leurs opérations en toute confiance en utilisant une plateforme qui favorise l’innovation et augmente leur efficacité opérationnelle, quel que soit l’endroit.Le cloud distribué d’OCI permet de bénéficier de tous les avantages du cloud à ses clients, avec un meilleur contrôle sur la résidence, la localité et l’autorité des données sur plusieurs cloud. Le cloud distribué d’OCI présente les caractéristiques suivantes :Ashesh Badani, senior vice president, head of Products chez Red Hat :Clay Magouyrk, executive vice president d’Oracle Cloud Infrastructure :Robert Churchyard, global Oracle leader chez IBM :Sources : Oracle Qu'en pensez-vous ?