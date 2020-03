Oracle, l’entreprise technologique, fondée par Larry Ellison, Ed Oates et Bob Milner en 1977, fait face en ce moment à quelques difficultés et à en croire certaines rumeurs, une restructuration risque se faire dans les prochains jours. Ce qui pourrait entraîner la suppression de plusieurs postes dans ses différentes filiales en Europe. Rappelons qu’Oracle est le plus grand fournisseur de logiciels d'entreprise et l'un des plus grands fournisseurs de produits et services de matériel informatique au monde. Seulement, en raison de la non-atteinte des prévisions de revenus trimestriels à la fin de l'année dernière, il se pourrait bien que la société soit obligée de se séparer de plusieurs de ses collaborateurs.En effet, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9,61 milliards de dollars pour le compte du deuxième trimestre de son année fiscale qui se clôturait le 30 novembre 2019, alors que les analystes s’attendaient à 9,65 milliards de dollars. Quant au bénéfice net, il est descendu à 2,31 milliards de dollars. D’après The Irish Times, c’est le personnel de la filiale irlandaise d’Oracle qui a été informé de cette nouvelle de suppression d’emplois lors d’une réunion tenue mercredi dernier. Il est peut-être important de préciser que cette filiale a enregistré des pertes de près de 500 millions d'euros en 2018 après avoir enregistré une dépréciation de 388 millions d'euros.Il a été annoncé que l’entreprise supprimerait jusqu'à 1 300 emplois dans ses filiales en Europe, mais aussi que certains membres du personnel seront invités à postuler pour d'autres fonctions. Les profils touchés seront dans le domaine des ventes, du développement commercial et des technico-commerciaux. L’entreprise justifie ces licenciements en mettant en avant le fait qu’elle souhaite développer son activité de services cloud et donc devra restructurer ses équipes en conséquence. C’est ce qu’aurait laissé entendre un porte-parole de l’entreprise : « À mesure que notre activité cloud se développe, nous équilibrerons continuellement nos ressources et restructurerons nos équipes afin de nous assurer d'avoir les bonnes personnes pour fournir les meilleurs produits cloud à nos clients du monde entier ».Le site de Dublin en Irlande qui emploie près de 1400 personnes fait partie des filiales qui verront leurs effectifs être réduits. Les sites de Malaga en Espagne et d’Amsterdam aux Pays-Bas, sont eux-aussi susceptibles d’être affectés par cette décision. En attendant que l’information se confirme ou pas, il serait judicieux pour les employés des sites mentionnés plus haut, de se préparer à cette éventualité afin de ne pas être pris au dépourvu.Source : The Irish Times Qu’en pensez-vous ?