ne souhaitent pas acheter ou entretenir une infrastructure, des plateformes et des logiciels sur site ;

préfèrent une gestion plus simple des coûts par les coûts d'exploitation (OpEx), plutôt que par les dépenses d'investissement (CapEx) ;

rencontrent des problèmes relativement courants ;

privilégient les modèles de souscription pour les logiciels.

dans leur propre datacenter ;

via un fournisseur de services cloud public (par exemple, AWS, Azure ou IBM Cloud) qui s'occupe de la gestion de l'environnement cloud sur lequel la solution SaaS est hébergée.

les composants matériels, tels que ceux dédiés à la mise en réseau, au stockage et aux serveurs des datacenters ;

les plateformes, notamment pour la virtualisation, le système d'exploitation et les middlewares ;

la configuration logicielle, notamment l'environnement d'exécution, les données et l'application elle-même.

Le modèle SaaS

logiciel de planification des ressources d'entreprise de SAP ;

logiciel pour les ressources humaines de Paychex ;

logiciel pour les entreprises de CA Technologies ;

solution SaaS de messagerie d'Atos ;

logiciel de gestion de la relation client (CRM) de Salesforce ;

service de messagerie Slack ;

microsoft Office 365 ;

service de stockage de fichiers Dropbox.

Un cabinet d'analystes met en garde contre les attentes irréalistes suscitées par le passage des applications d'entreprise de Big Red au SaaS. Le SaaS (Software-as-a-Service) est une forme de cloud computing qui permet de fournir une application cloud, avec ses plateformes et son infrastructure sous-jacentes, aux utilisateurs finaux via un navigateur Internet. Cette solution est particulièrement adaptée aux grandes entreprises, aux petites structures ou aux particuliers qui :Selon Gartner, bien que les produits Oracle Cloud Software (OCA) gagnent en maturité, les clients n'ont pas compris ce que signifie réellement la migration de leurs applications sur site. « Les entreprises qui passent à OCA ne comprennent pas que le SaaS ne permet pas la personnalisation, mais uniquement la configuration. La transition vers l'OCA est une transformation de l'entreprise, pas une migration technique », prévient un document d'analyse de Gartner.Ce message a déjà été adressé aux clients des logiciels d'entreprise SAP, qui sont également confrontés à la migration vers le cloud. Oliver Betz, SVP responsable de l'administration des produits SAP S/4HANA, a indiqué aux prospects qu'en 2020, le passage au logiciel en tant que service ne leur permettrait pas d'effectuer les mêmes modifications que dans le monde sur site. « Ce n'est pas ainsi que fonctionne le cloud », a-t-il déclaré.Le modèle SaaS permet de réduire les coûts de départ en éliminant la nécessité d'acheter les logiciels ou d'investir dans une infrastructure informatique robuste sur site, comme c'est le cas avec les logiciels traditionnels. Les clients SaaS doivent toutefois investir dans du matériel réseau rapide, puisque les performances du service sont déterminées par le débit Internet.Parmi les logiciels SaaS, on compte plusieurs fournisseurs de services d'applications tels que Google Docs et Microsoft Office 365, ainsi que des services d'entreprise qui fournissent des logiciels de gestion des ressources humaines, des systèmes de commerce en ligne, des outils de gestion de la relation client et des environnements de développement intégrés. Les éditeurs de logiciels choisissent généralement l'un des deux modèles de déploiement courants, ou les deux :Les applications SaaS tirent parti d'une architecture multi-client pour isoler les données clients. Le fournisseur se charge des mises à niveau logicielles, de l'application des correctifs et des autres tâches de maintenance générale, tandis que les utilisateurs interagissent avec le logiciel par le biais d'un navigateur web. Les solutions SaaS sont généralement entièrement fonctionnelles, mais incluent parfois une intégration personnalisée via des interfaces de programmation d'application (API), de type REST ou SOAP, pour se connecter à d'autres fonctions.Il est plus facile pour un fournisseur de SaaS de déployer de nouvelles fonctions à ses clients. En effet, la plupart des applications SaaS sont des produits préconfigurés prêts à l'emploi ; le fournisseur gère tous les éléments sur lesquels l'application s'appuie, notamment :Les applications SaaS reposent majoritairement sur des modèles de souscription. Contrairement à une licence perpétuelle, ce modèle de distribution logicielle relie chaque compte à une souscription qui garantit l'accès au SaaS pendant une période donnée, généralement sur une base annuelle ou mensuelle. La souscription inclut souvent l'accès à la documentation produit et une assistance technique continue (conformément à un accord de niveau de service), mais certains fournisseurs de solutions SaaS facturent des frais d'assistance supplémentaires pour personnaliser le code source.Selon Gartner, les utilisateurs d'Oracle qui envisagent de migrer vers le cloud sont confrontés à un problème d’attentes irréalistes suscitées par le passage des applications d'entreprise de Big Red au SaaS. Pourtant, une aide est à portée de main sous la forme de consultants en entreprise qui s'arrachent le travail avec les migrations OCA. Selon Gartner, les prestataires de services ont réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars avec les services liés à OCA.D'ici à la fin de l'année 2024, 75 % du chiffre d'affaires des services applicatifs d'Oracle sera lié au cloud computing, les grandes entreprises s'engageant à passer à l'informatique en nuage, selon l'analyste. À la même date, 70 % des grands déploiements d'Oracle ERP seront réalisés par des équipes de mise en œuvre principalement distantes plutôt que sur site. Les éditeurs proposent une diversité de logiciels SaaS, des applications métier de base aux suites ERP complexes, pour satisfaire l'ensemble des besoins des clients. Voici, ci-dessous, quelques exemples d'entreprises et de produits SaaS :Parmi les applications Oracle mises en œuvre en tant que SaaS, 60 % sont liées aux ressources humaines ou à la planification des ressources de l'entreprise. Une application sur dix est liée à la publicité et à l'expérience client, tandis que 15 % concernent des applications de chaîne d'approvisionnement. Les 15 % restants se situent dans le nouveau domaine des applications industrielles.Quel est votre avis sur le sujet ?