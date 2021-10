Le rejet était une formalité étant donné la décision du département de la défense en juillet d'abandonner le contrat et de diviser le travail entre plusieurs soumissionnaires, potentiellement entre Microsoft et AmazonL'appel d'Oracle était centré sur des conflits d'intérêts présumés impliquant Amazon, et sur des allégations selon lesquelles le Pentagone a violé ses propres règles lorsqu'il a fait en sorte que le contrat soit attribué à une seule entreprise.Une cour d'appel fédérale a déclaré que les conflits n'avaient pas entaché de manière fatale le processus d'attribution du contrat. La commission d'appel a également statué qu'Oracle n'avait pas été lésée par la décision d'attribuer un contrat à une seule entreprise, car la société n'aurait pas été qualifiée pour un contrat à bénéficiaires multiples.L'administration Biden a exhorté la Cour suprême à rejeter l'appel, affirmant qu'il était devenu juridiquement sans objet.Oracle se battait contre son exclusion de l'affaire lucrative de cloud computing, connue sous le nom de Joint Enterprise Defense Infrastructure, ou JEDI. Ce projet a été conçu pour aider le Pentagone à consolider ses programmes technologiques et à transmettre rapidement des informations aux troupes du monde entier.Source : L'affaire Oracle contre les Etats-Unis