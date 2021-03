Oracle a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre augmente de 1% à 3% à taux de change constant, le point médian impliquant un chiffre d'affaires de 10,65 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters. Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 10,84 milliards de dollars pour le trimestre en cours, selon les données IBES de Refinitiv.Les actions d'Oracle ont chuté de 6,5 % à 67,44 dollars dans les échanges prolongés de mercredi.Avec le passage au travail à distance, de nombreuses entreprises ont été poussées à transférer leurs opérations vers le cloud, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour les offres d'Oracle, d'Azure de Microsoft et d'Amazon Web Services.Le chiffre d'affaires de l'unité de support des services cloud et des licences d'Oracle, la plus importante en termes de chiffre d'affaires, a augmenté de 5 % pour atteindre 7,25 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, alors que les estimations des analystes étaient de 7,27 milliards de dollars., a déclaré Larry Ellison, président d'Oracle.Pour concurrencer les services de cloud fournis par Amazon et Microsoft, Oracle a mis en place davantage de centres de données., a déclaré Scott Kessler, analyste chez Third Bridge.Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 3 % pour atteindre 10,09 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 28 février, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 10,07 milliards de dollars.Sur une base ajustée, Oracle a gagné 1,16 $ par action, dépassant les estimations de 1,11 $.Source : OracleQue pensez-vous de cette baisse de revenus pour Oracle Cloud ?